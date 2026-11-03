El Papa reunirá a Milei, Kicillof y Bullrich en una foto que tapará fricciones electorales

Toda la dirigencia política irá el domingo al encuentro con el Sumo Pontífice y el Presidente. Las tensiones detrás de una "unidad nacional" forzada

El encuentro institucional que encabezará el papa León XIV el domingo arrojará una foto política inédita al reunir en el mismo lugar al presidente Javier Milei, el gobernador peronista Axel Kicillof y la senadora Patricia Bullrich, entre otras figuras que se esforzarán por mostrar un clima de concordia a pesar de que aumentan las fricciones con la mira en la campaña electoral y la definición de candidaturas.

Luego de la audiencia privada que tendrá con Milei en Casa Rosada, el Sumo Pontífice se trasladará al Palacio Libertad (ex CCK) a las 18:30 para pronunciar un discurso ante toda la dirigencia política que será transmitido por cadena nacional. Allí estará el Presidente -que hablará antes que León XIV- junto a la totalidad de sus ministros y también sus adversarios tanto externos como internos.

Por caso, la Casa Rosada invitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y dejó de lado por un momento la costumbre de marginarla de cualquier actividad oficial. Lo mismo hizo con todos los gobernadores del país sin distinción política, incluído Kicillof, quien se perfila como canidadato presidencial del peronismo y enemigo "favorito" de Milei.

En el tema de las invitaciones ya se ve que la foto de "unidad nacional" para el Papa será forzada. En el entorno de Kicillof confirmaron a iProfesional que "por supuesto" asistirá al evento, aunque aclararon que "las invitaciones son parte del protocolo del Vaticano", mientras que desde Roma hacen saber que la decisión sobre quién es invitado y quién no corresponde a las autoridades nacionales.

El papa León XIV y la foto de "unidad nacional": Milei invitó todo el Congreso, con código de vestimena

La Casa Rosada sí se ocupó de extender invitaciones a a los 257 diputados nacionales y los 72 senadores. Hasta este martes a la tarde varios legisladores no habían recibido la invitación y ponían en duda la apertura del Gobierno libertario, según supo iProfesional de fuentes parlamentarias, pero en la Rosada aseguraban que les llegará a todos.

Un tema que llamó la atención de los legisladores es que la invitación llegó con un código de vestimenta. Los hombres deberán usar traje y corbata de tonos oscuros, mientras que a las mujeres se les pide ropa también oscura pero con espalda y brazos cubiertos. En el oficialismo señalan que fue una indicación del área de Protocolo del Vaticano.

Entre los legisladores estará lógicamente Bullrich, la jefa del bloque oficialista del Senado que se volvió una aliada cada día más incómoda para Milei por sus gestos de autonomía y desafíos. De hecho, este martes difundió por redes la foto de una reunión con los diputados y dirigentes que le responden dentro de LLA, en una clara demostración de fuerza dirigida a la Casa Rosada.

En tanto, el Gobierno decidió no invitar a los expresidentes. Así, no serán de la partida Alberto Fernández, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá, Cristina Kirchner -cuya situación es distintas, porque cumple con prisión domiciliaria- ni tampoco Mauricio Macri, el líder del PRO que mantiene una relación oscilante con el Gobierno.

Macri sí participará de la misa que León XIV celebrará el lunes a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, a donde fue invitado por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Detrás del encuentro con el Papa: el PRO y Bullrich llegan con fricciones en aumento

En cualquier caso, la decisión de la Casa Rosada de no convocar a los expresidentes le sirve al oficialismo para disimular la tensión con el líder del PRO, quien encabezó al inicio de esta semana una reunión de la cúpula del partido amarillo que le marcó la cancha al gobierno de Milei.

Durante el encuentro se decidió postergar cualquier definición concreta sobre una alianza electoral con LLA y no adelantar apoyo a la eliminación de las PASO que impulsa Milei, a la que le ven pocas chances de prosperar antes de fin de año, como contó iProfesional. Mientras tanto, un sector alienta la presentación de un candiato propio en 2027.

Este es apenas uno de los cortocircuitos políticos que quedarán solapados durante el encuentro con el papa León XIV en el Palacio Libertad. El más importante es el que protagoniza Bullrich con Milei. En los últimos días corrió la versión de que Karina Milei buscaba removerla de la presidencia del bloque libertario del Senado y reemplazarla por la neuquina Nadia Márquez, que es la voz de la hermana presidencial en la bancada.

Una de las motivaciones sería la sospecha de que Bullrich frena deliberadamente la reforma electoral porque especula con competir en las PASO. La senadora pareció responder a esa presión de Casa Rosada con la foto de la reunión que mantuvo junto a 15 diptuados que saltaron por ella del PRO a LLA, entre ellos Silvana Giudici, una pieza clave del bloque libertario.

"Fue una reunión de trabajo", simplificaron voceros de la senadora. Otras fuentes con acceso al encuentro deslizaron a iProfesional que hablaron de trabajar para que "reelija el proyecto", una frase que ya se le escuchó a Bullrich y que le cayó pésimo en la Casa Rosada. Su entorno ya no oculta que entre marzo o abril definirá si se lanza como candidata presidencial, según qué tan fuerte llegue Milei.

Kicillof y Villarruel, presentes para saludar al Papa antes de enfrentarse a Milei

En el mismo día de esa foto-mensaje para la interna de LLA, Bullrich se atribuyó como un logro propio el anuncio que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, de medidas de alivio para las pymes. "Lo planteé durante mucho tiempo porque, con cada empresario que hablaba, nos repetía lo mismo: los embargos están matando a las empresas", expresó.

Otra disputa que será disimulada como parte de la recepción al Papa es la de Milei con Villarruel, que también se mueve con una posible candidatura presidencial en sus planes. El viernes pasado, puso en marcha un Programa de Alivio Financiero para los trabajadores del Senado que mantienen deudas con entidades crediticias, en una medida de contraste con el rechazo de Milei a meterse en la problemática del endeudamiento familiar.

Mucho más obvia es disonancia por la concurrencia de Kicillof al Palacio Libertad. El gobernador bonaerense se prepara para ser candidato por el peronismo y es el opuesto exacto de Milei en el tablero político, aunque tiene su propia interna con el kirchnerismo y se cruzará en el evento con dirigentes del espacio de Sergio Massa y posiblemente también con Gerardo Zamora, otro que se anota para la carrera.

En ese contexto, una de las claves en el particular evento que girará en torno al Papa pero tendrá a Milei como anfitrión será a quiénes muestra y a quiénes no la transmisión por cadena nacional, que depende de Presidencia. Ya en varias ocasiones las cámaras oficiales se usaron para invisibilizar a algún dirigente o sector político.

Pero además, todos los dirigentes estarán atentos al mensaje que pronuncie el Sumo Pontífice, cuyo contenido se presume opuesto al disurso libertario en temas como la "justicia social" o el avance de la IA. El Gobierno intenta desde ahora aclarar que ningún comentario de León XIV deberá ser interpretado como algo referido a la "política local", pero eso no impedirá que los opositores e incluso aliados incómodos como Bullrich hagan sus lecturas o incluso tomen alguna idea para apuntar luego contra Milei y su gestión.

La breve convivencia de todos esos dirigentes forzada por la visita del papa León XIV se da justo cuando se acerca fin de año, o dicho de otra forma, el comienzo del año electoral. Con Milei embarcado en la campaña por su reelección, Bullrich, Kicillof, Villarruel, el PRO y otros empiezan a contar las semanas para las definiciones que será cruciales para el escenario político en 2027.

Esa tensión estará contenida durante el encuentro institucional con el Papa, pero se liberará cuando León XIV despegue rumbo a Perú el miércoles 11 de noviembre. Entonces, el gobierno de Milei intentrá apurar la reforma electoral y las fricciones volverán con mayor intensidad, porque las elecciones quedarán a la vuelta de la esquina.