Bullrich se mueve como candidata y la oposición se envalentona tras la derrota de Trump

La senadora publicó un video con tono de candidata tras la derrota de Trump que afecta a Milei. Qué empiezan a mirar los libertarios y el peronismo

La derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término de Estados Unidos tiene una onda expansiva para el gobierno de Javier Milei. Más allá del previsible entusiasmo del peronismo y otros sectores opositores, la senadora Patricia Bullrich también tomó nota del resultado y salió rápidamente a reforzar su perfil de candidata presidencial alternativa.

El Gobierno busca minimizar el impacto del nuevo revés para la "ola de derecha" de la que Milei se siente precursor. Primero Flávio Bolsonaro contra Lula da Silva en Brasil, ahora Trump. En el oficialismo señalan que el resultado de las "midterms" en EE.UU. no es necesariamente un reverdecer de "la izquierda" (si es que el Partido Demócrata puede ubicarse en ese polo) sino que se debe a factores propios de la política local norteamericana.

Ciertamente, los medios estadounidenses señalan que el aumento del costo de vida (con alimentos y combustible a la cabeza) fue determinante para Trump, pero eso también es una señal de alerta para Milei y así lo entiende Bullrich, quien hace varios meses advierte que el crecimiento económico debe llegar a todos los sectorse y sentirse en el bolsillo, para incomodidad de su propio gobierno.

Horas después de la derrota de Trump, la rebelde jefa del bloque oficialista del Senado subrayó esa idea, al señalar que "hay que tratar de que todos lleguen a la otra orilla" y atender a sectores como la industria y la construcción, a través de un nuevo video en sus redes sociales con un indisimulable tono de candidata en campaña.

En el peronismo ya prestan atención a los movimientos de la senadora porque creen que la principal diferencia entre Milei y Trump es que "allá no hay ‘plan B’ para la derecha, pero acá sí", según graficó una fuente de ese sector a iProfesional, en referencia al juego de Bullrich en este contexto que le toca al Gobierno, a un año de las elecciones presidenciales.

¿Se largó la campaña?: el video de Bullrich tras la derrota de Trump que sacude a Milei

En efecto, Bullrich disimuló menos que nunca su aspiración. El video que publicó en X tiene todos los componentes de un spot de campaña. Combina imágenes de una reunión que tuvo con dirigentes de Coninagro, mientras se la escucha decir: "Sabemos que hay sectores que están creciendo muy bien y otros que están muy rezagados y queremos tratar de que todos lleguen a la otra orilla".

"Para nosotros es importante la industria, es importante la construcción, es importante que los sectores sientan que están apoyados y tienen perspectiva de crecimientos", señaló la senadora a través del video y agregó: "Una empresa chica tiene que ser el día de mañana mediana y una mediana tiene que ser grande".

Asimismo, tocó al pasar el tema de las relaciones internacionales del Gobierno, uno de los puntos en los que ya marcó diferencias con Milei al reconocer el triunfo de Lula da Silva Brasil y que se volvió más sensible ahora con la derrota de Trump. En ese aspecto, apuntó que "un empresario o productor necesita condiciones de equilibrio con otros países, necesita que no se corten las cadenas de exportación".

"Cuenten conmigo, cuenten con lo que estamos haciendo", cerró la senadora. Junto al video escribió que "el rumbo es el correcto" pero que se necesitan "más medidas" que "acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo", como el alivio para los embargos por deudas impositivas para las pymes que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, y que ella se atribuyó como parte de su insistencia.

Crece la tensión entre Bullrich y Casa Rosada y los libertarios reparan en el factor económico

Bullrich habló en plural, pero sin mencionar al Gobierno ni tampoco a Milei, algo que parece un nuevo guiño a la idea de convertirse en una alternativa electoral si el Presidente no llega con buenos números a la campaña de 2027. Un "plan B" para el empresariado que apoya el trazo grueso del programa económico pero no el estilo del libertario y también para el electorado que no está contento pero no quiere un regreso del kirchnerismo.

Entre los dirigentes más leales a los Milei hay un malestar cada vez más notorio. Días atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, subrayó que "el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei", en un mensaje directo a Bullrich y a los sectores que alientan su candidatura.

El propio Presidente reconoció con fastidio días atrás que el "círculo rojo" quiere "inventar el ‘mileísmo’ sin Milei", al ser consultado sobre el juego de Bullrich en las redes sociales -terreno elegido para amasar su eventual candidatura- y su declaración respecto de estar "preparada" para ser presidenta, llegado el caso.

Pero ya con el resultado de las elecciones en EE.UU. confirmado, en La Libertad Avanza también se empezaron a escuchar por lo bajo voces preocupadas por el reflejo en la Argentina. "A Trump le pegó la economía y si acá no repunta nos puede pasar lo mismo a nosotros", comentó un legislador libertario consultado por iProfesional.

En otras oficinas libertarias señalan que el revés para Trump era previsible, pero que el verdadero golpe fue su derrota en estados históricamente republicanos, como Texas, Kansas o Georgia. "Todos sabíamos el resultado, pero sí fue más contundente de lo que esperábamos. Los mataron", reconocen en algunos sectores del oficialismo.

La reacción de Cristina Kirchner y el mensaje de la mano derecha de Kicillof a Milei

Además de Bullrich, el coletazo de las elecciones en EE.UU. para Milei también viene por el lado de la oposición, que se envalentona con la posibilidad de ganar las elecciones del año próximo en un escenario similar, donde las críticas de los estadounidenses a Trump por el aumento del costo de vida se asemejan a la preocupación que registran las encuestas en Argentina por la pérdida del poder adquisitivo.

El peronismo es, lógicamente, el más entusiasmado. "Breautiful morning!!!" (¡Hermosa mañana!), escribió la expresidenta Cristina Kirchner en sus redes sociales en la mañana de este miércoles. Dos días atrás había pronosticado la derrota de los republicanos en una entrevista con el Washington Post, donde también deslizó la posibilidad de ser candidata si logra una revisión de su condena.

Pero el peronismo también tiene que resolver primero su propia interna, originada en la decisión del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de ser candidato presidencial pero sin someterse al "dedo" de Cristina Kirchner. En ese marco, Carlos Bianco -su mano derecha- reaccionó al resultado de EE.UU. con un mensaje corto pero directo: "Te liquida. Fin", escribió en alusión la candidatura de Kicillof frente a Milei.

Otros dirigentes de la oposición hicieron su lectura en términos de batalla de modelos o de ideologías. Uno de ellos fue el diputado del bloque Provincias Unidas Esteban Paulón, quien consideró que el triunfo demócrata es "el inicio del fin de la era de la prepotencia trumpista y de la extrema derecha".

Su compañero de bancada Pablo Juliano señaló: "No hay ningún plan, no hay ningún orden, ni mesías ni genios locos que puedan más que la voluntad popular. Esa es la verdadera herencia de Occidente. La democracia te sube y, si te equivocás, te baja". En tanto, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) apuntó: "No nos resignemos, sigamos creyendo que hay esperanza y futuro".

La respuesta más concreta por parte del Gobierno la dio el asesor presidencial Santiago Caputo, quien señaló que todavía no se puede sacar conclusiones ni hacer proyecciones para Argentina en base a la derrota de Trump y remarcó: "El único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el Kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Iran, Hezbolah, y el Partido Comunista Chino".

De esta forma, el estratega comunicacional que asesora a Javier Milei mostró que, por el momento, el oficialismo intentará usar la derrota de su aliado en EE.UU. para alimentar más la polarización política a nivel local rumbo a las elecciones de 2027. Reflotar el "riesgo kuka" y la "batalla cultural". No obstante, la figura de Patricia Bullrich mete ruido en esa estrategia.