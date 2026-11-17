El partido respaldará la suspensión de las PASO, Ficha Limpia y cambios en la elección de representantes argentinos del Parlasur

La Casa Rosada consiguió una señal política que necesitaba para avanzar con su reforma electoral: Mauricio Macri confirmó que el PRO acompañará la suspensión de las PASO y otras dos modificaciones incluidas en el proyecto oficial. La decisión se tomó durante una reunión virtual que el expresidente mantuvo con gobernadores y referentes parlamentarios de su partido.

La definición representa un cambio respecto de las reservas que habían manifestado algunos dirigentes del PRO en las últimas semanas. El partido había defendido en encuentros anteriores la posibilidad de conservar el sistema actual de elecciones primarias.

Qué resolvió el PRO sobre la reforma electoral de Milei

En el documento difundido tras el encuentro, el PRO también fijó una postura sobre los puntos de la reforma que considera prioritarios. Sobre Ficha Limpia, ratificó su posición: "En el marco de la discusión sobre la reforma electoral, desde el PRO reafirmamos una posición que venimos sosteniendo desde hace tiempo: es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia".

Respecto de las primarias y el Parlasur, el comunicado confirmó que acompañará "la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara de Diputados".

El respaldo, sin embargo, no implica un aval cerrado a la totalidad del proyecto. El PRO planteó que los demás aspectos deberán discutirse con otros sectores políticos. "Respecto del resto de los puntos de la reforma, consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar", concluyó el comunicado.

Los dirigentes que participaron del encuentro con Macri

La reunión convocada por el expresidente reunió a los principales referentes políticos y legislativos del PRO. Participaron los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por el Congreso estuvieron Martín Goerling, titular del bloque de senadores, y Cristian Ritondo, jefe de la bancada de Diputados. También asistieron Fernando de Andreis, María Eugenia Vidal, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Las conversaciones entre el PRO y el Gobierno se extendieron durante varias semanas. Después de que Macri advirtiera que no se había avanzado "nada", Ritondo y De Andreis quedaron a cargo de representar al partido en las negociaciones con funcionarios nacionales.

Pese al acercamiento, dentro del espacio persistían diferencias sobre el alcance y los tiempos de la reforma. En esa línea, Goerling había cuestionado la posibilidad de avanzar sin un debate suficiente: "Discutir una reforma electoral que va a definir cómo se elige al Presidente de los argentinos, hay que hacerlo con seriedad, profundidad, no a las apuradas", había señalado.

El oficialismo necesita 10 firmas para llevar el proyecto al recinto

La definición del PRO se conoció mientras el Senado se prepara para retomar el tratamiento de la iniciativa. La comisión de Asuntos Constitucionales tiene prevista una reunión a las 15 en el salón Arturo Illia del Congreso para avanzar en el análisis de la propuesta del Ejecutivo.

El cuerpo está presidido por el senador libertario Agustín Coto, quien este lunes visitó en la Casa Rosada a Eduardo "Lule" Menem. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lleva adelante las conversaciones políticas para conseguir respaldo parlamentario.

El oficialismo necesita reunir 10 firmas de los integrantes de la comisión para obtener dictamen y habilitar el posterior debate en el recinto.

En paralelo a las negociaciones parlamentarias, el vocero presidencial Adrián Ravier justificó la eliminación de las primarias por el gasto que representa para los contribuyentes.

"No se le puede pedir a pagadores de impuestos que estén financiando las internas de partidos políticos", planteó el funcionario. Luego insistió: "Esa promesa se sostiene hasta hoy y el Gobierno está intentando terminar con las PASO".

Leandro Zdero anticipó que sus legisladores acompañarán la suspensión

El respaldo a la iniciativa oficial también llegó desde Chaco. El gobernador radical Leandro Zdero confirmó que los legisladores que responden a su espacio votarán a favor de suspender las PASO en todo el país.

El mandatario vinculó esa postura con la decisión que ya tomó su provincia, donde las primarias fueron suspendidas. "Nosotros en nuestra provincia hemos tomado una decisión, hemos suspendido las PASO, y tenemos, por supuesto, la idea de acompañar la suspensión a nivel nacional", afirmó en declaraciones a radio El Observador.

Zdero explicó que la medida provincial estuvo relacionada con el escenario económico y con la posibilidad de destinar esos recursos a otras necesidades. En particular, mencionó la atención pediátrica como destino del dinero que se había previsto para organizar las elecciones internas.

"En particular, por ejemplo, el dinero que se iba a gastar en las PASO provinciales lo hemos destinado a la atención pediátrica de la provincia de Chaco. Los fondos están garantizados", aseguró.