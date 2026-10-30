Las principales fuerzas no logran consensos sobre mapas electorales y candidaturas, intensificando la incertidumbre de cara al 2027

Mauricio Macri afirmó que no hubo avances en las conversaciones para una eventual alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA), a un año de las elecciones presidenciales de 2027. "No han avanzado nada", respondió el expresidente ante una consulta de los periodistas durante el evento solidario anual de Hacemos!, organizado por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo.

La declaración se produjo mientras los dos espacios mantienen contactos políticos y acuerdos parlamentarios, pero sin una negociación formal para definir una coalición electoral. Las diferencias se concentran en el armado territorial, la distribución de candidaturas y la autonomía que conservaría cada partido en caso de competir en conjunto.

Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, el PRO acompañó varias de las principales iniciativas del oficialismo en el Congreso. Sin embargo, ese entendimiento legislativo no se trasladó a un acuerdo político que defina cómo será la competencia electoral del próximo año.

Qué negocian el PRO y La Libertad Avanza

Los contactos entre ambos espacios tienen como principales interlocutores al jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y al diputado nacional Fernando De Andreis. Por el Gobierno participan el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Las reuniones en la Casa Rosada estuvieron centradas en la relación parlamentaria y en la coordinación de posiciones frente a distintos proyectos. Entre los asuntos que formaron parte de las conversaciones figuran:

El Presupuesto 2027

Los fondos destinados a Discapacidad

La posible eliminación de las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias)

No obstante, los contactos no avanzaron hacia una negociación sobre las listas y las candidaturas para 2027. Ritondo también había reconocido públicamente que ambos partidos estaban lejos de cerrar un acuerdo electoral.

La disputa por los distritos y las candidaturas

La discusión territorial es uno de los principales puntos pendientes. El PRO pretende conservar su influencia en las provincias y municipios que gobierna, mientras que La Libertad Avanza busca fortalecer sus propias estructuras y presentar candidatos en los distritos donde considera que puede ampliar su representación.

El desacuerdo no se limita a la distribución de lugares en las listas nacionales. También comprende el control de los armados provinciales y municipales y el margen de decisión que tendría cada fuerza dentro de una eventual alianza.

La Ciudad de Buenos Aires constituye otro escenario de negociación. El PRO busca sostener su predominio político en el distrito, mientras que La Libertad Avanza apunta a consolidar una estructura propia.

En ese contexto, también quedaron expuestas diferencias entre Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El mandatario de la Ciudad reconoció anteriormente que existen distintas posiciones sobre la gestión, aunque descartó que se tratara de un distanciamiento personal.

"Son miradas de gestión", había señalado. Además, mencionó propuestas de Mauricio Macri relacionadas con la reducción de impuestos, la eficiencia estatal y la concesión de los medios públicos porteños.

Las diferencias entre Macri y Milei

Las negociaciones electorales también están atravesadas por los cuestionamientos que el expresidente formuló sobre la administración de Milei. Durante una actividad partidaria en Jujuy, en septiembre, Macri sostuvo que el PRO había respaldado al Gobierno "como nunca nadie lo hizo", pero cuestionó la calidad del superávit fiscal y reclamó mejores equipos de gestión.

Esas declaraciones generaron malestar en sectores libertarios y marcaron diferencias sobre el funcionamiento de la administración nacional.

También aparecieron desacuerdos en materia de política exterior, particularmente en relación con Brasil, un tema en el que los posicionamientos públicos de ambos espacios comenzaron a mostrar diferencias.

Por ahora, el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza continúa apoyado en acuerdos legislativos y conversaciones entre sus principales dirigentes. Sin embargo, a un año de las elecciones presidenciales, no hay definiciones sobre una alianza, la distribución de candidaturas ni la estrategia que adoptarán en los distintos distritos.