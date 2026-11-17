El vocero Adrián Ravier confirmó que habrá extraordinarias en diciembre, pero aún no definió qué proyectos enviará el Gobierno al Congreso

El cierre del período de sesiones ordinarias, previsto para el 30 de noviembre, obliga al Gobierno a definir qué proyectos buscará impulsar en el Congreso antes de fin de año. En ese escenario, el oficialismo confirmó que convocará a sesiones extraordinarias durante las primeras semanas de diciembre y ratificó que pretende avanzar con la eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su conferencia de prensa de este martes en Casa Rosada. El funcionario confirmó que la convocatoria tendrá lugar en diciembre, aunque evitó anticipar qué iniciativas integrarán el temario.

"Las sesiones extraordinarias van a ocurrir en las primeras semanas de diciembre, por lo menos. No puedo decir qué proyectos van a entrar en las sesiones extraordinarias. Es algo que cuando se convoque, se sabrá", expresó.

La definición llegó en una jornada en la que Ravier también se refirió a la reforma electoral que impulsa Javier Milei para las elecciones presidenciales de 2027. En particular, ratificó que el Gobierno mantiene su intención de terminar con las PASO y anticipó que el debate sobre las listas colectoras también llegará al Congreso.

Presupuesto 2027 y reforma política, prioridades del oficialismo

La convocatoria se produce en un momento en que el oficialismo necesita ordenar una agenda legislativa cargada de proyectos pendientes.

Según trascendió en los últimos días, dos de los objetivos centrales de Javier Milei para el cierre del año son conseguir la aprobación del Presupuesto 2027 y avanzar con la reforma política, que contempla la eliminación de las PASO.

La agenda legislativa que analiza el oficialismo también contempla otras iniciativas, como:

La Ley Malvinas

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Los cambios sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluyen la reposición de la Ley de Tierras

La reforma de Discapacidad

El Súper RIGI

Una nueva ley de Salud Mental

Sin embargo, todavía no se confirmó cuáles de estos proyectos serán incluidos en la convocatoria.

El calendario agrega presión a las negociaciones. Las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre y, si el Ejecutivo decide convocar a extraordinarias, será el Presidente quien determine mediante un decreto los asuntos que podrán debatirse durante ese período.

A diferencia de las sesiones ordinarias, el Congreso no puede incorporar libremente otros proyectos al temario de una convocatoria extraordinaria.

El Gobierno ratificó que busca eliminar las PASO y debatir las colectoras

Uno de los principales ejes políticos de la conferencia fue la reforma electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Ravier sostuvo que el oficialismo mantiene su intención de terminar con las primarias y defendió la postura del Gobierno sobre el financiamiento de las internas partidarias.

"No podemos pedirle a pagadores de impuestos que estén financiando las internas de partidos políticos, esa promesa se sostiene hasta hoy y el Gobierno está intentando terminar con las PASO", afirmó.

El vocero también se refirió a la posibilidad de implementar listas colectoras, un mecanismo que genera diferencias dentro del espacio oficialista. En ese sentido, señaló que la discusión tendrá lugar en el Congreso y evitó anticipar una definición.

"Hemos hecho una reforma con la Boleta Única de Papel, estamos promoviendo terminar con las PASO, en estas próximas semanas el tema va a entrar a debatirse en el Congreso y se está proponiendo el tema de colectoras que tendrá su dinámica parlamentaria. Veremos cómo responde el Parlamento", expresó.

Consultado por las posiciones contrapuestas de Patricia Bullrich sobre esta discusión, Ravier volvió a señalar que el tema se debatirá en el Senado. "En el Senado el tema va a estar debatiéndose, estaremos atentos", respondió.

De esta manera, el oficialismo confirmó que buscará instalar la reforma electoral en el debate parlamentario durante las próximas semanas, aunque todavía no precisó el alcance de los cambios que propondrá ni cómo resolverá las diferencias sobre las colectoras.

La ley contra la ludopatía, otro expediente pendiente en el Congreso

La situación del proyecto para prevenir la ludopatía y regular las apuestas online volvió a cobrar relevancia después de la pregunta que recibió Ravier. La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024, cuando fue aprobada por 139 votos afirmativos, 36 negativos y 59 abstenciones. Desde entonces, permanece pendiente de tratamiento en el Senado.

El debate también sumó un nuevo elemento político. En las últimas semanas, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, manifestó que buscará impulsar el tratamiento de la ley. Sin embargo, hasta el momento, la iniciativa no llegó al recinto de la Cámara alta.

En mayo de 2026, el Gobierno había enviado al Congreso un proyecto propio sobre la problemática, pero esa presentación tampoco consiguió poner en marcha el debate. A su vez, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS) promovió una campaña de recolección de firmas para reclamar que los legisladores avancen con la regulación.

El texto busca establecer restricciones a la publicidad de las plataformas de apuestas, regular los juegos de azar en línea y reforzar los mecanismos de prevención, especialmente para proteger a niños y adolescentes. Su demora generó reclamos de organizaciones sociales y religiosas, que pidieron a los senadores que retomen el debate antes de que el expediente pierda estado parlamentario.

El Gobierno anunció el regreso del MotoGP y el Rally a la Argentina

Durante la conferencia, Ravier confirmó el regreso del MotoGP al renovado autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires y el retorno del Rally a la provincia de Córdoba.

"Se confirmó el regreso del Moto GP al renovado autódromo Gálvez, mientras continúan las gestiones para la llegada de la Fórmula 1", expresó el vocero, quien vinculó la llegada de competencias internacionales con la estabilidad económica.

El funcionario también señaló que el Gobierno continúa las gestiones para que la Argentina vuelva a recibir una fecha de Fórmula 1, aunque no anunció un acuerdo concreto para esa competencia.

Nueva etapa de concesiones viales e inversiones bajo el RIGI

Ravier anunció el inicio de la etapa 4 de la Red Federal de Concesiones viales, un programa destinado a incorporar inversiones privadas para la reparación, habilitación y ampliación de rutas nacionales.

"Los trabajos previstos incluyen obras de reparación, habilitación y ampliación. Esta nueva etapa permitirá nuevas inversiones y mejorar la circulación", sostuvo.

Además, destacó dos nuevos proyectos vinculados con Transportadora de Gas del Sur (TGS), incorporados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según detalló, ambas iniciativas generarán unos 19.000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y, a partir de 2030, aportarán inversiones por 1.130 millones. El funcionario no precisó en su exposición la moneda a la que correspondía ese monto.

El Gobierno destacó la incorporación de 82.000 trabajadores al empleo registrado

En materia laboral, Ravier se refirió al Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral y aseguró que cerca de 82.000 trabajadores fueron incorporados al empleo registrado mediante esa herramienta.

"Esta herramienta la utilizan sobre todo empresas más chicas", señaló. También sostuvo que el objetivo es reducir los obstáculos a la contratación para que más empresas incorporen personal al empleo formal.

El funcionario presentó estas cifras como parte de los resultados de la política laboral del Gobierno, aunque no detalló la distribución de las incorporaciones por sector o actividad.

Qué dijo Ravier sobre las jubilaciones y la asistencia alimentaria

El vocero también fue consultado sobre los ingresos de los adultos mayores. Sostuvo que los jubilados están en una situación mejor que en 2023, aunque reconoció que todavía no alcanzaron los niveles que pretende el Gobierno.

"Los jubilados están mejor que en 2023. No estamos donde quisiéramos estar. Los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobren, sin embargo, estamos mejorando sus ingresos", manifestó.

En relación con la asistencia social, aseguró que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la prestación Alimentar permiten cubrir el 95% de la canasta alimentaria.

También mencionó el plan de vacunación y las medidas para simplificar trámites y procedimientos en los establecimientos sanitarios, con el objetivo de mejorar la atención.

Las proyecciones de crecimiento y la promesa de más bajas de impuestos

En materia económica, Ravier anticipó que el Gobierno espera un crecimiento de la actividad durante 2026 y también para 2027, aunque evitó precisar una estimación definitiva para el año en curso.

"2026 va a crecer, no sabemos si 2 puntos del PBI, 1 punto del PBI, pero sí podemos decir que 2026 va a ser un año de crecimiento", afirmó.

Respecto de la política tributaria, adelantó que el oficialismo buscará impulsar nuevas reducciones de impuestos durante 2027. Reconoció que esa decisión podría afectar la recaudación y planteó que será necesario compensar la disminución de ingresos mediante una reasignación presupuestaria.

"En 2027 se promoverá más baja de impuestos, puede reducir lo que uno recauda, y habrá que hacer un esfuerzo en la reasignación presupuestaria", explicó.

En ese contexto, mencionó la necesidad de que hospitales nacionales como el Garrahan, el Posadas y el Malbrán puedan incorporar mayor tecnología, en el marco de la política de reducción del gasto y búsqueda del equilibrio fiscal.

La respuesta del Gobierno a las declaraciones del papa León XIV

Otro de los asuntos abordados fue el mensaje del papa León XIV durante el vuelo de regreso al Vaticano, luego de su visita a la Argentina. El pontífice había hecho referencia al diálogo que mantuvo con Javier Milei y a su preocupación por los sectores más vulnerables.

"Las palabras del Papa en el avión las recibimos muy bien", expresó Ravier, quien sostuvo que el Presidente quedó conmovido por sus declaraciones.

"Nadie ha hecho más por la justicia social que La Libertad Avanza gobernando este país", afirmó. También agregó: "No veo contradicción entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado".

El vocero defendió la política económica del Gobierno y vinculó la reducción de la pobreza y la indigencia con las preocupaciones expresadas por León XIV.

La polémica por la carpa de invitados en la misa del Papa

Ravier también fue consultado por las críticas al espacio destinado a invitados durante la misa que León XIV encabezó en Palermo.

El funcionario defendió el operativo de seguridad y ceremonial y sostuvo que se ajustó a los requerimientos del Vaticano.

"El protocolo de seguridad y ceremonial, que son requisitos del Vaticano, ha tenido un protocolo habitual con un costo, que si comparamos con otros países el costo está muy por debajo del resto de otros países. No ha habido sobrecostos", aseguró.

Las sesiones extraordinarias, previstas para las primeras semanas de diciembre

Al cierre de la conferencia, Ravier volvió a confirmar que el Gobierno convocará al Congreso a sesiones extraordinarias durante las primeras semanas de diciembre. Sin embargo, no precisó si el temario incluirá únicamente el Presupuesto 2027 y la reforma electoral o si también se habilitará el tratamiento de otros proyectos pendientes.

La definición del Ejecutivo será determinante para establecer qué iniciativas podrán debatirse antes del receso legislativo. Por ahora, el oficialismo ratificó su intención de eliminar las PASO, mientras que el resto de la agenda continúa sujeto a la convocatoria formal y a las negociaciones parlamentarias.