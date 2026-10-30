Nueva encuesta da a Milei como favorito, pero Bullrich es más competitiva en balotaje

El Presidente ganó en intención de voto y superó incluso a la senadora entre otros candidatos. El sondeo los comparó a ambos contra Kicillof

En un balotaje, Bullrich supera con más margen a Kicillof que el propio Milei, mostrándose más competitiva.

La tensión entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich se convirtió en uno de los factores determinantes para el Gobierno rumbo a las elecciones de 2027 y por eso la última encuesta de CB Global Data midió la intención de voto en un escenario donde ambos corren con candidaturas separadas y, además, los comparó en eventual balotaje contra el gobernador peronista Axel Kicillof.

El resultado fue favorable a Milei, quien a pesar de enfrentar un rechazo alto del electorado se impuso como candidato favorito, con 10 puntos de ventaja sobre Kicillof y casi 20 sobre Bullrich. Sin embargo, al consultar sobre un posible balotaje se dio una curiosidad: tanto el Presidente como la senadora le ganarían al goberandor bonaerense, pero ella presenta una ventaja más holgada y, por tanto, parece asegurar mejor el triunfo del polo no peronista.

No fue la única curiosidad del estudio. Por caso, casi 6 de cada 10 votantes prefieren un cambio de gobierno en las próximas elecciones y aún así Milei encabezó la intención de voto. Esto tiene una explicación en la división entre Kicillof y el sector leal a la expresidenta Cristina Kirchner. Si el peronismo se unificara podría superar a La Libertad Avanza, aunque eso también depende de si Bullrich decide jugar por afuera o no. Otro motivo posible es que el cambio que se busca no sea por el lado del peronismo.

¿Qué intención de voto tuvo Milei en la encuesta frente otros candidatos, incluída Bullrich?

La consultora CB Global Data realizó esta encuesta entre el 21 y el 25 de octubre, con 1.151 consultados y un margen de error de 2,9 puntos porcentuales. La primera pregunta fue sobre el cambio o la continuidad del gobierno de Milei "pensando en las próximas elecciones a presidente" y el resultado fue negativo para el oficialismo.

El 33,8% de los encuestados respondió que prefiere "que sigan los que están", pero el 57,5% respondió se mostró a favor de que "haya un cambio". El 8,7% "no sabe". Los números muestran que el Gobierno tiene mucho en contra, aunque la fragmentación de las alternativas a Milei le da más fuerza a ese 33%.

Milei se impuso con ventaja de sobra en intención de voto sobre Kicillof y también sobre Bullrich

Esto se ve con más claridad en la intención de voto medida por candidatos. Allí Milei se impuso cómodamente con el 27,1%, seguido por Kicillof con el 16,5%. En tercer lugar quedó la opción de "un candidato de CFK", es decir, kirchnerismo puro, con el 12,1%.

Como candidata diferenciada de Milei, Bullrich no tuvo un buen resultado y quedó en cuarto lugar con apenas el 8,5% de intención de voto. Este resultado podría ser festejado por la "mesa política" Gobierno que encabeza Karina Milei, donde hay malestar por la rebeldía de la senadora.

La clave de una oposición fragmentada y escenario de balotaje: ¿cómo le fue a Milei contra Kicillof?

Sin embargo, al mismo tiempo esa intención de voto que arrojó esta encuesta exhibe el valor de Bullrich para Milei, quien podría alcanzar el 35% si la senadora se qudara a su lado con ese capital político, por ejemplo como compañera de fórmula, como elucubran en algunos sectores de LLA.

Asimismo, el sondeo de CB Global Data ratifica que Milei se beneficia enormemente de la división del peronismo, que con Kicillof por un lado y la tropa de Cristina Kirchner por el otro se priva de orillar un 30% y superar al libertario, al menos en esa situación hipotética de ruptura con Bullrich. Más si se suma el 3,5% que cosechó la tercera vía del "Peronismo federal".

En cualquier caso, los números de esta parte de la encuesta confirman que si los comicios fueran hoy Milei no sería reelecto en la primera vuelta, dado que no alcanzaría el piso de 40% con 10 puntos de diferencia sobre el segundo.

En el escenario de balotaje el Presidente ganó por poco menos de 3 puntos

Sobre ese escenario, la encuesta midió la intención de voto para una hipotética segunda vuelta, donde Milei cosechó el 43% contra el 40,6% de Kicillof. Entre los indecisos y el voto en blanco suman un 16,4%.

La diferencia de poco menos de 3 puntos entre el Presidente y el gobernador bonaerense es inferior al margen de error de la encuesta, lo que confirma que frente en un escenario de polarización extrema la carrera entre el Gobierno y la princial oposición está bastante peleada y con desenlace abierto.

Otra segunda vuelta: ¿qué intención de voto cosecha Bullrich contra Kicillof?

Así como midió la intención de voto de Bullrich como candidata independiente de Milei, la encuesta también indagó en las preferencias del electorado para un hipotético balotaje entre la senadora y el gobernador.

En ese mano a mano Bullrich obtuvo el 47% contra el 40,1% de Kicillof, quien quedó así con el mismo apoyo que tuvo frente a Milei, mientras que la senadora se mostró más competitiva que el líder libertario al estirar la diferencia a 7 puntos.

Los indecisos y el voto en blanco representaron en este caso el 12,6%, por lo que este segmento clave se redujo respecto de lo que se ve en el sondeo Milei/Kicillof. Esto confirma la mayor competitividad de Bullrich, que captó esos casi 4 puntos de diferencia entre ambos escenarios.

Bullrich estiró la diferencia sobre Kicillof en comparación con Milei

En distintos sondeos Bullrich muestra mejores niveles de imagen que Milei. Eso contribuye a la tensión en el vínculo, más cuando la senadora intenta explotarlo al marcar diferencias en temas como el reconocimiento a Lula da Silva en Brasil o los insultos del Presidente a periodistas, pero no se condice con la intención de voto, como demuestra este relevamiento.

Por ese motivo el entorno de Bullrich deja saber que prefiere no romper con Milei. Su intención de voto no es suficientemente tan fuerte pero sí tiene poder de daño como para beneficiar al peronismo, si es que este sector encuentra algún pacto de unidad para las elecciones, que hoy tampoco se ve.

Con el fin de evitar ese escenario, tanto en la Casa Rosada como en el entorno de la senadora sigue latente la idea de una fórmula Milei-Bullrich para 2027, aunque eso está condicionado por la cuota de poder que pida Bullrich y también por el curso que siga la gestión -especialmente en la economía- rumbo a las elecciones. Dirigentes del "bullrichismo" hacer saber que la definición de ese lado se dará más cerca de marzo.