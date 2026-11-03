Florida y Pensilvania prevén difundir sus primeros cómputos desde las 20, hora del este. Los horarios de votación varían según el estado

La noche electoral en Estados Unidos tendrá distintos momentos de cierre y publicación de datos. Este martes 3 de noviembre, los ciudadanos participan de las elecciones de medio término (midterm elections), pero el seguimiento del escrutinio no tendrá un punto de partida simultáneo para todo el país.

La diferencia responde a la organización federal del sistema electoral: cada estado determina sus horarios de votación y los procedimientos para contabilizar los sufragios. Por eso, mientras algunas jurisdicciones terminan de recibir votos durante las primeras horas de la noche, otras mantienen abiertos sus establecimientos electorales por más tiempo.

Tampoco existe un horario general para conocer los resultados. La información se incorpora progresivamente, a medida que las autoridades locales procesan los sufragios y envían los datos a los organismos estatales, según detalla la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés).

Florida y Pensilvania: desde qué hora se conocerán los primeros cómputos

Dos de los estados que comenzarán a informar sus resultados preliminares a partir de las 20, hora del este, son Florida y Pensilvania.

En el primer caso, la referencia es el cronograma difundido por el Departamento de Estado de Florida. Para Pensilvania, la información puede seguirse a través de su portal electoral oficial.

Esos horarios marcan el comienzo previsto de la difusión de datos, no necesariamente la resolución de las contiendas. Los resultados se actualizan conforme ingresan nuevos reportes y se completan las tareas de contabilización.

El cronograma electoral: a qué hora termina la votación en cada estado

Las diferencias horarias permiten entender por qué el escrutinio comienza en distintos momentos. En algunos territorios, además, un mismo estado tiene más de un horario de cierre por abarcar distintas zonas horarias.

Este es el cronograma de cinco jurisdicciones, con la equivalencia correspondiente a la hora del este:

Indiana : cierre a las 18 hs locales (18 o 19 hs, según la zona, en hora del este).

Florida : cierre a las 19 hs locales (19 o 20 hs, según la zona, en hora del este).

Pensilvania : cierre a las 20 hs (20 hs del este).

Nueva York : cierre a las 21 hs (21 hs del este).

California: cierre a las 20 hs locales (23 hs del este).

California es uno de los casos en los que la diferencia horaria resulta más visible: sus centros de votación cierran a las 20, cuando en la costa este ya son las 23.

También hay diferencias en el comienzo de la jornada. La Junta Electoral de Nueva York establece que los establecimientos reciben votantes desde las 6. En California, según el calendario de la Secretaría de Estado, la votación presencial comienza a las 7, hora del Pacífico.

Otra cuestión contemplada por las normas locales es la situación de quienes llegan al horario de cierre y todavía esperan para votar. En esos casos, los electores que ya están en fila pueden sufragar, de acuerdo con las disposiciones aplicables en cada estado.

Cómo consultar el escrutinio en los sitios oficiales

Para seguir la evolución de los resultados, los votantes y quienes observan la elección desde otros países pueden recurrir directamente a las plataformas de las autoridades electorales.

Los organismos estatales publican los cómputos que reciben de los condados y otras dependencias locales. Entre las principales fuentes se encuentran:

Florida : Florida Election Watch, sitio oficial para consultar los resultados electorales.

: Florida Election Watch, sitio oficial para consultar los resultados electorales. Pensilvania : Portal de resultados electorales, que concentra los datos enviados por los condados.

: Portal de resultados electorales, que concentra los datos enviados por los condados. Nueva York : Junta Electoral estatal, con información sobre los comicios y sus resultados.

: Junta Electoral estatal, con información sobre los comicios y sus resultados. California : Secretaría de Estado, donde se difunden las actualizaciones electorales.

: Secretaría de Estado, donde se difunden las actualizaciones electorales. Otros estados y territorios: la Comisión de Asistencia Electoral dispone de un directorio para localizar las oficinas responsables de cada jurisdicción.

Qué votos pueden modificar los resultados iniciales

La información disponible durante la noche electoral puede cambiar porque no todos los sufragios necesariamente están contabilizados cuando aparecen los primeros reportes.

Una parte del trabajo pendiente está vinculada con las boletas enviadas por correo, los votos provisionales y los sufragios de militares y ciudadanos estadounidenses que viven en el exterior. Su incorporación depende de los procedimientos y plazos establecidos por cada estado.

Las condiciones de recepción del voto postal tampoco son iguales en todo el país. La Comisión de Asistencia Electoral explica que algunas jurisdicciones exigen que las boletas lleguen antes de la finalización de la jornada. Otras aceptan que sean recibidas posteriormente, siempre que se hayan enviado dentro del plazo permitido y cumplan los requisitos correspondientes.

Además de incorporar esos sufragios, las autoridades deben realizar controles para verificar la consistencia del escrutinio. Entre ellos se encuentra la comparación entre la cantidad de electores registrados como participantes y las boletas contabilizadas, tanto las presenciales como las anticipadas y las recibidas por correo.

Por estas razones, los primeros porcentajes difundidos no siempre representan la totalidad de los votos emitidos y pueden modificarse a medida que se completa el procesamiento.

Qué falta para que los resultados sean definitivos

Una elección no queda formalmente concluida con la publicación de los primeros números. Después del recuento, cada jurisdicción debe completar las instancias administrativas y de control que exige su legislación para certificar los resultados.

El procedimiento puede contemplar:

Auditorías posteriores a la votación

Conciliación de las boletas

La intervención de los organismos responsables de validar el escrutinio

La autoridad encargada de esa tarea cambia de un estado a otro. La certificación puede quedar en manos de un funcionario electoral o de una junta integrada por varios miembros.

También existe la posibilidad de que se dispongan recuentos en determinadas contiendas. Esto puede ocurrir cuando la diferencia entre los candidatos es estrecha o cuando se presenta una solicitud habilitada por las normas electorales.

Esas instancias pueden derivar en modificaciones de los cómputos preliminares. Por lo tanto, la confirmación oficial del resultado dependerá de que cada estado complete sus verificaciones y formalice la certificación correspondiente.