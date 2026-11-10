Condenaron en EEUU al empresario que le transfirió u$s200.000 a José Luis Espert

Tras el fallo judicial en Estados Unidos, la causa en Argentina suma presión sobre el entorno político por presuntas maniobras de lavado de activos

El empresario Federico "Fred" Machado fue condenado este martes a seis años de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico. La sentencia fue dictada por el juez federal de Texas Amos Mazzant, quien homologó el acuerdo de culpabilidad que había alcanzado con la Fiscalía y que dejó afuera la acusación por narcotráfico internacional.

La resolución establece una pena de 72 meses de prisión, que Machado deberá cumplir en Estados Unidos. El empresario había reconocido su responsabilidad por los dos delitos incluidos en la negociación, en el marco de una investigación sobre operaciones fraudulentas vinculadas con la compraventa de aeronaves.

La condena tiene repercusiones en Argentina por el vínculo financiero que Machado mantuvo con José Luis Espert. En enero de 2020, el exdiputado recibió una transferencia de u$s200.000 de Minas del Pueblo, una empresa minera guatemalteca vinculada al empresario. Por esa operación, el exlegislador fue procesado por lavado de activos por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

La causa que llevó a la condena de Machado en Estados Unidos

La investigación estadounidense apuntó a un esquema de operaciones fraudulentas relacionadas con la compraventa de aeronaves. Según la acusación, Machado y sus socios utilizaron sociedades como South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing para captar millones de dólares mediante operaciones vinculadas con aviones que no existían o no estaban en condiciones de operar.

El expediente también incluía acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero. Sin embargo, el acuerdo alcanzado con la Fiscalía contempló únicamente los cargos de conspiración para lavar activos y cometer fraude electrónico. De esta manera, Machado recibió una condena por los delitos que reconoció ante la Justicia estadounidense, mientras que la acusación por narcotráfico internacional quedó fuera de la negociación.

El empresario había sido detenido en abril de 2021 en Río Negro, a partir de un pedido de captura de la Justicia de Texas. Permaneció bajo prisión domiciliaria en Viedma hasta noviembre de 2025, cuando fue extraditado a Estados Unidos por orden del juez federal de Neuquén Gustavo Villanueva, decisión que fue avalada por la Corte Suprema.

Su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, había sido condenada previamente a 16 años de prisión.

Los u$s200.000 que recibió Espert y el procesamiento por lavado

La transferencia investigada se realizó el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Estados Unidos. La operación quedó registrada en el expediente judicial contra Machado en Texas y luego fue incorporada a la causa argentina.

El exdiputado explicó que el dinero correspondía a un anticipo de un contrato de asesoramiento por u$s1.000.000 que había firmado con Minas del Pueblo. Según su declaración, debía brindar servicios de consultoría para la reestructuración de la deuda de la compañía, pero el acuerdo no llegó a completarse debido a la pandemia de coronavirus.

El fiscal federal Fernando Domínguez cuestionó esa explicación y puso bajo análisis las características del contrato, la actividad de la empresa y el origen de los fondos. De acuerdo con la investigación, documentación remitida desde Guatemala puso en duda que Minas del Pueblo tuviera una actividad comercial relevante cuando se firmó el acuerdo, en junio de 2019.

La Fiscalía también investigó el destino de los u$s200.000. Según la imputación, Espert incorporó el dinero al circuito económico y financiero argentino y lo utilizó para adquirir bienes, entre ellos:

Un automóvil BMW

Un Lexus RX

Una inversión en un proyecto inmobiliario para una vivienda de veraneo cerca de Costa Esmeralda

El juez Mirabelli consideró que había elementos para procesar al exlegislador por lavado de activos. En su resolución sostuvo: "Se tiene por corroborado, con los alcances propios de esta etapa, la aplicación por parte de Espert de los u$s200.000 de origen ilícito recibidos de parte de Machado".

El magistrado dispuso un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Espert y le prohibió salir del país. También procesó a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del delito de lavado de activos, con un embargo de $700 millones.

La defensa del exdiputado apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de San Martín y solicitó su sobreseimiento. Entre sus argumentos, sostuvo que la transferencia respondía a un contrato de asesoramiento profesional y cuestionó que se atribuyera un origen ilícito a los fondos.

El vínculo entre Machado y Espert durante la campaña presidencial

La relación entre ambos se había iniciado antes de la transferencia bancaria. Durante la campaña presidencial de 2019, Machado facilitó sus aviones privados para los traslados de Espert por distintos puntos del país.

En una investigación que tramita en Comodoro Py fueron identificados 36 vuelos vinculados con esas actividades. El empresario también habría facilitado una camioneta blindada y dinero para afrontar gastos de campaña, según declaraciones públicas e información incorporada a las actuaciones judiciales.

El vínculo tomó estado público nuevamente cuando se conoció la transferencia de u$s200.000. La denuncia del dirigente Juan Grabois dio lugar a una investigación sobre el origen de esos fondos y la relación comercial entre Espert y Minas del Pueblo.

La difusión del caso tuvo consecuencias políticas para el economista, que renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 2025.

Con la condena de Machado, la Justicia estadounidense cerró esta instancia del proceso por los delitos incluidos en el acuerdo de culpabilidad. En Argentina, en cambio, la Cámara Federal de San Martín deberá resolver la apelación de Espert, mientras continúa la investigación sobre la transferencia de los u$s200.000 y las operaciones realizadas posteriormente con esos fondos.