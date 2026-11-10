"Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal", aseguró el alcalde porteño. La lista completa de empresarios, políticos y celebridades invitadas

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló luego de la polémica que generó la instalación de una carpa VIP en el Monumento a los Españoles en el marco de la visita del Papa León XIV y sostuvo: "Las medialunas y los budines estuvieron de más. Yo no lo hubiera puesto, alcanzaba con agua y un café para la espera".

En declaraciones mediáticas, el alcalde porteño se refirió a las imágenes que circularon en las redes sociales en las que se veía a empresarios, dirigentes políticos, celebridades y figuras del espectáculo en carpas en las que había mesas, sillas, atención de mozos y variadas opciones de comida, lo cual configuraba un sector especial para disfrutar de la llegada del Sumo Pontífice.

"Tampoco fue una cosa de un lujo descomunal como se plantea", justificó Jorge Macri y argumentó que las carpas tenían como objetivo albergar a miembros de la Iglesia, autoridades y personal dedicado al operativo que estuvo varias horas en el lugar a raíz de los cortes y restricciones de acceso.

Por lo tanto, insistió con que el propósito era brindar un espacio a las personas que llevaron a cabo tareas específicas para la organización del evento.

Tras sus declaraciones, la diputada Marcela Pagano cruzó a Jorge Macri vía X y le dijo: "Somos pocos y nos conocemos mucho. Se perfectamente que Mara Gorini y Karina Milei te exigieron que pongas 'los huevos sobre la mesa' y contrates a las empresas de ella y los Menem (literal, para los que no saben, Mara le llevó un maple de huevos)".

Y le recordó: "Te estás olvidando que no fueron solamente medialunas y budines. También la empresa de seguridad y de limpieza de los Menem. Era eso, o te declaraban la guerra. Además incurrís en un error, sabes perfectamente que no había protocolo para invitar 'famosos de la farándula'. El protocolo era para funcionarios".

"Por otra parte, es de muy mal gusto que nuestros efectivos policiales y la gendarmería no haya recibido ni un alfajor mientras los famosos VIP esperaban con mozos, aire acondicionado y un banquete Premium. Mientras los laburantes olvidados, como siempre", agregó

Y cerró: "Cuando me preguntan qué es la casta, miren las imágenes de ayer. Un pueblo caminando desde la madrugada al rayo del sol para ver de lejos a @Pontifex_es y un grupito selecto haciendo la vida VIP y con ubicación selecta (sin mérito alguno). Esta será 'su fiesta de Olivos'".

Gran indignación por la carpa VIP de famosos que dejó a monjas sentadas en el piso

Miles de personas que llegaron al Monumento a los Españoles para participar de la misa del papa León XIV, el 9 de noviembre de 2026, debieron conformarse con verlo a varias cuadras de distancia. Mientras tanto, empresarios, dirigentes políticos y celebridades accedieron a un sector VIP con catering, asientos y espacios protegidos del sol, una diferencia que generó cuestionamientos entre los fieles y abrió una polémica sobre la organización de la celebración.

Algunos de los famosos presentes en la carpa VIP, en el marco de la visita del Papa.

La presencia de celebridades en sectores acondicionados, las fotografías difundidas desde los espacios VIP y los testimonios de voluntarios que siguieron la misa desde lugares alejados alimentaron cuestionamientos sobre las prioridades de la organización. El malestar atribuido a sectores eclesiásticos se concentró precisamente en ese contraste: una celebración convocada alrededor de un mensaje de humildad y cercanía con los fieles terminó atravesada por una discusión sobre accesos preferenciales, comodidades y diferencias de trato. Las versiones contrapuestas sobre la confección de las listas, la intervención de organismos nacionales y porteños y el papel de la productora dejaron pendientes explicaciones sobre quién decidió la distribución de los espacios exclusivos."

Uno de los planteos que surgió después del evento fue por qué esos lugares preferenciales no habían sido destinados a sacerdotes y religiosas que desarrollan tareas de evangelización y asistencia en comunidades alejadas o en zonas inhóspitas del país. Las críticas también apuntaron a las condiciones en las que debieron permanecer adultos mayores, voluntarios y otros religiosos, algunos de los cuales fueron fotografiados sentados en el piso y a la intemperie.

La controversia alcanzó al Gobierno nacional, la administración porteña y la productora DF Entertainment, involucrada en la organización de actividades relacionadas con la visita papal. También abrió interrogantes sobre quién autorizó las invitaciones, cuáles fueron los criterios utilizados para seleccionar a los asistentes y cómo se financiaron los espacios reservados.

El sector VIP durante la misa del Papa León XIV que generó indignación en la gente.

Quiénes estuvieron en los sectores VIP de la misa papal

El periodista Eduardo Feinmann fue uno de los primeros en confirmar públicamente la existencia de un sector VIP con comida y la presencia de personalidades del espectáculo y los medios de comunicación. Los testimonios de algunos invitados y las fotografías difundidas en redes sociales permitieron conocer otros detalles sobre el funcionamiento de esos espacios.

La lista de invitados mezcló poder judicial, política, negocios y farándula. Estos fueron:

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia

Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño

Patricia Bullrich

Horacio Rodríguez Larreta

Gabriela Michetti

Esteban Bullrich

Nicolás Caputo

Hugo Sigman

Aldo Roggio

Adelmo Gabbi

Luis Galli

Valeria Mazza

Pampita

Marcela Tinayre

Yanina Latorre

Alejandro Gravier

Flor de la V

Analía Franchín

Rocío Marengo

Alejandra Maglietti

Angie Landaburu, que mostró el interior de la carpa en redes.

Las publicaciones provocaron reacciones en las redes sociales. El periodista Nacho Otero expresó su cuestionamiento por la organización de los espacios diferenciados y escribió: "Qué falta de respeto haber armado un corralito VIP para 'celebridades' con asientos y 'dress code' en la misa de hoy y haber dejado sentadas en el piso a monjas, sacerdotes y adultos mayores".

El malestar también alcanzó a personas que participaron de las tareas de organización y asistencia. Voluntarios que habían dedicado horas de trabajo a la celebración cuestionaron que algunos invitados accedieran a ubicaciones cercanas al altar, mientras quienes colaboraron con el desarrollo de la actividad debieron permanecer en sectores más alejados.