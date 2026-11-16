El sondeo midió tres escenarios. El Presidente saca una luz de ventaja y la polarización es total. Los ingresos, al tope de los problemas

La campaña electoral de 2027 empieza a tomar impulso y la "guerra de encuestas" ya está en marcha. Una de las más recientes, de la consultora Proyección, indica que el presidente Javier Milei tiene una luz de ventaja sobre el peronismo pero que pelea voto a voto rumbo a un posible balotaje mientras empeoran las expectativas económicas y crece la preocupación por los ingresos familiares.

El sondeo midió la intención de voto por espacios políticos, por candidatos en una primera vuelta y, finalmente, un escenario de balotaje entre Milei y el peronista Axel Kicillof. La primera medición dio empate, la segunda arrojó una diferencia menor a cuatro puntos a favor del libertario y la tercera mostró una ventaja aún menor, que califica como empate técnico.

La carrera voto a voto para Milei rumbo a 2027 se da en un contexto donde la mayor preocupación del electorado -según la misma encuesta- son los bajos ingresos y solo tres de cada diez consultados dice poder cubrir los gastos básicos del hogar sin recurrir a la tarjeta de crédito o pedir dinero prestado.

El 64,4% de los encuestados señaló que las políticas del Gobierno nacional han tenido un impacto "algo" o "muy negativo" en su situación económica personal o familiar y esto parece reflejarse en el potencial electoral de Milei. Aunque sigue con ventaja sobre la oposición (algo que reflejan casi todos los sondeos) el Presidente pero parece lejos de tener asegurada la reelección.

Los números de Milei y del peronismo en la nueva encuesta electoral

La firma Proyección Consultores realizó la encuesta entre el 1 y el 9 de noviembre con 1.461 casos efectivos y un margen de error de 2,6%. Al medir la intención de voto por espacio político, La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo/kirchnerismo (identificado como "Fuerza Patria" en el sondeo) empataron en 35%. El Frente de Izquierda quedó tercero con apenas el 5,3%.

Seguidamente, la encuesta indagó en las preferencias por candidato y allí la paridad se rompió. Milei se ubicó primero con el 34,5% y le sacó 3,3 puntos de diferencia a Kicillof que cosechó el 31,2%. La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman se ubicó tercera con el 7,9%.

Milei se impuso en intención de voto sobre la oposición por menos de 4 puntos

Mucho más atrás quedó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como representante de un virtual partido de gobernadores con el 3,6%, mientras que el voto en blanco y los indecisos representaron el 22,8% de la muestra.

Antes de entrar en la intención de voto, el estudio indagó en la identificación política de los encuestados. El 26,6% dijo ser de derecha; el 22,4% de izquierda; apenas el 10,9% se presentó como de centro y un altísimo 40% "ninguna de las anteriores".

Es decir que un parte muy significativa del electorado no se siente fielmente representada por ninguna de las opciones políticas que existen hoy ni por sus consignas. Esa postura apolítica es un factor que puede resultar determinante para una elección ajustada, como la que pronostica la encuesta de noviembre.

¿Qué resultado arrojó el hipotético balotaje entre Milei y Kicillof?

La diferencia de apenas 3,3 puntos entre Milei y Kicillof perfila un escenario de balotaje, dado que el libertario no alcanzó el piso de 40% con 10 de diferencia sobre su principal competidor. Al medir la intención de voto para ese caso hipotético, la encuesta volvió a mostrar una pelea voto a voto.

El balotaje Milei-Kicillof arrojó leve ventaja para el libertario dentro de un empate técnico

En el virtual balotaje que elaboró la consultora Milei sacó el 40,7% mientras que Kicillof obtuvo el 39,1%. La diferencia de apenas 1,6 puntos entre uno y otro representa un empate técnico, dado que es menor que el margen de error de la encuesta.

El 13,1% respondió que votaría en blanco en esa hipotética segunda vuelta entre el Presidente y el gobernador bonaerense, en tanto que los indecisos fueron el 7,1%. En un escenario tan peleado ambos candidatos se verían obligados a seducir a ese 20% de votantes.

La paridad entre el Gobierno y la oposición peronista se observó también cuando la encuesta preguntó en líneas más generales por el cambio o la continuidad en 2027. Allí el 14,3% se expresó a favor de que siga Milei y un 23,7% pidió que continúe pero con "cambio en sus políticas".

Con ese matiz, el apoyo a la continuidad de Milei reunió un 38%, pero otro 38,4% se inclinó por que "haya un nuevo gobierno de otro espacio político cercano al peronismo", lo que confirma desde otro ángulo que la carrera está pareja.

Los ingresos se imponen como preocupación en el electorado y crece la expectativa negativa

Esta situación se da en medio de una coyuntura económica que no favorece al oficialismo. En ese aspecto, Proyección Consultores preguntó a los encuestados "cuáles son los temas que más les preocupan", con la posibilidad de elegir hasta tres opciones distintas, y la caída del poder adquisitivo de los salarios se destacó.

La caída del poder adquisitivo se impone como el tema más preocupante

Con el 51,6% de las menciones se impuso como problema más importante "los bajos ingresos personales/familiares". Le siguió "la inseguridad/delito" con el 33,6%, la "corrupción política" con el 29,5% y el "desempleo" con el 28,5%.

En ese marco, el 76,4% de los consultados señaló que su situación económica familiar "empeoró" en los últimos meses y solo el 23,6% acusó una mejoría. A eso se suma que las expectativas en ese aspecto para el próximo semestre también son negativas: el 64,9% considera que su situación estará peor y el 35,1% cree que mejorará.

Al respecto, el estudio mostró también que esas expectativas se deterioraron en el último mes. Los que creen que su situación será peor en el futuro subieron del 59,7% en octubre a 64,9% en noviembre y los que confían en que será mejor bajaron del 40,3% al 35,1% en el mismo período.

Las expectativas sobre la situación económica empeoraron en el último mes

Esto podría explicar por qué la desaprobación del Gobierno en términos generales asciende al 55,9% (era 52,4% en la encuesta de octubre de la misma consultora) contra una aprobación del 35,6% y que, al preguntar por el rumbo del país, el 58% considere que es "equivocado".

De esta forma, la economía sigue siendo el eje central para el futuro de Javier Milei en la búsqueda de la reelección, especialmente si la disputa con el peronismo en 2027 es tan pareja como señalan hoy distintas encuestas.