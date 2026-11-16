El gobierno de Javier Milei negocia contrarreloj la reforma electoral para suspender las PASO de 2027 y en ese marco ofrece a los gobernadores la posibilidad de habilitar listas colectoras o "de adhesión" para que vayan con un mismo candidato presidencial, pero la idea genera resistencia en la oposición y mete ruido también entre los aliados y en el propio oficialismo.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que preside el libertario Agustín Coto se reunirá este martes a las 15:00 para retomar el debate del proyecto de reforma electoral. La Casa Rosada aspira a que se firme el dictamen el mismo día, para llevar el tema a votación la próxima semana. En la Cámara alta afirman que no es imposible que lo consigan. Si La Libertad Avanza (LLA) tiene asistencia perfecta, necesitaría solo cuatro firmas más y tiene siete senadores dialoguistas para buscarlas.

En ese marco el oficialismo se muestra dispuesto a introducir cambios en el texto original que envió en abril. Además de reemplazar la eliminación definitiva de las PASO por la suspensión solo en 2027 (que se daba por descontado hace tiempo) ahora confirma la idea de incluir en el proyecto las colectoras para que los gobernadores puedan colgar sus listas de diputados y senadores nacionales de la candidatura de Milei, quien podría llevar así dos nóminas: la de LLA y la del gobernador.

Sin embargo, a horas de que arranque el debate en la comisión el peronismo lanzó advertencias sobre la presunta inconstitucionalidad y también sobre el efecto político nulo que podría tener ese mecanismo, con el fin de meter ruido en la negociación que lleva el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores.

Pero además, en los bloques dialoguistas evitan adelantar su posición e incluso en la UCR hay quienes advierten que el acuerdo que el Gobierno da por hecho "todavía no está cerrado" y a eso se suma la interna entre la Casa Rosada y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que también es acicateada por la oposición para complicar el avance de la reforma.

Debate por la suspensión de las PASO: ¿por qué genera ruido la idea de habilitar listas colectoras?

"Desde mi perspectiva la idea de colectoras para senadores nacionales es inconstitucional", escribió en su cuenta de X el exdiputado Gerardo Milman. Su opinión es relevante por tratarse de un estrecho colaborador de Bullrich, quien lo sumó a la foto que se tomó días atrás junto al grupo de diputados de La Libertad Avanza que responden a ella, para hacer una demostración de poder en plena interna con Karina Milei.

Milman planteó que "no puede haber tres senadores de un mismo partido político o alianza transitoria". Es lo que podría ocurrir si se habilitan las colectoras dado que cada provincia elige dos senadores nacionales por el partido que sale primero y uno por el que queda en segundo puesto.

Si bien el dirigente descartó en las últimas horas que Bullrich pueda romper con el gobierno de Milei, su advertencia sobre la oferta que hace la Casa Rosada a los gobernadores para alcanzar los 37 votos necesarios para suspender las PASO suma ruido a la ya tensa relación entre la jefa del bloque de LLA y la cúpula del gobierno libertario.

En el peronismo, donde Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner acordaron cerrar filas para resistir la suspensión de las PASO (a las que necesitan para dirimir su interna) intentan explotar las desconfianzas mutuas que hay en el seno del oficialismo.

Esa picardía la mostró la senadora peronista Florencia López, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales. "Yo a la que no la veía muy convecida es a la propia Patricia para que salga la reforma . Todo este tiempo no se visualizaba que estuvieran los votos, siempre posponiendo", expresó la riojana.

El doble ataque del peronismo en el Senado: el efecto de las colectoras y la tensión con Bullrich

Pero el peronismo no se limitará a alimentar la interna que afecta al Gobierno, sino que buscará desacreditar la oferta de las listas colectoras para los gobernadores, en un intento de restarle apoyo a la reforma electoral. Uno de los que apuntó en esa dirección fue el pampeano Daniel Bensusán, quien también integra la comisión que se reúne este martes.

"Más allá de a quién le conviene o no, es una barbaridad, una locura que salga esto", advirtió Bensusán, quien en una llamativa coincidencia con el planteo que hizo el bullrichista Milman, señaló que con las colectoras "se puede dar la situación de que los tres legisladores respondan a una misma alianza", algo contrario al espíritu de la Constitución en la categoría de senadores.

El oficialismo puede contraargumentar con el ejemplo de Santiago del Estero, porque el exgoberandor y actual senador nacional Gerardo Zamora hace años que controla las tres bancas de su provincia y sin necesidad de listas colectoras: solo con alianzas locales. El caso es incómodo para el peronismo, porque Zamora hoy juega para ellos e incluso su nombre circula como un posible precandidato presidencial.

Pero el principal espacio opositor esgrime otros argumentos que van más allá de lo institucional y apuntan directamente la relación política entre la Rosada y los gobernadores, con el fin de meter ruido en el acuerdo. En ese aspecto, el diputado Sebastián Galmarini, mano derecha de Massa, señaló que las listas colectoras no funcionan con el sistema de Boleta Única en Papel (BUP), donde todos los candidatos para cada categoría figuran en la misma papeleta.

"Chupetines de madera no creo que consuma nadie: no existe la ‘colecta’ con BUP porque no hay efecto ‘arrastre mecánico’", apuntó Galmarini. En efecto, el nuevo sistema hace que el votante tenga que marcar el casillero en cada categoría (presidente, diputados, senadores) lo que le quita poder de arrastre al candidato presidencial, aún cuando lleve dos listas de diptuados o senadores.

¿Cuál es el escenario en el Senado para la reforma electoral?

De cualquier forma, en el peronismo saben que tienen poco margen en el Congreso para bloquear la reforma electoral si Milei consigue abrochar acuerdos con los gobernadores. "Todo está en manos de las internas del oficialismo y de sus aliados, nosotros no tenemos capacidad para frenar nada", se sinceró ante iProfesional un operador parlamentario de la oposición. Esa reflexión explica por qué tratan de meter una cuña entre Bullrich y el Gobierno, además de criticar el mecanismo.

En tanto, entre el Gobierno y los aliados todavía hay disonancias respecto de la posibilidad de avanzar rápido con la reforma electoral. En la Rosada aseguran que ya tienen un acuerdo con los gobernadores de la UCR, cuyo bloque tiene la llave para aprobar el proyecto. "Los cinco dieron señales de estar a favor de la suspensión", señalaron a este medio en un despacho oficial.

Así se refieren a Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corriente), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy). Sin embargo, cerca de uno de esos gobernadores indicaron a iProfesional que "siguen hablando en buenos términos, pero cerrado no está". De acuerdo a esas fuentes, la conversación entre la Casa Rosada y la UCR "va bien" pero todavía "hay mucho por negociar".

Las dudas también alcanzan al bloque libertario del Senado. Algunos allí no descartan conseguir el dictamen este martes pero dicen que la situación en torno a la reforma les recuerda "al proyecto de Propiedad Privada", sobre el cual se elaboraron 17 borradores para el texto, por la dificultad de cerrar el acuerdo con las bancadas aliadas.

En efecto, el primer pantallazo sobre las chances de Milei de suspender las PASO se dará este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Con 19 integrantes, LLA necesita reunir 10 firmas para alzarse con el dictamen de mayoría. Los libertarios son seis, al igual que los peronistas. Los siete restantes son los que definirán si el tema avanza o no al ritmo que pretende el Gobierno.

Entre ellos están los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza), Eduardo Vischi (Corrientes), alfiles de Cornejo y Valdés, más Flavio Fama (Catamarca). También el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), un aliado habitual de LLA, y Carolina Moisés (Jujuy), muy cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, cuyo apoyo está previsto por el Gobierno. De esta forma, para el oficialismo no es imposible lograr dictamen este martes.

Si lo consiguen, la reforma electoral para suspender las PASO iría al recinto el jueves 26 de noviembre para su votación, donde el gobierno de Milei tendrá que 16 voluntades para sumar a los 21 senadores de su bloque. El "deadline" para definir cómo se votará el año próximo es diciembre. Por eso la Casa Rosada presiona y acelera.