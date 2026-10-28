Rol del Gobierno en la fuga de Bolsonaro agita al Congreso: reclaman a Quirno y Santilli

Diputados piden la interpelación del canciller. En el Senado apuntan al jefe de Gabinete por su informe pendiente. Cómo impacta en la agenda de Milei

La confirmación de que el excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro salió desde Argentina para llegar finalmente a Estados Unidos caldeó el clima en el Congreso. Los diputados de la oposición ya presentaron un pedido de interpelación al canciller Pablo Quirno mientras que los senadores preparan un proyecto para forzar a jefe de Gabinete, Diego Santilli, a dar el informe de gestión que adeuda.

Tras un día entero de engaño y despiste a los medios de comunicación sobre la salida de Bolsonaro de Brasil, la Dirección Nacional de Migraciones informó en la madrugada de este miércoles que el senador ingresó al país el 27 de octubre a las 22:50 junto a su familia por Misiones, "con documentación hábil de viaje y sin impedimento legal para el ingreso", y que despegó a las 23:30 en un vuelo privado de Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador.

Más allá de haber perdido el balotaje con el presidente de Brasil, Lula da Silva, la Justicia investiga a Bolsonaro por presunto lavado de dinero relacionado con las apuestas y le había prohibido salir de su país. Por esa razón, en el Congreso la oposición apuntó rápidamente al gobierno de Javier Milei como "cómplice de un prófigo" y exige explicaciones a los funcionarios.

La fuga de Bolsonaro recalienta el Congreso: interpelación a Quirno, denuncia y Santiago Caputo en la mira

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano presentó un pedido de interpelación a Quirno para que explique "si el Estado lo ayudó a escaparse" a Bolsonaro, al tiempo que remarcó que el senador "tenía prohibido salir de Brasil". El proyecto tiene 91 que apuntan al grado de conocimiento del Gobierno sobre la situación judicial, los controles migratorios y la "presunta intervención de Santiago Caputo", el asesor estrella de Milei.

Antes de presentar el proyecto, Juliano acusó a Milei de tener un "silencio cómplice" y de no felicitar a Lula "porque estaba esperando órdenes de Estados Unidos para ayudar a Flávio Bolsonaro a irse de su país". El gobierno de Donald Trump ya hizo saber que el senador brasileño se quedará allí, por ahora con una visa. "¿Somos un pais soberano o solo una de Trump?", inquirió el diputado.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro prepara otro proyecto de interpelación tanto al canciller como a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, para confirmar si hubo asistencia operativa de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que está bajo su órbita.

En tanto, el diputado Esteban Paulón, también de Provincias Unidas, presentó una denuncia penal por "encubrimiento agravado" contra Milei, Quirno y Caputo, cuyo nombre vuelve a aparecer. El asesor presidencial quedó en efecto en la mira de la oposición. La diputada peronista Sabrina Selva también le apuntó durante una reunión de comisiones este miércoles por la mañana, donde pidió además explicaciones al diputado libertario por Misiones, Diego Hartfield.

En el Senado la oposición reclama a Santilli: del informe demorado al caso Bolsonaro

La bancada peronista apoyará los pedidos de interpelación y preparan otros proyectos similares para reclamar explicaciones al Gobierno sobre el episodio, mientras que sus pares del Senado también apuntan al rol de la administración de Milei en la salida de Bolsonaro por Argentina, pero ponen la mira en Santilli.

El bloque peronista/kirchnersta que encabezan José Mayans y Juliana di Tullio reclama hace varias semanas que asista a dar su informe de gestión, una obligación constitucional que tienen todos los jefes de Gabinete pero que Santilli todavía no cumplió.

El caso de Bolsonaro le sirve al peronismo como un élemento más de presión y, según adelantaron fuentes del bloque a iProfesional, están preparando un proyecto de resolución para forzarlo a asistir al Senado. Lógicamente, primero tendrán que aprobarlo en el recinto. Cuentan con que en algunos bloques dialoguistas también hay molestia por el incumplimiento de Santilli.

Días atrás la principal bancada opositora ya le había presentado una nota a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para reclamar la presencia de Santilli porque el último jefe de Gabinete que dio su informe fue Guillermo Francos, el 26 de junio de 2025, por lo que ya va más de un año sin que un ministro coordinador exponga ante el recinto. El resto de los bloques no acompañó, pero también les interesa que asista para hacerle llegar los reclamos de sus provincias.

Ahora el rol del Gobierno en el escape de Bolsonaro se suma a la exigencia del informe que debe dar Santilli. "El gobierno argentino a través de Diego Santilli debe explicar si Bolsonaro usó nuestra frontera y a nuestro territorio para escapar de Brasil", apuntó Di Tullio a través de sus redes tras la confirmación de Migraciones.

¿El caso puede afectar la agenda de Milei en el Congreso?

El contexto en el que se abre este nuevo frente no es el mejor para el oficialismo, que tiene temas importantes por resolver en el Congreso, como el Presupuesto 2027 que ya tiene una primera demora en Diputados, o la reforma electoral que no arranca en el Senado.

De hecho, el avance de esa reforma medular para la estrategia electoral de Milei -que no quiere que haya PASO el año próximo- está en manos de Santilli. El funcionario dice que ya están los votos para aprobarla, pero en los distintos bloques del Senado no dan crédito a esa afirmación. Incluso Patricia Bullrich, jefa de la bancada libertaria, duda.

Por eso, las repercusiones del caso Bolsonaro en el Congreso pueden ser eventualmente un problema para el gobierno de Milei, que además de tener una agenda de proyectos importantes pendiente, enfrenta el hecho de que sus principales aliados reconocieron el triunfo de Lula y se diferenciaron de su silencio.

Tanto el PRO como la UCR, a través de notas institucionales y de sus dirigentes, cumplieron con la formalidad del saludo tras el ajustado balotaje en Brasil, mientras le piden al Gobierno desescalar la tensión con el principal socio comercial del país. La confirmación de que Bolsonaro cruzó la frontera y partió desde suelo argentino hace todo lo contrario.

Esto pone un interrogante sobre la solidez del apoyo de los bloques dialoguistas al oficialismo en caso de que los pedidos de interpelación y explicaciones al Gobierno por la salida de Flavio Bolsonario cobren impulso. Por ahora, la tropa parlamentaria de Milei se enfoca en hacer avanzar su agenda, que ya enfrenta dificultades.