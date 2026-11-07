La destitución de Santiago Peña en Paraguay deja a Milei más aislado en la región

El Senado paraguayo lo destituyó por el caso Ueno Bank. El libertario pierde un aliado en el Mercosur, donde ya está enfrentado con Lula

Con la destitución de Santiago Peña como presidente de Paraguay aprobada por unanimidad en el Senado tras el colapso de Ueno Bank, Javier Milei perdió a uno de sus aliados regionales más cercanos y, aunque el caso no sugiere ningún impacto directo para su gobierno, lo coloca en un escenario de mayor aislamiento diplomático.

La caída de Peña no ocurrió de un día para otro pero su desenlace final tuvo una velocidad impresionante. El jueves presentó la renuncia para frenar el juicio político que abrió el parlamento, pero no lo logró y el Senado lo destituyó con 44 votos. Una hora después, la Justicia pidió detenerlo en el marco de las denuncias por su presunta responsabilidad en la crisis financiera del Ueno Bank.

Más allá de la afinidad ideológica con Peña, el efecto político más concreto para Milei es que la salida de su aliado se dio a pocos días de que perder su fuerte apuesta por Flávio Bolsonaro en Brasil, donde finalmente fue reelecto el presidente Luiz Inacio Lula Da Silva. El argentino fue el único mandatario de la región que todavía no lo saludó o reconoció públicamente.

¿Por qué la caída de Santiago Peña deja a Milei más aislado en la región?

De esta forma, la salida de Peña expone una vulnerabilidad en la política exterior de Milei, a cargo hoy del canciller Pablo Quirno. Los consensos políticos regionales sobre los que el Presidente intentó construir un bloque de derecha alineado con Estados Unidos se resquebrajaron.

Milei no quedó completamente aislado en la región en términos ideológicos o gepolíticos. Tiene a Rodrigo Paz en Bolivia, a Keiko Fujimori en Perú y a José Antonio Kast en Chile. Pero si se pone la lupa sobre el Mercosur, el argentino quedó solo: de un lado tiene a Lula, con quien la relación está totalmente rota, y del otro al uruguayo Yamandú Orsi, dos referentes de centro izquierda.

Ciertamente la destitución de Peña deja al frente del gobierno de Paraguay a Pedro Alliana, dirigente Partido Colorado, un sector de centroderecha. Sin embargo, en las protestas que se llevaron a cabo en medio de la destitución también se ecucharon críticas contra el nuevo presidente interino, que formaba parte de la misma administración.

De esta forma, el futuro de la crisis que se destacó en Paraguay tras la intervención del Ueno Bank y el congelamiento de los depósitos de millones de clientes todavía está abierto. Por ahora, Alliana no es un garante de estabilidad política y, en ese aspecto, tampoco un aliado firme para Milei en el Mercosur y en la región.

Brasil, Paraguay, EE.UU. y la política del silencio en el Gobierno

Hasta la noche del viernes, en el gobierno de Milei predominó el silencio. Ningún funcionario y casi ningún legislador del oficialismo se expresó tras la renuncia de Santiago Peña y así se mantuvieron cuando se conoció la destitucióny el pedido de detención.

El aislamiento en la región se expresa también de esa forma. Cuando Lula da Silva dio vuelta la elección de Brasil y le ganó en el balotaje a Bolsonaro la administración de Milei también optó por no decir nada y, en cambio colaboró con el escape del candidato opositor -cercado por una denuncia de presunto lavado de dinero- desde Argentina a Estados Unidos.

Pocos días después del triunfo de Lula, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que "se tomó nota del resultado", pero eso fue todo por parte del gobierno de Milei, cuya reserva frente a los reveses políticos que afectan a la corriente con la que se identifica -y que pretendió liderar- es también una muestra de aislamiento regional o, al menos, de desconcierto frente a los cambios de escenario.

El silencio empieza a convertirse en una característica -poco común- de la diplomacia argentina, dado que también fue la opción elegida por el gobierno de Milei luego de que Donald Trump perdiera las elecciones de medio término en Estados Unidos y, con ellas, el control del Congreso. Ese golpe le da una pátina adicional de dramatismo a la situación diplomática del gobierno libertario.

Las ácidas críticas de la oposición a Milei en medio de la crisis en Paraguay

Efectivamente entre Milei y Peña existía un vínculo político con marcadas coincidencias públicas. Ambos son economistas. El paraguayo fue el primer presidente de la región que visitó oficialmente a Milei tras su asunción en Argentina, en febrero de 2024, y los dos adhirieron al Escudo de las Américas que impulsó Donald Trump para mostrar su nueva hegemonía sobre la región.

Antes de la destitución de Santiago Peña, la renuncia ya había generado en Argentina una ola de comentarios críticos y mordaces de la oposición hacia Milei, a quien le recordaron sus elogios al ahora expresidente paraguayo, al modelo económico e incluso algunos trataron de hacer paralelismos entre el caso del Ueno Bank y el de $LIBRA.

Los referentes de Unión por la Patria lanzaron los comentarios más ácidos sobre la crisis de Paraguay y el encadenamiento de golpes políticos a la corriente de la que Milei se siente precursor. "Tic Tac. Se van cayendo todos los amigos de Milei", escribió en la red social X el diputado Juan Grabois, uno de los más combativos.

Ese mismo tono irónico y cargado de veneno político fue el que usaron varios de sus compañeros de bloque, como Florencia Carginano, que chicaneó: "Se te están cayendo los ejemplos a pedazos, Mufasa". Junto al comentario, publicó un video de Milei en un evento donde definía al gobierno de Peña como "un ejemplo en materia económica".

"Ojo que le das el brazo a las ideas de la libertad y te toman hasta el codo (y, de paso, se quedan con tus ahorros)", fue el mensaje que publicó a su turno Paula Penacca, también del bloque peronista, mientras que su compañero de bancada el tucumano Pablo Yedlin ironizó: "El fenómeno barrial no le acierta una.

Por su parte, Miguel Pichetto apuntó sus críticas cuestionó al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. "Qué bien la macro paraguaya. Bausili, los paraguayos no están tan tranquilos. Se acaba de fundir el principal banco privado paraguayo. Con la macroeconomía ordenada no alcanza", señaló el diputado de Encuentro Federal en sus redes, junto al video de una entrevista con el titular del BCRA.