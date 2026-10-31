Desde el norte del país se sellaron acuerdos estratégicos y se profundizó el debate político mientras crece la incertidumbre económica

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó la política económica del presidente Javier Milei durante una visita a Jujuy y convocó al peronismo y a otros sectores políticos a construir una alternativa de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En su discurso, criticó el impacto de las medidas económicas sobre las provincias, apuntó contra el endeudamiento y los aumentos de tarifas y reclamó una mayor articulación federal.

"Nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional", sostuvo Kicillof durante un acto realizado en el Club Altos Hornos Zapla, en Jujuy, provincia gobernada por Carlos Sadir.

El mandatario bonaerense calificó al gobierno de La Libertad Avanza como "la estafa electoral más grande de la historia" y se dirigió a quienes habían votado a Milei. Según planteó, quienes esperaban una mejora económica con el cambio de gobierno se encuentran ahora con "un desastre de tarifazos y endeudamiento".

Kicillof también cuestionó la orientación económica de la administración nacional y sostuvo que el Gobierno representa a sectores del poder económico y financiero internacional. En ese marco, vinculó las dificultades de las economías regionales con las medidas nacionales.

"Vinimos a Jujuy a escuchar a su pueblo, y escuchamos que los productores de tabaco y caña, y los comerciantes con Milei, tienen la perspectiva de pasarla cada vez peor, sin perspectivas", afirmó.

La visita a Jujuy y el armado político para 2027

La visita a Jujuy formó parte de la agenda federal que Kicillof desarrolla para ampliar la presencia del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que impulsa dentro del peronismo con vistas a las elecciones presidenciales. Según los reportes de la gira, fue la octava provincia que recorrió durante 2026 en el marco de esa construcción política.

Antes del acto en Palpalá, el gobernador bonaerense mantuvo una reunión institucional con Sadir, dirigente de la Unión Cívica Radical. Ambos firmaron siete convenios de cooperación en áreas como:

Gobierno Digital

Trabajo y Empleo

Deportes

Minería

Desarrollo Agrario

Seguridad

Los acuerdos apuntan a establecer mecanismos de colaboración e intercambio de políticas públicas entre las dos jurisdicciones, mostrando la posibilidad de construir puentes institucionales entre gobiernos de distinto signo partidario.

La agenda también incluyó un encuentro con el intendente de Palpalá, Rubén Rivarola, y una recorrida por el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu), vinculado con investigaciones sobre litio, energías renovables y almacenamiento de energía.

La reunión con Sadir tuvo además un componente político: Kicillof buscó mostrar la posibilidad de establecer acuerdos institucionales entre gobiernos de distinto signo partidario. En declaraciones posteriores, sostuvo que las diferencias políticas no deben impedir la cooperación entre las provincias y volvió a cuestionar la relación del Gobierno nacional con las administraciones provinciales.

El reclamo por el federalismo y la unidad del peronismo

Durante el acto en el Club Altos Hornos Zapla, Kicillof insistió en que la recuperación económica debe construirse con participación de las provincias y cuestionó lo que definió como un debilitamiento del federalismo.

"En nuestro pueblo, en su corazón, está la base de la recuperación de nuestro país y de cada una de nuestras provincias. No podemos aceptar que se desvirtúe el federalismo", expresó.

En ese sentido, planteó que la construcción de una alternativa política debe partir de las provincias y de los sectores sociales. "Para construir un país más justo y una patria para todos, la tenemos que hacer desde abajo para arriba y desde la periferia para el centro. Eso es Jujuy participando con las demás provincias", afirmó.

El gobernador también convocó a la militancia peronista a participar de ese proceso y sostuvo que la organización territorial será central para disputar el próximo escenario electoral. "El arma más poderosa y la fuerza más grande que hay es la militancia del pueblo", señaló, antes de afirmar: "Somos invencibles".

El mensaje se inscribe en la estrategia de Kicillof para posicionar al MDF como un espacio con proyección nacional, en un contexto de diferencias internas dentro del peronismo sobre el liderazgo, las candidaturas y la estrategia electoral para 2027.

La propuesta económica y el mensaje electoral

En el cierre de su discurso, Kicillof definió los ejes que, a su entender, debería tener un eventual gobierno opositor. Reclamó una administración "productiva, federal, soberana y patriota", orientada a las necesidades de la población.

"Necesitamos un país en donde las prioridades no sean ni la timba ni la extranjerización, sino que sean la producción, el trabajo, la educación y la salud. Un país que se vuelva a mover con los principios y la doctrina del peronismo", sostuvo.

La visita también se produjo en medio de las discusiones dentro del peronismo sobre cómo organizar la competencia electoral de 2027. En sus declaraciones durante la gira, Kicillof defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como una herramienta para resolver las candidaturas y permitir la participación de distintos sectores de la oposición.

Aunque evitó presentar una candidatura presidencial como una definición tomada, el mandatario bonaerense planteó la necesidad de avanzar en acuerdos políticos y territoriales para ofrecer una alternativa al gobierno de Milei.