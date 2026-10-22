Crece la preocupación en distintos espacios por eventuales cambios en el sistema de elecciones primarias que podrían modificar el escenario partidario

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió que el peronismo y otros sectores de la oposición coordinen una estrategia para sostener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), al considerar que su eliminación podría beneficiar al presidente Javier Milei de cara a las elecciones de 2027.

En declaraciones a C5N, el mandatario bonaerense vinculó la discusión sobre el sistema electoral con las negociaciones que, según afirmó, lleva adelante el Gobierno nacional para reunir los votos necesarios en el Congreso. "Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei", sostuvo.

Kicillof señaló que la oposición debe coordinar posiciones para evitar que las reglas electorales se modifiquen en función de los intereses del oficialismo. "Había que ver cómo nos armábamos para que no puedan manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei", afirmó.

Según el gobernador, los dirigentes que participaron de una conversación reciente coincidieron en la necesidad de articular una respuesta común. Sin embargo, no precisó quiénes estuvieron presentes ni cuándo podría concretarse un nuevo encuentro.

Por qué Kicillof pidió construir una alternativa opositora para 2027

El mandatario bonaerense sostuvo que el Gobierno nacional concentra sus esfuerzos en la continuidad presidencial de Milei y en las negociaciones legislativas vinculadas con las PASO.

"El Gobierno creo que se está dedicando a una sola cosa, paradójicamente, que es la reelección de Milei", afirmó.

En ese contexto, consideró que el armado de una alternativa electoral requiere acuerdos que excedan las críticas a la gestión libertaria. "No alcanza con que a Milei le vaya mal para que en el 27 se pueda proponer una alternativa", advirtió.

Además, planteó la necesidad de ampliar las conversaciones a distintos sectores políticos y provincias. "Tenemos que hacer un trabajo muy importante, que es un trabajo también a nivel federal", agregó.

La discusión electoral se suma a otros temas que, según Kicillof, pueden facilitar la coordinación entre gobernadores, legisladores y fuerzas opositoras, entre ellos el presupuesto nacional y las políticas económicas del Ejecutivo.

Las críticas al presupuesto nacional y el impacto en las provincias

Kicillof también cuestionó el proyecto de presupuesto nacional impulsado por el Gobierno de Milei, al considerar que contempla un ajuste que afectará a las provincias.

"Ahora entra el presupuesto de Milei, que es un presupuesto de nuevo de ajuste, de contracción, pero también un presupuesto muy malo para las provincias argentinas", señaló.

Entre los sectores que, según su planteo, podrían verse afectados, mencionó la infraestructura, la educación y la salud. En ese sentido, sostuvo que esos temas permiten establecer puntos de coincidencia entre distintos espacios opositores.

"Estas cosas sí nos permiten articular una respuesta conjunta", afirmó.

El gobernador también cuestionó el rumbo económico nacional y su impacto sobre los ingresos de los hogares y la actividad productiva. "El problema es Milei, el riesgo es Milei", expresó durante la entrevista.

Al referirse a las dificultades económicas de la población, sostuvo que los bajos salarios y la pérdida de poder adquisitivo afectan la capacidad de afrontar los gastos cotidianos.

"Nuestros indicadores dan muy mal. Desde el Banco Provincia tenemos mediciones y dan muy mal, no es casualidad ni un tema aparte de lo que pasa en términos generales. El programa económico de Milei da frutos, pero envenenados", manifestó.

En otra intervención, cuestionó las declaraciones del Presidente sobre las dificultades de los argentinos para llegar a fin de mes y vinculó esa situación con la política salarial, las tasas de interés y la apertura comercial.

"El programa de estabilización de Milei es bajar salarios, apertura indiscriminada, tipo de cambio no competitivo y tasas altas", sostuvo.

También atribuyó al programa económico consecuencias sobre sectores como el turismo y la gastronomía, y advirtió sobre el impacto en las expectativas de consumidores y empresas.

Qué cuestionó Kicillof del RIGI y la política industrial

Otro de los ejes de las críticas del gobernador fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el esquema de beneficios destinado a proyectos de inversión de gran escala.

Kicillof cuestionó que los incentivos se concentren en determinadas actividades y sostuvo que el régimen no garantiza, por sí mismo, la creación de empleo, el desarrollo de proveedores locales ni una distribución federal de las inversiones.

"Probablemente uno de los programas de promoción más grandes de toda la historia argentina", afirmó.

En esa línea, planteó que los beneficios fiscales representan un costo para el Estado y cuestionó que no estén necesariamente vinculados con la generación de puestos de trabajo o con la integración de las inversiones a las cadenas productivas nacionales.

El mandatario también criticó el impacto que atribuye al modelo económico sobre las empresas y la producción local. Mencionó el cierre de compañías y el aumento de las importaciones entre los factores que, según su análisis, afectan la actividad industrial.

"Es un conjunto de política económica que va contra la producción, el trabajo y la generación de empleo", sostuvo.

Por último, vinculó esas consecuencias con la estructura productiva bonaerense, donde la industria tiene un peso central. "La provincia de Buenos Aires, que es la provincia industrial y productiva por excelencia, este modelo la destruye", concluyó.