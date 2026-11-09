Allanaron la casa de Santiago Peña y hallaron una bóveda secreta que no pudieron abrir

Durante la inspección de la residencia en Ciervo Cua, agentes encontraron una bóveda de alta tecnología que impidió cualquier intento de acceso

Una comitiva fiscal y policial allanó una de las residencias de Santiago Peña en Paraguay. El operativo se produjo en el marco de la investigación por el colapso bancario que precipitó su destitución como presidente el viernes pasado.

La propiedad está ubicada en Ciervo Cua, departamento de Cordillera, a 50 kilómetros de Asunción. Durante el operativo, los investigadores encontraron una bóveda oculta cuya puerta no pudieron abrir.

El sistema de seguridad instalado tiene características de nivel militar. Requiere clave digital y reconocimiento facial para desbloquearse.

La bóveda está blindada con un sistema de seguridad de nivel 7, lo que significa que para abrirla se necesitan al menos cuatro tipos de llaves diferentes: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, pin numérico y llaves multilock.

Cómo es la bóveda blindada que hallaron en la casa de Peña

Según informó el medio ABC Paraguay, la comitiva encontró la puerta oculta dentro de una de las habitaciones. El acceso se realiza a través de un pasillo disimulado.

Los investigadores documentaron toda la estructura. Las imágenes muestran una puerta metálica reforzada con múltiples capas de blindaje.

El nivel 7 de seguridad es el más alto disponible en sistemas de protección civiles. Se utiliza generalmente en bancos centrales y cámaras acorazadas de instituciones financieras de máxima jerarquía.

Sin las credenciales biométricas de Peña, abrir la bóveda requeriría equipamiento especializado y podría llevar días de trabajo técnico.

Los préstamos irregulares que financiaron la construcción

La casa donde se realizó el allanamiento fue construida con fondos provenientes de Ueno Bank. La construcción costó 7.700 millones de guaraníes, equivalentes a más de un millón de dólares.

Según el acta de imputación de la Fiscalía, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank. El monto total fue de aproximadamente u$s500.000.

Las cuotas mensuales que debía pagar Peña equivalían a unos u$s38.000, casi seis veces su salario como presidente de Paraguay, lo que levanta sospechas sobre su capacidad real de pago y la irregularidad de la operación.

Ueno Bank fue intervenido el martes pasado por el Banco Central del Paraguay (BCP). La medida se tomó por insolvencia y por irregularidades en su gestión.

El colapso dejó sin acceso a sus depósitos a unos tres millones de clientes. Esa cifra representa la mitad de la población del país.

Actualmente hay ocho directivos de Ueno Bank detenidos. La Fiscalía investiga una red de préstamos irregulares y favorecimiento con fondos públicos.

La conexión de Peña con el banco que colapsó

El expresidente es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank. Peña fue accionista del grupo controlador de la entidad hasta 2025.

La Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares. Esos préstamos fueron dirigidos a empresas vinculadas directamente a sus propietarios.

El caso desató masivas protestas en las calles de Asunción. Miles de ahorristas salieron a reclamar la devolución de sus depósitos.

Este viernes, el Congreso paraguayo destituyó a Peña tras las manifestaciones. Su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder de manera inmediata.

Un detalle llamó la atención de los investigadores durante el allanamiento: aunque Peña ya había sido destituido, este domingo aún había personal del Regimiento Escolta Presidencial ejerciendo seguridad en su residencia de verano.

Qué medidas tomó el nuevo gobierno para los ahorristas

El presidente Pedro Alliana ordenó este domingo que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema.

La medida busca aliviar la situación de miles de comerciantes y empresas que no pudieron cumplir con obligaciones fiscales. La falta de acceso a sus fondos les impidió operar con normalidad.

Ya se les devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a u$s158 millones, y el gobierno confirmó que el proceso de restitución continuará a lo largo de esta semana para alcanzar a los restantes afectados.

El gobierno también anunció que investigará a fondo todos los préstamos otorgados por Ueno Bank a funcionarios públicos. La pesquisa incluirá posibles casos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La justicia paraguaya aún debe definir cuándo intentará acceder al contenido de la bóveda blindada hallada en la residencia de Peña. Los fiscales esperan contar con peritos especializados en sistemas de alta seguridad para realizar la apertura sin destruir posibles pruebas que puedan estar almacenadas en su interior.