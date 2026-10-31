El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, manifestó ante unos 43 intendentes y dirigentes de su espacio que está dispuesto a competir en una interna o en las PASO para definir la candidatura presidencial del peronismo en 2027.

Durante una reunión en la residencia oficial, según el diario Clarín, sostuvo que los postulantes deben definirse mediante la participación electoral y no a través de acuerdos entre los distintos sectores partidarios.

El encuentro se realizó el miércoles y se extendió desde las 16 hasta las 19.30. Allí, el mandatario bonaerense planteó que su espacio debe prepararse para una eventual competencia con otros referentes del peronismo, entre ellos Sergio Massa, Cristina Kirchner y el exgobernador de San Juan Sergio Uñac.

"Está decidido a acordar, pero no a negociar. O sea, no al toma y daca. Por eso nos pidió que nos preparemos para ir a una PASO o a una interna", relató uno de los participantes de la reunión al citado matutino.

Según el testimonio de otro dirigente presente, Kicillof defendió la necesidad de que las candidaturas se resuelvan mediante la participación de los votantes. "No puede ser que el futuro de nuestro espacio dependa de decisiones tomadas a dedo o de acuerdos de rosca. Si queremos construir una alternativa política con fuerza y legitimidad, tenemos que confiar en la democracia, abrir la competencia y dejar que sea la gente la que decida quiénes tienen que ser nuestros candidatos", expresó.

Ante sus intendentes, el gobernador resumió su postura con una consigna: "Compitamos", en referencia a la posibilidad de que distintos dirigentes del peronismo se presenten para disputar la candidatura presidencial.

La discusión se desarrolla mientras el Gobierno nacional impulsa la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, una iniciativa que modificaría el mecanismo de selección de candidatos para las próximas elecciones.

La disputa por el liderazgo del peronismo que divide aguas

La posición de Kicillof se conoce en medio de las diferencias que mantiene con los sectores referenciados en Cristina Kirchner y Máximo Kirchner. El gobernador impulsa el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), un espacio con el que busca ampliar su construcción política más allá de la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, Sergio Massa mantiene actividad política y contactos con distintos sectores. Entre sus últimas apariciones públicas estuvieron una reunión con rectores universitarios y declaraciones posteriores al triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

En el kirchnerismo, por su parte, continúa la discusión sobre el liderazgo partidario y las posibles candidaturas para 2027. La situación judicial de Cristina Kirchner también condiciona ese escenario: la expresidenta tiene una condena firme en la causa Vialidad que incluye una pena de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Dentro de ese sector también se mencionan otros dirigentes, como Máximo Kirchner, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el senador nacional Eduardo Wado de Pedro.

Durante la reunión con los intendentes, Kicillof rechazó que la definición de las candidaturas quede exclusivamente en manos de una mesa de negociación entre los principales referentes del espacio.

"Nosotros vamos a defender nuestro proyecto y nuestras ideas. Acá nadie está construyendo un proyecto personal", sostuvo uno los participantes consultados por el diario Clarín.

El reclamo de los intendentes por las reelecciones indefinidas

Otro de los temas abordados durante el encuentro fue la posibilidad de modificar la legislación bonaerense que limita las reelecciones consecutivas de los intendentes.

Los jefes comunales le plantearon a Kicillof la necesidad de avanzar con una reforma que permita volver a habilitar las reelecciones indefinidas. La iniciativa está vinculada con un proyecto que debe tratar la Legislatura provincial.

La discusión también involucra al Frente Renovador, que mantiene su posición contraria a eliminar los límites a las reelecciones. Desde ese espacio rechazaron las versiones sobre un eventual cambio de postura y señalaron que el diputado bonaerense Rubén Eslaiman es autor de un proyecto que mantiene las restricciones.

Entre los intendentes que participaron de la reunión estuvieron:

Julio Alak (La Plata)

Mario Secco (Ensenada)

Andrés Watson (Florencio Varela)

Ariel Sujarchuk (Escobar)

Mariano Cascallares (Almirante Brown)

Jorge Ferraresi (Avellaneda)

Alberto Descalzo (Ituzaingó)

También asistieron funcionarios del gabinete provincial: Gabriel Katopodis, Carlos Bianco, Javier Alonso y Andrés Larroque.

Durante el encuentro, Kicillof respaldó el posicionamiento de Katopodis y Alak de cara a la discusión política bonaerense, en la que también se definirá la sucesión en la gobernación en 2027.

La recorrida nacional que prepara el terreno para 2027

La reunión con los intendentes se produjo en paralelo con las actividades que Kicillof desarrolla para ampliar la presencia del Movimiento Derecho al Futuro en otras provincias.

Este viernes, el gobernador viajó a Jujuy, donde mantuvo un encuentro con el mandatario provincial, Carlos Sadir, de la Unión Cívica Radical. Ambos firmaron convenios de cooperación en distintas áreas de gestión, entre ellas Gobierno Digital, Trabajo y Empleo, Deportes, Minería, Desarrollo Agrario y Seguridad.

Más tarde, Kicillof encabezó un acto en el Club Altos Hornos Zapla, en Palpalá, donde cuestionó la política económica del presidente Javier Milei y convocó a construir una alternativa nacional para las elecciones de 2027.

"Nadie se salva solo, no hay solución de ninguna provincia sin que cambie la política nacional", afirmó. También calificó al gobierno de La Libertad Avanza como "la estafa electoral más grande de la historia" y cuestionó los aumentos de tarifas y el endeudamiento.

En su discurso, planteó que la producción, el trabajo, la educación y la salud deben ser las prioridades de un eventual proyecto de gobierno opositor. Además, convocó a la militancia peronista a participar de la construcción política y reclamó una mayor articulación entre las provincias.

La visita a Jujuy forma parte de la agenda federal del gobernador, que también contempla recorridas por Chubut y Mendoza. En ese marco, Kicillof busca ampliar los contactos con dirigentes de distintos distritos mientras avanza con la organización de su espacio político y plantea que la candidatura presidencial del peronismo se defina mediante una competencia interna.