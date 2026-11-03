Expectativa en el Gobierno por el discurso que dará Leon XIV en su visita a Argentina

El Ejecutivo prevé un discurso con foco en la IA y la inmigración. El Papa llega este domingo y permanecerá en el país hasta el miércoles

El Gobierno se prepara para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para la próxima semana, con la expectativa de que el Sumo Pontífice transmita un mensaje de alcance global, centrado en la doctrina social de la Iglesia, los desafíos de la inteligencia artificial (IA) y la inmigración regional.

En la Casa Rosada definen el viaje como una visita "apostólica" y descartan que tenga una intencionalidad política durante los días que el Papa permanecerá en el país. "Vemos más un mensaje regional, en función de la gira, que local", planteó una fuente oficial, según informó NA.

León XIV llegará a la Argentina el próximo domingo desde Montevideo, Uruguay, y desarrollará una agenda de actividades hasta el miércoles, con misas, recorridas y visitas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

En ese marco, uno de los principales focos de atención del oficialismo estará puesto en la reunión bilateral que el Pontífice mantendrá con el presidente Javier Milei, prevista para el domingo 8 de noviembre. Allí, según estiman en el Gobierno, la inteligencia artificial podría ocupar un lugar destacado en la conversación.

Inteligencia artificial, un posible punto de diferencia entre Javier Milei y el Papa

La postura de León XIV sobre los avances tecnológicos y los límites de la inteligencia artificial aparece como uno de los temas de mayor interés para el Ejecutivo. El Papa sigue de cerca esta cuestión y ya expresó reparos por los riesgos de delegar en los algoritmos decisiones que corresponden a las personas.

Su mirada contrasta con la de Milei, quien se define como un "tecnooptimista fanático" y defiende el desarrollo de la IA sin regulaciones previas. El líder de la Iglesia católica, en cambio, sostiene una posición más cautelosa y reclama que el avance tecnológico esté acompañado por criterios éticos y marcos normativos.

En mayo pasado, León XIV publicó su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, en la que reclamó marcos jurídicos para el desarrollo de esta tecnología y advirtió que no puede considerarse moralmente neutra. También pidió evitar que la herramienta termine por dominar al ser humano.

La cuestión podría adquirir relevancia durante el encuentro con el Presidente, en un contexto en el que el desarrollo tecnológico y sus consecuencias sociales forman parte de los debates internacionales.

Qué espera el Gobierno del mensaje social de León XIV

La doctrina social de la Iglesia será otro de los ejes que el Gobierno seguirá con atención. En Balcarce 50 reconocen que estará presente en el mensaje papal, aunque descartan que la visita tenga como propósito confrontar con la administración libertaria.

"Van a querer interpretar todo como un mensaje crítico al Gobierno. Lo cierto es que seguro trascienda la política local y sea más regional", plantearon desde la mesa política del oficialismo.

De acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), en el Ejecutivo no descartan que León XIV transmita una mirada crítica sobre la situación social internacional, aunque sin referencias directas a la coyuntura argentina.

"Será un mensaje muy general, pero el que lo quiera tomar mal podrá hacerlo. Va a hablar de los problemas sociales, pero del mundo en general, de la falta de empleo y de lo que viene. También respecto a la IA. El Papa no se va a posicionar políticamente en un país que no es el suyo", sintetizó un funcionario.

La expectativa oficial es que las intervenciones del Pontífice se inscriban en una perspectiva amplia, vinculada con los problemas económicos y sociales que atraviesan distintos países, antes que en una discusión puntual sobre las políticas del Gobierno argentino.

Inmigración y dignidad humana, otro eje de la visita papal

La migración también podría ocupar un lugar relevante en los discursos de León XIV. Se trata de una problemática global que involucra tanto la protección de la dignidad de las personas migrantes como los desafíos que enfrentan los Estados para administrar sus fronteras.

El tema se suma a la agenda social y tecnológica que el Gobierno espera escuchar durante la visita. La combinación de esos asuntos podría dar forma a un mensaje centrado en los desafíos contemporáneos y en el papel de la Iglesia frente a las transformaciones económicas, sociales y culturales.

Con la llegada del Papa prevista para el domingo y una agenda que se extenderá hasta el miércoles, el Gobierno buscará evitar que el viaje quede reducido a una lectura de la política doméstica. La apuesta oficial es que el mensaje de León XIV tenga un alcance regional e internacional, aunque sus definiciones sobre la desigualdad, el empleo y la inteligencia artificial también puedan abrir interpretaciones sobre el rumbo de la Argentina.