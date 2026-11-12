Nueva encuesta señala que Milei pierde en balotaje: los 3 factores que lo complican

El estudio mostró que el libertario es favorito, pero su ventaja desaparece en segunda vuelta. Las razones al margen de la economía

Con el Gobierno enfocado en cimentar el camino para la reelección del presidente Javier Milei, una nueva encuesta mostró que el líder libertario se mantiene como favorito en la intención de voto para las elecciones de 2027, con una ventaja considerable sobre Axel Kicillof e incluso sobre Patricia Bulrrich, su aliada más incómoda, pero no le alcanzaría para ganar en un eventual balotaje.

Se trata de un sondeo de la consultora Equipo Mide, cuyo resultado le otorga a Milei una ventaja de entre 3 y 5 puntos sobre Kicillof y mayor a 10 puntos sobre otras figuras de centro derecha, como Bullrich o la vicepresidenta Victoria Villarruel, y referentes del peronismo o la izquierda, como Sergio Massa o Myriam Bregman.

No obstante, los números de la encuesta sugieren que ese triunfo no le alcanzaría para ganar en primera vuelta y, en el hipotético escenario de balotaje con Kicillof que también midió la consultora, el libertario quedó 3 puntos abajo.

Ese vaivén tiene múltiples causas. La principal es el malestar del electorado con la situación económica, que se ve reflejado en esta encuesta al igual que muchas otras. Pero el estudio de Equipo Mide muestra otros factores, entre ellos, las formas del Presidente y el balance entre el "temor" a una vuelta del peronismo o a la continuidad de Milei.

¿Qué intención de voto tuvo Milei en la encuesta?: dos escenarios de primera vuelta

La encuesta se llevó a cabo entre el 28 de octubre al 6 de noviembre de 2026 con 1.911 casos y, antes de adentrarse en las preferencias electorales, midió el humor social frente a la economía. Los números no favorecieron al Gobierno: el 60% señaló que su está peor "desde que gobierna Milei" y los que creen que su situación personal/familiar empeorará alcanzan el 57%, contra el 30% que se muestra optimista.

Sin embargo, al medir la intención de voto Milei se impuso con claridad. En un primer sondeo general la consultora ofreció universo muy amplio de dirigentes políticos y el Presidente cosechó el 28%, seguido por Kicillof con 23%. Mucho más atrás quedaron Bullrich (8%), Bregman (7%), Villarruel (5%), Massa (5%), Mauricio Macri (3%) y Máximo Kirchner (2%).

Con varios candidatos en la oferta, Milei se destacó como favorito por una diferencia de 3 puntos

Luego la consultora elaboró dos escenarios más concretos (y acotados en su oferta) para una primera vuelta electoral, donde volvió a imponerse el Presidente. En el primero Milei presentó una intención de voto de 30% y le ganó por 3 puntos a Kicillof, que obtuvo el 27%. Tercera se ubicó Bullrich con el 12%. Detrás se ubicaron Bregman con el 7% y Massa con el 6%.

El primer dato que surge de ese ranking es que la división de un sector favorece al otro. La centroderecha con Milei y Bullrich alcanzaría el 42% y podría ganarle en primera vuelta a Kicillof si jugara solo. En cambio, si el oficialismo se dividiera y el referente peronista reuniera todo el voto de centroizquierda (el de Bregman y el de Massa) se impondría con el 40%.

Al reducir las opciones, Milei cosechó una intención de voto aún mayor y volvió a imponerse

El segundo escenario que presentó la encuesta simplificó la oferta a cuatro opciones: la derecha representada solo por Milei, el peronismo con Kicillof, la izquierda con Bregman y el empresario Daniel Hadad como candidato "outsider".

Allí ganó nuevamente Milei y por una diferencia mayor. El Presidente presentó una intención de voto de 37%, mientras que Kicillof cosechó el 32%, Bregman el 9% y Hadad el 2%. El voto en blanco o nulo fue el 11% y los indecisos el 9%. El libertario se ratificó así como favorito en la carrera hacia 2027, aunque solo para la primera vuelta.

Milei vs. Kicillof: el resultado de la encuesta sobre un hipotético balotaje

Si en las elecciones se diera un resultado como este Milei iría al balotaje con Kicillof, porque no alcanza el 45% de los votos ni el 40% con 10 puntos porcentuales de diferencia. Por ello la encuesta de Equipo Mide también sondeó el escenario de un eventual balotaje entre el Presidente y el gobernador bonaerense.

El resultado fue parejo, pero favorable a Kicillof que cosechó el 42% contra el 39% de Milei. El 12% de los consultados dijo que votaría en blanco y el 7% no se definió por ninguna alternativa. Así, la ventaja que exhibió Milei en los dos escenarios anteriores con varios candidatos en el menú desapareció.

Kicillof le ganó a Milei en el escenario de balotaje que midió la consultora

De esta forma, la encuesta revela que a pesar de ser favorito hoy Milei no tiene asegurada la reelección. La evaluación negativa sobre la situación económica influye mucho. De hecho, al preguntar qué tema es más importante para decidir su voto el 38% de los consultados respondió "la economía", el 17% "el empleo" y el 14% "la pobreza". Pero el sondeo arroja otros elementos.

¿Cuáles son los 3 factores que complican la reelección de Milei al margen de la economía?

Uno de esos factores que complican a Milei tiene que ver con la polarización. El Gobierno la alimenta al presentar al peronismo/kirchnerismo como la suma de todos los males porque considera que le juega a favor. El mercado financiero y el establishment empresarial le dan la razón, pero el sondeo advirtió que en el electorado esto podría cambiar.

"¿Qué le da más miedo: que siga Milei o que vuelva el peronismo?", indagó la encuesta. El 44% respondió que siente más temor a que el peronismo regrese al gobierno pero los que se mostraron más preocupados por la continuidad del líder libertario alcanzaron el 49%.

La encuesta mostró que el temor a la continuidad de Milei es apenas mayor al que genera el peronismo

Con esa pregunta la encuesta encontró una forma distinta de medir el nivel de rechazo que presentan los dos polos que le dan forma a la política argentina hace décadas: el peronismo y el no peronismo, que hoy tiene a Milei a la cabeza.

El segundo factor es la percepción que tiene el electorado hoy sobre "la capacidad de Milei para resolver los problemas del país". Al indagar en este aspecto, la encuesta arrojó que el 57% considera que el mandatario "no sabe cómo resolverlos", frente a un 26% que cree que sí "pero necesita tiempo" y un 13% que opinó que el libertario sabe lo que hay que hacer "pero no lo deja la casta".

La percepción sobre la capacidad de Milei para resolver problemas surgió como otro factor

Finalmente el tercer factor que se desprende de la encuesta como una posible causa para la dificultad que enfrentaría Milei en su intento de reelegir tiene que ver con su estilo y sus formas: el 72% de los consultados dijo que "no le gustan". La inclinación del Presidente por el agravio y el insulto le juega claramente en contra.

De esta forma, Javier Milei ingresa en la etapa pre electoral con una intención de voto mayor a la de sus posibles competidores, incluida Bullrich, que amaga con una candidatura propia, pero ese nivel apoyo está lejos todavía de garantizarle la reelección y las razones pueden ir más allá de la economía, según revela esta encuesta.