"¡Están en mi contra!": Trump estalló contra una cadena de TV en plena jornada electoral

En plena cobertura electoral, crecieron las tensiones políticas tras la difusión de cifras desfavorables para la administración estadounidense

Donald Trump desató su artillería pesada contra Fox News este martes, en plena noche electoral. Desde la Casa Blanca, donde seguía los resultados, el presidente estadounidense cuestionó airadamente la cobertura de la cadena conservadora que históricamente lo apoyó.

El blanco principal de su furia fue una encuesta. Los números que publicó Fox dibujaban un panorama sombrío para el mandatario.

Trump arremetió contra la cadena en su red Truth Social. Acusó al medio de dedicar demasiado tiempo a cubrir a los demócratas. Señaló que la audiencia de Fox había caído drásticamente "¡porque están EN MI CONTRA!".

"Todas aquellas personas que solían ver Fox, y que ya no lo hacen, lo entienden", escribió el presidente. "El problema es de ellos, no mío; mis cifras son mejores que nunca", agregó.

Uno de los mensajes de Donald Trump contra Fox News

Los números que enfurecieron a Trump

La encuesta de Fox mostró que apenas el 38% de los votantes aprueba la gestión de Trump, frente a un contundente 62% que la desaprueba.

Pero había más. Un 87% de los votantes se muestra preocupado por los precios de la nafta y el diésel.

El dato más duro: el 62% atribuye estos precios elevados a las políticas de Trump, en lugar de culpar a factores externos. Una cifra que golpea directo en uno de los temas más sensibles para los estadounidenses.

Los otros resultados tampoco fueron alentadores. Alrededor del 63% de los votantes afirmó que los aranceles implementados por Trump habían perjudicado la economía de su zona.

Además, el 54% señaló que las políticas de la administración Trump habían agravado los costos de la atención sanitaria, un reclamo recurrente en las familias norteamericanas.

Un electorado enojado e insatisfecho

La encuesta reflejó el estado de ánimo del país. El 38% de los votantes se describió a sí mismo como "enojado" con el rumbo de Estados Unidos.

Otro 37% se declaró "insatisfecho". Solo el 7% manifestó sentirse "entusiasmado" con la dirección que toma la nación.

Trump calificó al sondeo de Fox como "el peor de todos". Acusó al medio de formular preguntas ofensivas y sesgadas en su contra.

"Cada pregunta es un ataque, y cada respuesta es '¡MENTIRA!'", escribió en Truth Social. Agregó que se trata de una situación que se repite desde hace años.

El mandatario intentó contraatacar con otras cifras. Citó una supuesta encuesta de CNN que indicaría que cuenta con un 99% de apoyo entre los republicanos.

"Entre los presidentes republicanos, TRUMP se sitúa en el 53%, frente al 18% de Ronald Reagan y el 8% de Abraham Lincoln", escribió. "¡Fox lo sabe, y todos los demás también!"

La gota que rebalsó el vaso: la voz de una periodista

El malestar de Trump con Fox News había comenzado un rato antes del cierre de la votación. En ese momento apuntó contra Jessica Tarlov, una de las presentadoras de la cadena.

"Estoy viendo la cobertura previa a las elecciones en Fox News, pero no soporto la voz de Jessica Tarlov", escribió. Dijo que cambió de canal debido a su "voz" y la calificó como "más tonta que una piedra".

"Tendré que buscar otra opción hasta que esa fracasada deje de salir en pantalla. ¡Volveré más tarde!", amenazó el presidente en su publicación.

No es la primera vez que Trump rompe lanzas con Fox News en una noche electoral. En 2020, el mandatario ya se había enfurecido con la cadena cuando proyectó que Joe Biden había ganado en Arizona, un estado clave.

En las últimas semanas, el presidente había mostrado sus diferencias con el medio conservador. Lo acusó de dar más tiempo de aire a los demócratas que a los republicanos en sus espacios informativos.

Qué está en juego en estas elecciones

Los comicios de este martes definirán la renovación de la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes. También se renovarán 35 bancas del Senado.

Las proyecciones apuntan a que la oposición demócrata podría arrebatar el control de la Cámara Baja. La Cámara Alta también está en disputa, aunque con márgenes más ajustados.

Una derrota en cualquiera de las dos cámaras complicaría severamente la agenda legislativa de Trump para el resto de su mandato. Los números de la encuesta de Fox News podrían estar anticipando ese escenario adverso para el presidente.