El papa León XIV tocó cinco puntos sensibles para Milei frente a todo el arco político

En su mensaje a las autoridades el pontífice hizo un llamado al diálogo y dejó frases que contrastaron con el discurso y la gestión del Gobierno

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina empezó con un mensaje que reparó en al menos cinco temas muy sensibles para el gobierno de Javier Milei en la coyuntura preelectoral donde se mueve hoy, desde el pedido de "prudencia" en el ejercicio del poder hasta la importancia de "vivir del propio trabajo" y de cuidar a la "universidad y la ciencia".

"La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", fue la frase del Papa que mejor sintetiza el discurso que pronunció en el Palacio Libertad, acompañado en el escenario por Milei y ante la mirada de todo el arco político (gobernadores, diputados y senadores de todos los partidos, cuerpo diplomático y Poder Judicial).

Fue uno de los pasajes más aplaudidos. Entre el centenar de invitados posiblemente los que más la celebraron hayan sido los opositores presentes, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya que el contraste con la ideología y el discurso de Milei, que pone el equilibrio fiscal como punto de referencia para toda discusión política, fue evidente.

Desde el inicio León XIV aclaró: "He venido como pastor". El tono del mensaje fue calmo y conciliador, acorde a esa presentación, pero su contenido tocó temas muy concretos y, sobre todo, muy vigentes en la discusión política actual.

¿Cuáles fueron los puntos más sensibles para Milei que tocó el papa León XIV?

El mensaje del Papa fue lo que se puede esperar de una figura que adscribe a la "Doctrina Social de la Iglesia", como lo hacía también Jorge Bergoglio, homenajeado tanto por León XIV como por Milei. No obstante, la disonancia entre los temas que tocó y la gestión libertaria fue imposible de ignorar.

El primer punto sensible para Milei en el discurso de León XIV fue el pedido de "aprender a convivir, aún cuando existan diferencias de pensamiento" y la idea de que "quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder". Esa mirada está muy lejos de las agresiones verbales e insultos que el Presidente suele dedicar a dirigentes, economistas y periodistas ante la mínima falta de coincidencia.

También señaló que "la democracia se fortalece en la manera cotidiana de actuar la vida pública en la disposición a escuchar" y, como parte de esa reflexión -que vale tanto para Milei como para la oposición- el Papa señaló que "el bien común al que sirve la autoridad debe poder percibirse también en las condiciones concretas de la vida cotidiana". Fue la introducción para otro tema delicado: la situación del empleo y del poder adquisitivo, hoy deprimido.

El pontífice remarcó el valor de "poder vivir del propio trabajo", que es lo que "permite a una persona sustentar a los suyos, desarrollar sus capacidades y saberse partícipe de la construcción de la patria". En ese marco también hizo una alusión a la situación de los jubilados, otro tema que genera fuertes contrapuntos entre el Gobierno y la oposición.

Jubilados, universidades y discapacidad: qué dijo el Papa ante la mirada de Milei

"Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar", expresó el Sumo Pontífice. La mención de "los ancianos" no pasó desapercibida para el auditorio.

En otro tramo de su discurso León XIV también cuestionó el aborto, legal en Argentina desde 2020, al señalar que hay que "acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural". Podría extraerse también de la misma frase una nueva alusión al cuidado de los jubilados. De hecho, la frase tuvo un aplauso en el medio y otro al final, como si oficialistas y opositores hubieran tomado la parte que más complacía a cada sector.

En ese mismo tramo del mensaje el pontífice puso de relieve que "la misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad". Allí apareció el otro punto incómodo para el gobierno de Milei, que desde su inicio enfrenta duras críticas de familias y del sector de la salud por el recorte en el área de discapacidad.

León XIV sostuvo que "también entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir". Mucho de esto podría ser tomado por la oposición en el Congreso para el debate que aún está abierto sobre los proyectos que refieren a la la atención en discapacidad.

El Papa también pidió "prestar especial atención a los jóvenes". Tras afirmar que "una nación debe preguntarse en qué ha fallado cuando los jóvenes deben abandonar su tierra para realiar sus sueños", el líder de la Iglesia puntualizó que se "robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".

Sin lugar a dudas ese fue el quinto tema incómodo para el Gobierno, que todavía pulsea en la Justicia con las universidades por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Así como la emergencia en discapacidad, los recursos para las universidades públicas han sido motivo de numerosas protestas y duras batallas parlamentarias ente La Libertad Avanza y la oposición.

La visita del Papa y el desafío para Milei, entre la paz política y las diferencias evidentes

Está claro que el Sumo Pontífice no llegó al país para confrontar ni tampoco pretende eso Milei, pero la disonancia entre el mensaje del sucesor de Francisco y la línea discursiva de la gestión libertaria es imposible de ignorar.

El Presidente se las ingenió para defender su gestión y describirla como orientada por los principios cristianos. Destacó, por ejemplo, que el mandamiento "no robarás" es el que "protege la propiedad" y que la Biblia contempla el "derecho a la vida, la libertad y la propiedad" que conforman "la columan vertebral de nuestra Constitución y de todas las democracias occidentales".

Al igual que León XIV, Milei procuró que su mensaje se entendiera como una declaración de principios y valores independiente de la coyuntura política. Sin embargo, la claridad del discurso que el pontífice brindó después de las palabras del mandatario expusieron que la lógica con la que se manejan uno y otro es distinta, aunque se intente disimular.

Este lunes el Papa visita el Cottolengo Don Orione, considerado un símbolo del colectivo de discapacidad que cuestiona al Gobierno. Tanto en el oficialismo como en la oposición deslizan que esa actividad puntual será "la que más le va a costar" en términos simbólicos a la administración de Milei.

De todas formas, en Casa Rosada no quieren que nada empañe la visita oficial de León XIV a la Argentina y, sobre todo, que nada los ubique en la vereda opuesta. Hay una decisión de mantener un clima de paz política y de cordialidad mientras el Sumo Pontífice esté en el país.

Prueba de ello fue la invitación a la vicepresidenta Victoria Villarruel al encuentro en el Palacio Libertad a pesar de su enemistad con Karina Milei y la presencia del expresidente Mauricio Macri, que en un principio se preveía que no participara, así como la participación de la jefa del bloque oficialista del Senado, Patricia Bullrich, en la recepción oficial en Casa Rosada.

Milei recibió allí a Leon XIV a las 17:40 y lo presentó formalmente con todos los ministros del Gabinete y figuras centrales de la cúpula libertaria, como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor Santiago Caputo. La presencia de Bullrich en esa actividad pareció un gesto de distención en medio del malestar con los movimientos políticos de la senadora que sugieren su interés por ser candidata presidencial.

El Gobierno dio muestras así de que buscará evitar cualquier ruido político durante la estadía del papa León XIV en Argentina, al tiempo que tratará de separar el mensaje del pontífice de la coyuntura, aunque ya en sus primeras expresiones públicas haya mostrado que su visión sobre la gobernanza y la economía difiere de la que profesa Javier Milei.