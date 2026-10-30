El oficialismo cerró filas en apoyo a Milei mientras se disipan rumores de internas e incertidumbre sobre el futuro político del espacio

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que Javier Milei será el único candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de 2027 y descartó que exista una disputa interna por la postulación. Sus declaraciones se conocieron en medio de las versiones sobre un posible armado electoral propio de Patricia Bullrich y de las diferencias que la senadora mantiene con el Presidente.

"No hay dos candidatos a la presidencia en LLA. Es mi postura, soy vicepresidente del partido a nivel nacional y presidente por mi distrito, que es La Rioja, y te diría que es unánime que el único candidato de LLA es Javier Milei", afirmó Menem.

El titular de la Cámara baja realizó estas declaraciones el jueves durante un encuentro con representantes de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP), que se desarrolló en el Congreso. La definición fue posteriormente replicada por el propio Milei en sus redes sociales.

Durante su intervención, Menem también reivindicó el liderazgo del mandatario y descartó que pueda repetirse un fenómeno político similar al que llevó a Milei a la Presidencia.

"Está claro, el liderazgo de Javier es único, irrepetible. No va a haber un fenómeno de un outsider como pasó en la Argentina, ni en el momento en que ocurrió y todos los condimentos que tiene", sostuvo.

Además, destacó la formación académica e intelectual del Presidente y su capacidad para impulsar cambios políticos. "Su nivel académico, su nivel intelectual, lo que genera... La Argentina es premiada hoy con Javier Milei como presidente", expresó.

Y agregó que esa situación debe ser aprovechada por todos los argentinos, más allá de su pertenencia a La Libertad Avanza.

Macri dijo que no hubo avances en un acuerdo entre el PRO y LLA

En paralelo, Mauricio Macri se refirió al estado de las conversaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para alcanzar un eventual acuerdo electoral de cara a 2027 y aseguró que, hasta el momento, no hubo progresos.

"No se avanzó nada", respondió el expresidente ante la consulta de periodistas durante el evento solidario anual de la Fundación Hacemos!, organizado por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo.

La evaluación de Macri coincidió con la postura de Fernando de Andreis, diputado nacional y uno de los encargados de representar al PRO en las conversaciones con funcionarios del Gobierno. De Andreis participa de las reuniones junto con el jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo.

Por el lado del oficialismo, en los contactos intervienen el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y dirigentes vinculados con La Libertad Avanza, entre ellos Martín Menem. Sin embargo, esos encuentros todavía no se tradujeron en una mesa de negociación que permita definir una alianza electoral para los próximos comicios.

Uno de los puntos de discusión es la estrategia territorial. El PRO busca preservar su representación en los distritos que gobierna, mientras que La Libertad Avanza apunta a consolidar su propia estructura política y ampliar su presencia electoral.

La falta de avances en las negociaciones también se produce en un contexto de diferencias públicas entre ambos espacios sobre distintos temas de la agenda política y económica. Entre ellos aparecen:

El vínculo diplomático con Brasil

El Presupuesto 2027

La estrategia legislativa del Gobierno

De esta manera, mientras Menem ratificó que Milei será el candidato presidencial de LLA, Macri dejó en claro que todavía no existe un entendimiento electoral entre el oficialismo y el PRO.

Las diferencias de Patricia Bullrich con Milei

Las declaraciones de Menem también se conocieron después de que Patricia Bullrich reconociera que está en condiciones de asumir una eventual candidatura presidencial, aunque evitó confirmar si competirá en 2027.

"Yo estoy preparada, pero eso no quiere decir que vaya a ser candidata. Soy una persona que puede cumplir ese rol", había señalado la senadora en una entrevista.

En las últimas semanas, Bullrich expresó diferencias con el Presidente sobre distintos aspectos de la gestión. Uno de los cruces más recientes estuvo relacionado con las críticas de Milei al periodismo durante la cena de la Fundación Faro, donde el mandatario cuestionó a periodistas por sus publicaciones sobre la causa $LIBRA.

La senadora respondió: "Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan". También sostuvo que el Presidente puede responder a las críticas, pero debe hacerlo con argumentos y cuidar los términos que utiliza.

Bullrich además reclamó que los resultados económicos de la gestión lleguen a los hogares y planteó la necesidad de mejorar la coordinación dentro del oficialismo.

Las diferencias habían quedado expuestas anteriormente en otros temas. La senadora cuestionó los cambios sobre discapacidad incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 y afirmó que no había sido informada sobre su contenido, pese a integrar la mesa política del Gobierno.

También manifestó reparos sobre la estrategia legislativa vinculada con la Ley de Tierras.

En ese escenario, las definiciones de Menem y Macri reflejan dos cuestiones distintas de cara a 2027: la conducción y la candidatura presidencial dentro de La Libertad Avanza, y las dificultades para avanzar en un acuerdo electoral entre el oficialismo y el PRO.