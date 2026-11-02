Kicillof desafía a Cristina Kirchner y prepara un candidato propio para 2027

Carlos Bianco defendió las PASO para definir al postulante del peronismo y confirmó que el gobernador bonaerense competirá. La Cámpora salió al cruce

El peronismo comienza a delinear su estrategia para las elecciones presidenciales de 2027 en medio de una disputa por el liderazgo que suma tensión entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner. El gobernador bonaerense ratificó su apuesta por las internas abiertas para definir las candidaturas y confirmó que su espacio tendrá un postulante propio para competir por la Presidencia.

La definición estuvo a cargo del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien defendió la necesidad de que sean los votantes quienes decidan quién representará al peronismo en las próximas elecciones.

"El pueblo peronista va a definir quién lo representa como candidato a presidente", afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa en La Plata.

El mensaje llegó después de que Cristina Kirchner volviera a dejar abierta la posibilidad de competir electoralmente en 2027. En una entrevista con The Washington Post, la expresidenta planteó esa alternativa para cuando recupere sus derechos políticos.

El escenario anticipa una disputa entre el sector que responde a Kicillof y el kirchnerismo alineado con Máximo Kirchner. Mientras el gobernador busca consolidar una construcción política nacional, La Cámpora cuestiona los movimientos del mandatario y el papel que pretende ocupar dentro del peronismo.

Axel Kicillof insiste en definir las candidaturas mediante las PASO

Bianco sostuvo que todavía no llegó el momento de discutir nombres, pero ratificó la posición que Kicillof viene defendiendo desde el año pasado: las candidaturas deben definirse mediante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Las candidaturas se van a dirimir el año próximo", afirmó el ministro bonaerense.

La propuesta busca que los distintos sectores del peronismo puedan presentar sus propios postulantes y que la competencia electoral determine quién encabezará la fórmula presidencial. De esta manera, el kicillofismo se diferencia de una eventual negociación que resuelva el liderazgo a través de acuerdos entre dirigentes.

El gobernador defendió esta postura en encuentros con intendentes y referentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que impulsa su proyecto político. También llevó el planteo a reuniones con gobernadores peronistas y durante su reciente visita a Jujuy.

La discusión adquirió otra dimensión ante la posibilidad de que Cristina Kirchner vuelva a competir por la Presidencia. Si la expresidenta decide avanzar con una candidatura, las PASO podrían convertirse en el escenario de una disputa directa entre dos sectores centrales del peronismo.

Por ahora, Kicillof no confirmó formalmente que será candidato presidencial. Sin embargo, la decisión de presentar un postulante propio refuerza la intención de su espacio de participar en la definición del liderazgo nacional.

La Cámpora cuestiona a Kicillof por su disputa con Cristina Kirchner

Las declaraciones de Bianco generaron malestar entre dirigentes cercanos a Máximo Kirchner, que cuestionaron la posibilidad de que el gobernador bonaerense compita electoralmente contra la expresidenta.

El senador bonaerense Emmanuel González Santalla criticó a Kicillof en redes sociales y puso en discusión el papel que tuvo el kirchnerismo en su llegada a la Gobernación en 2019.

A los cuestionamientos también se sumaron Fernanda Raverta y Facundo Tignanelli, referentes vinculados con el sector que responde a Máximo Kirchner.

Las críticas reflejan las diferencias que atraviesan al peronismo bonaerense y que podrían profundizarse a medida que avance el armado electoral para 2027. La discusión no se limita a los nombres de los candidatos, sino que también involucra la conducción política del espacio y la relación entre el gobernador y el kirchnerismo.

Ante ese escenario, Bianco buscó bajar el tono de la confrontación y rechazó que la postura de Kicillof deba generar una reacción negativa dentro del partido.

"No veo una razón por la cual habría que enojarse o ponerse nervioso con el gobernador si dijo lo mismo que ya se había acordado", señaló.

El funcionario intentó presentar la defensa de las PASO como una posición que ya formaba parte de los acuerdos políticos del peronismo. Sin embargo, la reacción de los dirigentes cercanos a Máximo Kirchner muestra que la estrategia electoral sigue siendo un punto de conflicto entre ambos sectores.

El MDF confirmó que tendrá un candidato presidencial

La principal definición de Bianco fue la confirmación de que el Movimiento Derecho al Futuro presentará un candidato para competir por la Presidencia en 2027.

"Cada sector el año que viene expresará su candidatura y el MDF seguro tenga un candidato a presidente", aseguró el ministro.

El espacio funciona como la principal herramienta política de Kicillof para ampliar su influencia más allá de la provincia de Buenos Aires y construir una alternativa con alcance nacional.

La confirmación de una candidatura propia marca una diferencia con el sector que impulsa el regreso electoral de Cristina Kirchner y deja abierta la posibilidad de una interna entre ambos espacios.

Aunque Bianco no precisó quién será el postulante, Kicillof aparece como la principal figura de su sector para disputar la conducción del peronismo. Su proyección nacional depende, entre otros factores, de su capacidad para sumar respaldos de gobernadores, intendentes y dirigentes de otras provincias.

La estrategia también busca evitar que la definición presidencial quede concentrada exclusivamente en el núcleo de dirigentes más cercanos a la expresidenta.

En ese marco, las PASO aparecen como el mecanismo que el kicillofismo considera adecuado para resolver las diferencias sin romper formalmente la unidad partidaria.

El PJ bonaerense tendrá una reunión clave el 4 de noviembre

La disputa por el liderazgo del peronismo también tendrá un capítulo institucional el próximo 4 de noviembre, cuando se reúna en La Plata el Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense.

El encuentro analizará la convocatoria al Congreso partidario y pondrá nuevamente sobre la mesa la distribución de poder dentro de la estructura provincial. También continuará la discusión sobre los organismos internos que tendrán incidencia en las futuras decisiones electorales.

La negociación es relevante para los distintos sectores porque el control del PJ bonaerense representa una herramienta clave para organizar el partido y fortalecer sus respectivas construcciones políticas.

En ese escenario, la relación entre el kicillofismo y La Cámpora será uno de los principales focos de atención. Ambos sectores mantienen diferencias sobre la estrategia electoral y el reparto de espacios de poder, en un momento en el que comienzan a proyectar sus movimientos hacia 2027.

Con la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner nuevamente sobre la mesa y la confirmación de que el MDF tendrá un postulante propio, el peronismo enfrenta una discusión que podría redefinir su conducción y la forma en que buscará competir en las próximas elecciones presidenciales.