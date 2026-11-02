El Gobierno y la Iglesia se reunieron para ajustar detalles por la visita del papa

Según detalló el canciller Pablo Quirno luego del encuentro, se ajustaron detalles de los dispositivos de seguridad, traslados y comunicación

La visita del Papa León XIV a Argentina entra en su recta final. Este lunes, representantes del Gobierno nacional y de la Iglesia Católica se reunieron en el Palacio San Martín para cerrar los últimos detalles de un operativo que movilizará a miles de personas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Faltan menos de seis días para el arribo del Santo Padre. El encuentro se concentró en ajustar dispositivos de seguridad, traslados, comunicación y la agenda de actividades masivas que protagonizará el Pontífice durante su estadía en el país.

El canciller Pablo Quirno lideró la cumbre por la parte gubernamental. Por el lado de la Iglesia participaron los monseñores Raúl Pizarro y Jorge García Cuerva, junto a los sacerdotes Matías Taricco, Facundo Fernández y Máximo Jurcinovic, quienes coordinan los aspectos litúrgicos y pastorales de cada actividad.

También formaron parte del cónclave Pedro Inzaurraga, responsable del Área de Eventos; Rodrigo Martínez, del Área de Liturgia, y Federico Desteffaniz, del Área de Voluntarios. Este equipo coordina las actividades masivas y el operativo para recibir a los fieles que se esperan en cada punto de la gira papal.

Qué falta definir y qué ya está cerrado en la agenda papal

A la salida de la reunión, Quirno explicó que se trató de la última avanzada del Vaticano antes de la llegada de León XIV. "Estamos a menos de una semana de que el Santo Padre llegue a la Argentina y solo estamos ultimando los detalles de la visita. Muy contentos, muy esperanzados", afirmó el funcionario ante la prensa.

El canciller aseguró que en el Gobierno están "felices de estar ya en el detalle finísimo" de las situaciones que puedan surgir durante los días de la visita. Negó que en el oficialismo exista preocupación por el discurso que pueda dar el Papa, que podría incluir críticas a la gestión libertaria.

"No hay absolutamente ninguna preocupación. Estamos absolutamente contentos y felices de la visita del Santo Padre. Creemos que esta es una visita que va a ser feliz para todos los argentinos, tiene una relevancia muy importante y, en ese sentido, lo que el Papa tenga que decir lo dirá y está perfectamente bien", remarcó Quirno.

El canciller aclaró que no hubo cambios en el cronograma ni pedidos nuevos por parte de la Santa Sede. "No faltan detalles, sino que se va haciendo el ajuste ultrafino de todos los dispositivos de seguridad, de comunicación y de traslados", sostuvo.

Según precisó, los equipos vienen trabajando desde hace varios meses. Ya hubo dos avanzadas previas antes de que se confirmara oficialmente el viaje. La reunión de este lunes buscó definir cuestiones operativas vinculadas con cada uno de los recorridos.

Entre los puntos tratados figuraron los accesos a las actividades, la coordinación de los dispositivos de seguridad y la participación de los miles de voluntarios que acompañarán cada evento.

Quiénes estarán en los actos con León XIV y el debate por Villarruel

La presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel en las actividades protocolares fue un tema de discusión en los últimos días. Incluso en el Senado, donde la oposición presentó un proyecto específico para garantizar su participación.

Sin embargo, el asunto no fue tratado durante este encuentro. "El pedido para que participen de los eventos con el Santo Padre los representantes de todos los sectores no fue una de las cosas de las que se habló hoy. Fue una reunión totalmente operativa", señaló a Infobae una persona que estuvo en el cónclave.

En cuanto a la posibilidad de que participen dirigentes de otras fuerzas políticas, gobernadores, legisladores o expresidentes, Quirno precisó que la organización todavía trabaja sobre las invitaciones para el encuentro en el Palacio Libertad.

"Están invitados todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores, la Vicepresidente también. Los expresidentes todavía no están incluidos", indicó el canciller.

La discusión sobre la participación de Villarruel cobró relevancia luego de la sesión ordinaria del Senado del 16 de julio de 2026. Desde entonces, diferentes sectores insisten en que la vicepresidenta debe tener un rol protocolar en los actos centrales con el Papa.

El funcionario también señaló que se analiza la posibilidad de disponer una transmisión institucional para los principales momentos de la visita. "La relevancia de la visita no hace necesaria una cadena nacional, pero por un tema institucional es algo que se baraja", sostuvo.

Cómo será el recibimiento de Milei y la agenda completa del Papa

Quirno confirmó que León XIV será recibido por el presidente Javier Milei en Aeroparque. Luego mantendrá una entrevista privada con el mandatario en la Casa Rosada, en lo que será el primer encuentro cara a cara entre ambos desde que Milei asumió la presidencia.

El mandatario nacional también participará de la misa que el Papa celebrará en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Se espera que ese evento convoque a decenas de miles de fieles en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

El resto de las actividades tendrá un formato propio de la agenda vaticana, sin presencia masiva de funcionarios del Gobierno. El Pontífice visitará el Cottolengo, la cárcel de Devoto y la Universidad Católica Argentina, además de presidir celebraciones religiosas en Córdoba y Luján, donde el Papa suele priorizar el contacto directo con los sectores más vulnerables.

"Son actividades que realiza el Santo Padre y, en función de eso, la presencia será del Vaticano", explicó el canciller al ser consultado sobre la eventual asistencia de funcionarios nacionales en cada punto de la gira.

El estado de salud de León XIV y las precauciones previstas

Por último, respecto de la salud de León XIV, Quirno aseguró que el Vaticano mantuvo desde el primer momento que el diagnóstico y la posterior intervención quirúrgica no alterarían el calendario previsto.

"Lo único que ha sucedido han sido confirmaciones de la agenda como estaba previsto originalmente", afirmó el funcionario. El Papa fue sometido a una cirugía hace algunas semanas, lo que generó dudas sobre si el viaje se mantendría.

El Gobierno prevé aplicar las precauciones médicas habituales para una persona que se encuentra en recuperación. Sin embargo, aclaró que no hubo pedidos extraordinarios de la delegación vaticana en materia de asistencia sanitaria o cambios logísticos.

La agenda, por el momento, se mantiene sin modificaciones. La visita de León XIV a Argentina promete ser uno de los eventos más relevantes del año, con expectativas puestas tanto en los mensajes que dará el Santo Padre como en el operativo de seguridad y logística que lo acompañará en cada ciudad.