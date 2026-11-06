Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay tras la destitución de Peña

Luego de la destitución de Santiago Peña, Pedro Alliana tomó juramento y asumió el control del país en medio del escándalo del Banco Ueno

Pedro Alliana acaba de tomar juramento y convertirse en el nuevo presidente de Paraguay, luego de que el Senado destituyera a Santiago Peña en medio del escándalo por la quiebra del Banco Ueno.

Esta situación puso al hasta ahora vicepresidente en el centro de la escena política paraguaya. La Constitución Nacional es clara. El artículo 234 establece que, ante la vacancia definitiva de la presidencia, el vicepresidente debe asumir el cargo hasta la finalización del mandato, prevista para agosto de 2028. El artículo 227 dispone que la sustitución debe ser inmediata.

Quién es Pedro Alliana, el vicepresidente que debe asumir en Paraguay

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez tiene 52 años. Nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, capital del departamento de Ñeembucú, en el sur de Paraguay. Antes de llegar a la cúspide del poder, fue comerciante en su ciudad natal.

Su historia también tiene capítulos deportivos. Durante su adolescencia jugó al básquetbol. En 1991 integró la selección paraguaya de ese deporte. El apodo "Mangui" viene de esa época y lo acompañó durante toda su carrera política.

En noviembre de 2026, Alliana compartió un mensaje en sus redes sociales que reflejaba su visión política. La publicación del 3 de noviembre de 2026 mostraba su postura sobre temas clave de la agenda nacional.

La política corría por sus venas. Sus padres, Héctor Rubén Alliana y María Nidia Rodríguez, fueron concejales departamentales por el Partido Encuentro Nacional (PEN). Una fuerza diferente a la que él elegiría para construir su carrera: el Partido Colorado.

Su primer intento electoral no fue exitoso. En 2006 se presentó como candidato a intendente de Pilar por el Partido Colorado, pero no consiguió imponerse en las urnas. Dos años después logró su primer triunfo importante: fue elegido gobernador de Ñeembucú a los 34 años. Ocupó el cargo hasta 2012.

El salto a la política nacional llegó en 2013. Se convirtió en diputado por su departamento. Permaneció una década en la Cámara Baja. Entre 2019 y 2022 la presidió, consolidando su posición dentro de la estructura del oficialismo.

El vínculo con Horacio Cartes que lo llevó a la vicepresidencia

El ascenso de Alliana estuvo estrechamente vinculado a Horacio Cartes. El expresidente lo impulsó dentro del Partido Colorado y lo convirtió en una de las figuras de confianza de su sector político, Honor Colorado.

La cercanía con Cartes resultó fundamental. Alliana llegó a presidir la Asociación Nacional Republicana entre 2016 y 2023. Fue sucedido precisamente por el exmandatario.

Ese respaldo lo llevó a la vicepresidencia. En las elecciones generales de abril de 2023 acompañó a Santiago Peña en la fórmula presidencial del Partido Colorado. La fórmula se impuso en los comicios. Ambos asumieron sus cargos el 15 de agosto de ese año.

Alliana está casado desde 2006 con Fabiana María Souto, también dirigente colorada y diputada nacional por Ñeembucú. Es padre de cuatro hijos. Su esposa lo acompañó durante la ceremonia de asunción como vicepresidente. Sostuvo la Biblia sobre la que juró el cargo.

La crisis del Banco Ueno que desencadenó la caída de Peña

Todo comenzó con una intervención bancaria. El Banco Central de Paraguay dispuso tomar el control del Banco Ueno por graves problemas de solvencia. La entidad asegura tener más de tres millones de clientes.

Los fondos administrados incluían recursos estatales. Entre ellos, dinero vinculado con jubilaciones. Miles de ahorristas se movilizaron durante los últimos días para reclamar la devolución de sus ahorros. Muchos quedaron sin poder acceder a su dinero.

Santiago Peña quedó bajo una presión política creciente. Había sido accionista de Ueno Holding hasta el año pasado. Ese vínculo con el grupo empresarial lo puso en el centro de las críticas. La renuncia fue su salida ante la crisis.

Ahora Pedro Alliana debe asumir el mando en medio de ese escenario convulsionado. Con el respaldo de Cartes, pero también con la amenaza de un juicio político. Su larga trayectoria partidaria y sus vínculos con el expresidente vuelven a ocupar un lugar central ante la posibilidad de convertirse en presidente. Los próximos meses, hasta agosto de 2028, pondrán a prueba su capacidad para gobernar en uno de los contextos más complejos de la historia reciente paraguaya.