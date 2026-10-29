Milei felicitó a Netanyahu por las elecciones en Israel: "Seguiremos siendo aliados"

El primer ministro israelí obtuvo 27 escaños en el Parlamento. "Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo", le escribió Milei

El partido Likud se consolidó como la primera fuerza política de Israel en las elecciones parlamentarias. Con el 99,9% de los votos ordinarios escrutados, la formación liderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu obtuvo 27 escaños en la Knéset, el Parlamento israelí de 120 miembros.

El resultado motivó un mensaje público del presidente argentino Javier Milei. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario felicitó a su par israelí y ratificó los lazos diplomáticos entre ambos Estados.

"Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel", expresó Milei. En el mismo posteo, ponderó la figura del líder del Likud: "Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra".

El jefe de Estado concluyó su mensaje con una declaración de contenido geopolítico. "La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", manifestó, cerrando con su habitual proclama "¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!".

El mensaje de Javier Milei a Netanyahu

El escenario político que se abre en Israel tras el triunfo del Likud

A pesar de confirmarse el liderazgo del Likud como partido individual más votado, el panorama para conformar el próximo gobierno israelí permanece abierto. El bloque de partidos de derecha y religiosos alineados con Netanyahu suma 53 bancas, mientras que la coalición de partidos opositores centristas y de centroizquierda acumula 48 representantes.

La clave está en los números. Para formar gobierno en Israel se necesita alcanzar la mayoría absoluta de 61 escaños. Ninguna de las dos principales coaliciones logró ese umbral en el escrutinio de votos ordinarios.

La Comisión Electoral Central de Israel procesó prácticamente la totalidad de las urnas. Sin embargo, resta contabilizar los sufragios de un segmento específico del electorado.

La definición formal del nuevo gobierno dependerá del escrutinio final de los votos emitidos por integrantes de las fuerzas de seguridad y el cuerpo diplomático israelí, cuyos sufragios aún no fueron computados en su totalidad. Ese conteo podría modificar levemente la distribución de bancas y definir qué coalición tiene más margen para negociar alianzas con los bloques minoritarios de la Knéset.

La participación electoral y el papel de la minoría árabe

La participación alcanzó el 78%, la cifra más alta en elecciones israelíes desde 1999. La movilización de los votantes árabes fue uno de los aspectos destacados de la jornada. Esta comunidad representa alrededor del 21% de la población del país.

Las dos formaciones árabes reunieron el 11,9% de los sufragios, equivalentes a 338.865 votos, y consiguieron 16 escaños en el recuento provisional. Las proyecciones a pie de urna habían estimado que podían obtener entre 18 y 19 bancas.

Mansour Abbas, líder de Raam, sostuvo que la derecha había sufrido un revés y manifestó su disposición a dialogar con la oposición. Una de las alternativas que podría discutirse es que los diputados árabes apoyen desde fuera un eventual Gobierno de Eisenkot, sin incorporarse formalmente a una coalición.

Qué dijeron Netanyahu y Eisenkot tras los resultados

Netanyahu continuará como primer ministro interino mientras no se resuelva el escenario parlamentario. El dirigente, de 77 años, llamó a unir a las fuerzas de derecha y sionistas. "Debemos formar un Gobierno de derecha fuerte. La mayoría judía y sionista debe unirse".

Eisenkot, en cambio, rechazó la posibilidad de convocar de inmediato a nuevas elecciones y reclamó un cambio de conducción.

"El pueblo ha votado por el cambio. Ni se intente utilizar la seguridad de Israel con fines políticos; un líder digno aceptaría el voto de censura y anunciaría hoy mismo su retiro".

La definición dependerá también de los votos que todavía faltan contabilizar, incluidos los depositados en los llamados "dobles sobres", que comprenden los sufragios de integrantes de las Fuerzas Armadas israelíes. La Comisión Electoral Central prevé difundir los resultados definitivos entre el jueves por la noche y la mañana del viernes.

Donald Trump se atribuyó un papel en el resultado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su respaldo a Netanyahu contribuyó a evitar una derrota más amplia de la derecha tradicional. Su intervención se produjo en medio de las tensiones internacionales que atraviesa Israel por la guerra en Gaza y la situación en Cisjordania.

Eisenkot coincide con el Ejecutivo en la importancia de la seguridad nacional tras los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque propone frenar la violencia en Cisjordania y adoptar una política interna más inclusiva.

Con el recuento aún abierto, el futuro político del país dependerá de la distribución definitiva de las bancas y de la capacidad de los distintos sectores para reunir apoyos parlamentarios.