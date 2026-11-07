Nueva encuesta midió el impacto de la visita del Papa y en qué medida beneficia a Milei

El sondeo mostró que la mayoría de los argentinos tiene una imagen positiva de León XIV. La opinión sobre el efecto político de la gira

La visita del papa León XIV a la Argentina a partir del domingo concentra toda la atención del gobierno de Javier Milei pero también abre interrogantes sobre el impacto político que podría tener, con el año electoral casi encima. En ese marco, la última encuesta de la consultora Opina Argentina reveló que la mayoría de las personas cree que tendrá un efecto neutral en ese aspecto.

Esa creencia puede ser alentadora para el Gobierno, en momentos en que intenta salir del clima derrotista que lo rodea tras los reveses electorales sufridos por Flávio Bolsonaro en Brasil y Donald Trump en EE.UU., más la reciente renuncia de Santiago Peña en Paraguay, y aprovechar la visita del Sumo Pontífice como un "impasse" antes de retomar la agenda política, con la mira puesta en la campaña.

Se sabe que las ideas de León XIV sobre la agenda global se contraponen con las de Milei, pero en el oficialismo le restan importancia, con el argumento de que se trata de una visita apostólica y no política y que, por ello, no los perjudicará. La encuesta les da la razón en ese punto, porque 6 de cada 10 consultados consideró que el viaje al país no tiene carácter político sino religioso.

De todas formas, la posición política de los encuestados influye en la opinión sobre el efecto que puede tener para el Gobierno la llegada del Papa. Por caso, la oposición cree que su sola presencia le cargara combustible a las demandas sociales y, según el sondeo, la mirada sobre León XIV es ampliamente más favorable entre los votantes peronistas que entre los libertarios.

¿Qué valoración tienen los argentinos del papa León XIV según la encuesta?

La encuesta de Opina Argentina, dirigida por el analista Facundo Nejamkis, se llevó a cabo entre el 23 y el 25 de octubre con 2.205 casos. El primer dato que arrojó es que el Papa goza de una amplia popularidad en Argentina, donde el 64% tiene una imagen positiva de él y solo el 14% lo califica negativamente, mientras que el 22% no tiene una opinión formada al respecto.

El Papa tiene una valoración positiva alta, con un rechazo más marcado entre votantes de Milei

La valoración de la figura de León XIV varía según la identificación política de los consultados. El sondeo arrojó que entre quienes se sienten representados por el peronismo el 71% tiene una imagen positiva del pontífice. En cambio, entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA) la aprobación es del 55%. Mayoritaria pero muy inferior.

Esa tendencia también se observa en las opiniones negativas. Mientras que entre los peronistas la visión desfavorable es de apenas el 9%, entre los votantes del Gobierno llega al 22%. Esto es lógico dada la visible contradicción entre el discurso de Milei y las ideas que expresa León XIV, más vinculadas a la "justicia social", un concepto que el Presidente ha calificado como una "aberración".

Por otra parte, si bien el 97% de los consultados dijo estar al tanto de la visita del Papa a la Argentina, la relevancia que le otorgan a este acontecimiento es relativa. Para el 60% la gira es un hecho importante, pero un significativo 33% consideró que no lo es, mientras que el 7% restante no tiene opinión al respecto.

El efecto político de la visita del Papa: ¿perjudicará o beneficiará a Javier Milei?

Uno de los puntos centrales de la encuesta de Opina Argentina pasa por la relación entre la gira del líder de la Iglesia Católica y la coyuntura política. En ese aspecto, el estudio arrojó en primer término que el 57% de los consultados considera que "la visita tiene un carácter religioso" y el 31% cree que se trata de un evento "político".

Casi el 60% considera que la visita de León XIV está más vinculada a la religión que a la política

Esa visión difiere según el género. Entre las mujeres, el 64% afirma que se trata de un viaje religioso y solo el 24% cree que tiene carácter político, mientras que entre los hombres la interpretación política es mucho mayor y alcanza el 37%, contra 49% que define la visita como netamente religiosa.

De allí, la encuesta salta a la pregunta clave: ¿la visita del Papa a la Argentina beneficiará o perjudicará al gobierno de Milei? El 60% consideró que no ocurrirán ninguna de las dos cosas, es decir, que tendrá un impacto político neutro. El 16% señaló que "lo perjudicará" y solo el 10% afirmó que le jugará a favor, mientras que el 14% "no sabe".

Pero en esa evaluación influye la percepción sobre el carácter de la visita, dado que entre quienes la consideran un hecho polítio, la idea de que el Gobierno se verá perjudicado asciende al 30% y la mirada neutral baja al 48%.

Seis de cada diez encuestados creen que la visita del Papa no ayuda ni perjudica a Milei

Del otro lado, entre los que sostienen que es una visita religiosa y no política el 68% considera que no tendrá ningún efecto para el gobierno de Milei y solo el 11% cree que lo perjudicará, misma proporción que los que auguran un beneficio político.

¿Con qué sector político se identifica más el Papa, según los encuestados?

Mucho tiene que ver con estas opiniones el perfil apolítico que los encuestados le asignan al papa León XIV. Así como la mayoría de los encuestados considera que su visita al país es de carácer pastoral, tampoco lo asocian con ningún partido o ideología.

En conjunto el 74% de los consultados no vincula al Sumo Pontífice con ningún sector de la política. Un 50% considera que no se identifica con ningún espacio político y un 24% respondió que "no sabe" o no tiene opinión formada.

Entre quienes sí le atribuyen un posicionamiento o una identificación política, el 15% lo asocia al peronismo, el 5% al Frente de Izquierda y el 4% a La Libertad Avanza. La proporción en este aspecto explica por qué entre los votantes del oficialismo la imagen negativa de León XIV es más alta que entre los peronistas.

Allí asoma un contraste importante con la mirada que había sobre el papa Francisco, antecesor de León XIV. El argentino Jorge Bergoglio era considerado por muchos como "peronista", una imagen que se instaló durante la gestión de Mauricio Macri por la seriedad que mostró el pontífice durante su primer encuentro con el expresidente y sus reuniones con figuras de ese espacio político.

En cualquire caso, la opinión mayoritaria recogida por la encuesta es que la visita del papa León XIV no tiene un carácter político y que, en ese sentido, no perjudicará ni beneficiará al gobierno de Javier Milei. En el contexto que enfrenta la administración libertaria por estos días, esa mirada puede ser la más favorable de todas.