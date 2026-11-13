Reclaman el pago de indemnizaciones y retomar al personal afectado por el cambio de empresas. Amenazan con extender las protestas a otras actividades

Con Pablo Moyano nuevamente al frente de los conflictos, el Sindicato de Camioneros ratificó la paralización de la recolección de residuos por tiempo indeterminado en el Mercado Central, reclamando que se respete un acta firmada tras el traspaso de concesión donde la empresa entrante se comprometía a liquidar las indemnizaciones y absorber a la totalidad del personal afectado por el cambio de prestataria.

El conflicto se disparó tras la salida de la empresa anterior (The NewPort SA/Newpol) y el traspaso del servicio a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Transporte Malvina y Agrotécnica Fueguina, que se habría comprometido en absorber a los 30 operarios encargados de la higiene urbana interna y el pago de las indemnizaciones correspondientes por el cambio de empleador.

Por qué se desató el conflicto de Camioneros

Las negociaciones entre las partes se fueron complicando por el traspaso de las firmas. Desde la nueva compañía apuntan a las importantes indemnizaciones que deben afrontar, teniendo en cuenta que muchos de los operarios encargados de la higiene urbana interna del centro abastecedor, ubicado en la localidad de Ezeiza, tienen varios años de antigüedad.

En principio, el Sindicato de Camioneros había dispuesto un cese de actividades sin plazos, que pasó a ser por tiempo indeterminado ante la falta de respuestas de las autoridades de Transporte Malvina y Agrotécnica Fueguina. En una asamblea realizada en las últimas horas, Moyano subrayó que la recolección permanecerá paralizada hasta tanto se hagan efectivos los haberes adeudados a los trabajadores.

Explicó que estaba firmada un acta compromiso, con las firmas del secretario General del gremio Hugo Moyano, él en su rol de Adjunto y el secretario gremial Marcelo Aparicio, en la cual se estipulaba "expresamente tanto la absorción del personal como el pago de las indemnizaciones correspondientes al cambio de empleador", pero que la empresa "desconoció".

Reclaman el pago de las indemnizaciones

Frente a los trabajadores, Moyano afirmó: "Nadie nos va a faltar el respeto, ni a los dirigentes y mucho menos a los trabajadores" y subrayó: "Los tipos se comprometieron y nos van a tener que pagar". En ese marco, el gremio resolvió mantener el bloqueo en la recolección de desechos dentro del mercado y anticipó que la protesta podría extenderse a otras ramas y distritos bonaerenses si no aparece una solución inmediata.

Arengó que "si nos tenemos que quedar un mes acá, que nos coman las ratas, pero acá no se va a levantar la basura", y ratificó que convocarán a trabajadores de distintas actividades del gremio para sostener el acampe y respaldar a los afectados.

Moyano sostuvo que "tienen que indemnizar a los trabajadores, que la ponga Agrotécnica Fueguina, el Mercado Central, no sé quién va a poner la guita, pero van a tener que pagar porque el paro no lo vamos a levantar" y aseguró que "el compromiso lo van a tener que cumplir por las buenas o por las malas. No nos vamos a mover y si tenemos que entrar en conflicto en toda la provincia de Buenos Aires, lo vamos a hacer".

Pablo Moyano, entre negociaciones y protestas

El líder de los Camioneros aprovechó la ocasión para insistir en sus críticas al gobierno, apuntando que "la reforma laboral habilitó a los empresarios a hacer esto: firmar y no pagar. Son gobiernos que atacan los derechos de los trabajadores, pero acá está nuestra organización gremial, con los trabajadores y con la rama, haciendo que se cumpla lo que estos hijos de puta firmaron y hoy no lo están cumpliendo".

Moyano reapareció después de un tiempo alejado de las decisiones del gremio: no solo se puso al frente de distintos conflictos, como en este caso o en la rama Aguas Gaseosas donde logró firmar un acuerdo con Coca-Cola o solucionar una disputa en una distribuidora de cervezas, sino que además participó activamente de la paritaria de la actividad.

Al parecer, recobró protagonismo en Camioneros, después de cierto distanciamiento con su padre, Hugo. En cuanto a su relación con la Confederación General del Trabajo (CGT) de la que se alejó, reactivó contactos con dirigentes de los llamados "combativos" y mantiene canales de comunicación con el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), que lideran el estatal Rodolfo Aguiar y el titular de los Aceiteros, Daniel Yofra.