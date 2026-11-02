Cuáles son todas las calles de CABA que se cierran por la visita del papa León XIV

Restricciones de circulación, operativos de seguridad reforzados y permisos serán clave para quienes deban transitar por la zona afectada

La visita del papa León XIV a Buenos Aires obligará a cerrar Palermo durante dos semanas. Los cortes más severos arrancan el 4 de noviembre y se extenderán hasta el 16.

El Gobierno porteño confirmó restricciones totales en Avenida del Libertador. El objetivo es garantizar la seguridad del pontífice, que se alojará en la zona durante su estadía en Argentina.

Miles de vecinos, comerciantes y trabajadores deberán tramitar permisos especiales para ingresar al perímetro de seguridad.

Primera fase: cortes parciales hasta el 3 de noviembre

Los primeros cambios ya están en marcha. Hasta la noche del martes 3 de noviembre, Avenida del Libertador tendrá restricciones entre Avenida Colombia y Avenida Sarmiento.

El tránsito seguirá habilitado pero con solo dos carriles por mano. Los automovilistas deberán circular con precaución en ese tramo.

Esta etapa inicial busca preparar el terreno para el operativo de seguridad principal. Los cortes más severos arrancan días después.

Segunda fase: cierre progresivo del 4 al 16 de noviembre

Las calles y avenidas que se cortan por la visita del Papa León XIV. Imagen gentileza CABA

Desde la madrugada del miércoles 4, los cortes en Avenida del Libertador entre Sucre y Ugarteche se harán de manera progresiva hasta llegar a una restricción total del tránsito.

Los vecinos frentistas de Libertador podrán acceder a sus cocheras hasta la mañana del sábado 7. Después de esa fecha, el ingreso vehicular quedará bloqueado.

El operativo se extiende hasta la madrugada del lunes 16. Durante esos 12 días, la zona quedará prácticamente aislada del resto de la ciudad.

Tercera fase: controles máximos del 7 al 11 de noviembre

El punto más crítico arranca la tarde del sábado 7 y se extiende hasta la madrugada del miércoles 11. Durante ese período habrá cortes totales y controles policiales permanentes.

Los vecinos y empleados podrán ingresar caminando o en vehículo, pero solo por cruces habilitados. Las opciones son tres: Avenida Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Avenida Las Heras.

La Policía de la Ciudad montará puestos de control en cada uno de esos accesos. Sin documentación válida, no hay ingreso posible.

Cómo acceden los vecinos al perímetro cerrado

Los residentes de la zona deberán presentar su DNI con domicilio actualizado. Quienes tengan direcciones desactualizadas deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada para poder ingresar.

El sistema de permisos aplica tanto para peatones como para conductores. Los controles serán estrictos en todos los accesos habilitados.

Las autoridades advirtieron que revisarán vehículo por vehículo. El proceso de ingreso puede demorar varios minutos en horarios pico.

Requisitos para comerciantes, empleados y huéspedes de hoteles

Los trabajadores y visitantes temporales enfrentan requisitos diferentes. Las opciones de acceso varían según el tipo de usuario:

Huéspedes de hoteles: deberán mostrar su reserva de hospedaje en cualquiera de los cruces habilitados

Empleados de hoteles y comercios: necesitan descargar un documento de acceso especial en el celular

Comerciantes: también requieren el permiso digital descargable

Todos deben completar un formulario con declaración jurada para obtener el documento

El formulario estará disponible en el sitio web oficial del Gobierno porteño. Los empleadores deberán informar a su personal sobre este trámite obligatorio.

Sin el documento digital cargado en el teléfono, no hay forma de cruzar los controles policiales. Las autoridades recomiendan tramitarlo con varios días de anticipación.

Medidas adicionales de seguridad en la zona

El operativo incluye remoción de autos estacionados y reubicación de contenedores de basura. La Policía Federal revisará cada vehículo dentro del perímetro antes de la llegada del papa.

Varias líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales. El Gobierno porteño publicará los desvíos específicos en los próximos días.

Los vecinos deberán planificar sus movimientos con anticipación. Durante los días de cortes totales, la zona funcionará como un barrio cerrado de alta seguridad.

Qué calles quedan cerradas en Recoleta y cuál es el perímetro exacto del operativo

La zona que estará restringida durante la visita del papa León XIV

La zona de máxima seguridad abarca un polígono delimitado por cuatro avenidas principales. El perímetro comprende Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao, sumando además un tramo de 100 metros sobre las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Son ocho cuadras en pleno corazón de Recoleta. El área incluye edificios residenciales de alta densidad, hoteles cinco estrellas, galerías comerciales y oficinas corporativas.

Miles de personas transitan diariamente por esas arterias. Durante cuatro días completos, esa dinámica cambiará radicalmente.

Cómo y por dónde podrán entrar peatones a la zona vallada

La Policía habilitará solo dos puntos de acceso peatonal durante todo el operativo. Las intersecciones de Avenida Alvear con Avenida Callao, y de Avenida Alvear con Libertad serán los únicos cruces permitidos.

En cada punto habrá vallados metálicos y efectivos verificando documentación. Los controles funcionarán las 24 horas.

Para cruzar, los vecinos que residan dentro del perímetro deberán exhibir su DNI con domicilio actualizado. Si el documento no refleja la dirección actual, deberán hacer un trámite.

Quienes trabajen en comercios de la zona, se desempeñen en inmuebles del sector o habiten allí pero no tengan la dirección asentada en el DNI, deberán registrar sus datos previamente en un formulario oficial habilitado en la web del Gobierno de la Ciudad. Ese formulario tiene carácter de declaración jurada.

El trámite web permanecerá abierto durante todo el evento. Las autoridades buscan garantizar el flujo de permisos requeridos sin generar cuellos de botella en los accesos.

Los huéspedes de hoteles deberán presentar la reserva correspondiente. Sin ese comprobante, no podrán ingresar.

Qué pasa con los autos estacionados y dónde pueden dejarlos

El esquema operativo contempla la prohibición total de estacionamiento y circulación vehicular dentro del perímetro custodiado. No habrá excepciones.

Los propietarios de vehículos estacionados en la zona tienen plazo hasta el mediodía del sábado 7 de noviembre para removerlos. Después de ese horario, las grúas de Tránsito comenzarán a operar.

Aquellos autos que no sean retirados en tiempo y forma serán trasladados al predio de la Facultad de Derecho. El acarreo no tendrá costo para los titulares, pero sí implicará la molestia de tener que ir a buscarlos.

Como alternativa, la Ciudad autorizó zonas especiales de estacionamiento a 45 grados. Una de ellas está sobre la mano derecha de Avenida Callao, entre Vicente López y Avenida del Libertador.

La otra zona habilitada corre por Avenida del Libertador en sentido a Retiro, entre Libertad y Avenida Callao. Ambas opciones quedan fuera del anillo de seguridad pero a distancia caminable.