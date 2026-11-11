Las arcas públicas, aportes privados y colectas religiosas se combinaron para enfrentar el alto costo que implicó el operativo de seguridad papal

La visita del papa León XIV a la Argentina generó un importante operativo logístico, de infraestructura y de seguridad, gastos públicos y aportes privados de la visita papal

Puntualmente, los gastos fueron solventados por la Iglesia, el Gobierno nacional, los gobiernos provinciales y un grupo de empresarios que aportaron diversas donaciones.

El costo total estimado de la estadía del Papa en nuestro país, de acuerdo con los datos que obtuvo iProfesional de distintas fuentes del Gobierno nacional, de la Provincia de Buenos Aires, de la Provincia de Córdoba y de la Iglesia ligadas a la organización de la gira, habría sido de aproximadamente u$s30 millones.

Estos gastos incluyen las dos misas en el Monumento a los Españoles en CABA, la visita a la ciudad de Córdoba y las giras en la Provincia de Buenos Aires, como la visita al Cottolengo Don Orione en Claypole y el reciente cierre de la visita en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El financiamiento se puede dividir en cuatro partes pero los datos son provisorios:

La Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), más privados, con unos $5.400 millones aportados por empresas que financiaron la visita del Papa

por El Gobierno nacional habría aportado unos $20.400 millones . Para ese motivo se creó una Unidad Ejecutora en Jefatura de Gabinete, compartida por Diego Santilli y Karina Milei, a través del DNU 1103/2026, que habilitó la contratación directa sin necesidad de licitaciones

. Para ese motivo se creó una Unidad Ejecutora en Jefatura de Gabinete, compartida por Diego Santilli y Karina Milei, a través del DNU 1103/2026, que habilitó la contratación directa sin necesidad de licitaciones La Provincia de Buenos Aires (PBA) habría gastado unos $12.000 millones , de los cuales unos $2.500 millones fueron aportados por el CFI para Luján/Claypole, más fondos de un régimen especial para contratar sin licitación

, de los cuales unos $2.500 millones fueron aportados por el CFI para Luján/Claypole, más fondos de un régimen especial para contratar sin licitación La Provincia de Córdoba, con $9.300 millones no reintegrables al Arzobispado

El total de estos gastos habría sumado hasta ahora una suma cercana a unos $48.000 millones que, a un tipo de cambio de $1.550 por dólar, reflejan un costo aproximado de unos u$s30 millones.

Cómo financió la Iglesia la visita del Papa con ayuda de empresas y fieles

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) informa en su sitio oficial que "hubo una colecta general en todas las parroquias desde agosto, en la que se recaudaron cerca de unos $700 millones".

También aclaran desde la CEA que la visita de León XIV fue solventada por el aporte de los fieles y de diversas empresas que apoyan la visita del Santo Padre a la Argentina, y también por el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales que han aportado su ayuda.

En ese aspecto, hay que destacar que en el marco de su Programa de Financiamiento Eclesial, la CEA organizó una colecta entre sus fieles y la sociedad en general, a partir de la cual se podía donar desde $51 a través de transferencia bancaria o tarjeta de débito. Los fondos recaudados se utilizaron para ayudar a cubrir los gastos de infraestructura necesarios —escenario, pantallas, micrófonos e iluminación, por ejemplo—, acondicionar espacios, coordinar voluntarios y atender necesidades de seguridad y logística.

Desde la CEA destacaron que también se habilitó un canal formal de patrocinio para donaciones del establishment a la visita papal , es decir, para que empresas e instituciones privadas colaboren con el financiamiento del evento en las sedes de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Provincia de Córdoba.

Por medio de este mecanismo de colaboración corporativa, las firmas participantes aportaron recursos económicos, bienes y servicios logísticos para acompañar la realización de los encuentros previstos durante la estadía del Sumo Pontífice.

Cuánto aportó el Gobierno nacional para los actos papales

El Gobierno nacional destinó unos $20.477 millones para las misas en el Monumento a los Españoles y la transmisión de la visita del Papa por la señal oficial. En servicios vinculados a la provisión en alquiler de equipos y maquinarias de abastecimiento de energía, $1.736 millones; estructuras y vallados, $4.548 millones; y alquiler de pantallas LED, $225 millones.

Además, pagó $1.979 millones en un servicio integral de alquiler de sistemas de sonido e iluminación. También adjudicó por contratación directa a la productora DF Entertainment S.A. la provisión del "Servicio integral de producción y coordinación general" de la visita del Papa, con un presupuesto total de $8.690 millones.

Por otro lado, las autoridades nacionales contrataron por unos $3.090 millones el servicio integral de Host Broadcasting, destinado a la planificación, producción, realización audiovisual, operación técnica, contribución y distribución nacional e internacional de la señal oficial correspondiente a la visita apostólica del Papa a la Argentina. También se destinaron unos $209 millones para la provisión y colocación de cortinas y alfombras en la Casa Rosada.

Qué gastó la Provincia de Buenos Aires en el operativo papal

Por su parte, el Gobierno bonaerense declaró de interés provincial y auspició oficialmente la visita institucional del Papa a través del Decreto 1657/2026 publicado en el Boletín Oficial el 29 de septiembre de 2026, por el que se habrían gastado unos $12.000 millones.

Esa norma establece el apoyo institucional y operativo de la PBA para el desarrollo de los actos programados el 8 y el 11 de noviembre de 2026 en las ciudades de Luján y Almirante Brown, donde está radicado el Cottolengo Don Orione.

Por ese motivo se firmó un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), por el cual este organismo aportó $2.500 millones para gastos e inversiones que insume la organización de los diferentes eventos. En el desglose de gastos se informó que el presupuesto estimado para la producción integral y servicios técnicos de la visita al Cottolengo Don Orione fue de $603 millones; el de la visita a la Basílica de Luján, de unos $3.024 millones; también se destinaron unos $639 millones para la instalación de pantallas gigantes en el Parque San Martín, y $543 millones para la visita a los Hermanos Maristas.

En tanto, el Ministerio de Seguridad de PBA fue el responsable de llevar adelante el operativo global de seguridad y logística para todos los eventos y de garantizar la presencia del personal policial, así como del personal de salud, defensa civil, entre otros. Erogará un presupuesto estimado en $7.474 millones; los gastos en logística llegaron a unos $3.482 millones y en bienes de consumo y viáticos se habrían gastado unos $5.155 millones. A modo de comparación, en España la visita de León XIV en junio costó unos 30 millones de euros.