Macri patea la definición de la alianza con Milei y el PRO duda de la reforma electoral

La cúpula del PRO mantuvo una reunión encabezada por el expresidente Mauricio Macri donde acordaron postergar cualquier "definición concreta" sobre una alianza con el gobierno de Javier Milei para las elecciones nacionales de 2027 y enfocarse en la agenda legislativa. En ese aspecto, ven difícil que la reforma electoral se llegue a tratar antes de que terminen las sesiones ordinarias.

El encuentro se llevó a cabo en la sede partidaria de la calle Balcarce 412, a pocas cuadras de Casa Rosada, y duró casi dos horas. Hubo asistencia perfecta de la mesa ejecutiva donde conviven los más cercanos al espacio de Milei, como el jefe del bloque de diputados, Cristian Ritondo, y los que quieren que el PRO sea alternativa en 2027, como la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Macri llegó a la reunión de este lunes "de muy buen humor, por el partido de ayer", bromeaban en el PRO en referencia al triunfo de Boca sobre River Plate, aunque esa alegría no influyó en la política. Días atrás, el expresidente dijo al pasar ante la prensa que "no se avanzó nada" en el diálogo con La Libertad Avanza (LLA) sobre un acuerdo electoral para 2027 y ese diagnóstico se ratificó en la cumbre partidaria.

Las negociaciones con el Gobierno que llevan adelante Ritondo y Fernando de Andreis -mano derecha de Macri- están estancadas y el partido amarillo no las apurará. Primero quieren ver si Milei acepta las modificaciones que le piden en el Presupuesto 2027 que se discute en Diputados y esperan a que el oficialismo resuelva la reforma electoral, que definirá si habrá PASO o no.

¿Por qué Macri y el PRO estiran la definción de un acuerdo electoral con Milei?

Durante la reunión De Andreis y Ritondo contaron al resto de los dirigentes los pormenores de las conversaciones que vienen teniendo con el jefe de Gabinete, Diego Santilli -que sigue afiliado al PRO y es un puente entre ambos partidos- y el asesor Eduardo "Lule" Menem, mano derecha de Karina Milei.

Luego de escucharlos, la cúpula del partido concluyó que por el momento "no habrá definiciones concretas sobre alianza o no", según revelaron a iProfesional fuentes con acceso al encuentro. El argumento que esgrimen es que todavía "hay tiempo para tomar esa decisión" porque "el calendario electoral no comenzó aún".

En el caso de la provincia de Buenos Aires, Ritondo y Santilli aparecen como una garantía de un acuerdo electoral entre el PRO y LLA para ganarle al peronismo, que busca sucesor para Axel Kicillof. Pero en las últimas horas apareció un nubarrón también allí. Trascendió que los libertarios podrían apoyar la vuelta de las reelecciones indefinidas para los intendentes. Durante la cumbre de este lunes, el PRO ratificó su rechazo total a esa idea de los jefes comunales del peronismo bonaerense.

Por otro lado, la referencia al calendario electoral es llamativa, porque el cronograma para los comicios de 2027 depende de la reforma electoral: si hay PASO serán en agosto y las alianzas y candidaturas deberán definirse entre abril y junio, pero si no hay primarias esos plazos se estiran. En ese contexto, el PRO patea el acuerdo con LLA mientras el Gobierno aún no logra destrabar el proyecto en el Senado.

Allí los votos clave los tiene el bloque de la UCR, pero el oficialismo igualmente necesita los tres del PRO. El espacio lo preside Martín Goerling Lara, quien también asistió a la cumbre en la sede de la calle Balcarce y, al igual que otros sectores dialoguistas de la Cámara alta, ven al Gobierno con dificultades para asegurar los 37 votos que necesita para aprobar la reforma.

Las dudas en el PRO sobre la reforma electoral, clave para el acuerdo

Esas dudas se colaron en la reunión que encabezó Macri. "Técnicamente ya no se llega a tratar la reforma en ordinarias", apuntó a iProfesional una fuente de la mesa ejecutiva del PRO, en referencia al período de sesiones que finaliza el 30 de noviembre. "Hay que ver si convocan a extraordinarias y si incluyen el tema", agregan en el partido.

De esta forma el PRO evita comprometer su apoyo al proyecto de Milei y espera a que el Gobierno junte los votos de otros sectores y dé el primer paso. Se sabe que el partido amarillo nunca estuvo a favor de eliminar para siempre las PASO y que prefiere un equema de primarias no obligatorias, que dejaría disponible la herramienta para resolver alianzas y candidaturas. Pero el Gobierno por ahora no quiere saber nada con esa opción y busca, de mínima, una suspensión solo por 2027.

Cerca de Santilli aseguran que ya tienen los votos y que para avanzar solo falta cerrar los acuerdos con los gobernadores, interesados en que LLA no les complique la reelección en sus distritos. Sin embargo, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y también los referentes de los otros bloques no comparten el optimismo del jefe de Gabinete. Lo concreto es que el proyecto sigue paralizado.

También es relevante que las dudas sobre la reforma electoral y la decisión de postergar definiciones sobre una alianza electoral con Milei se hayan dado en una reunión donde participaron dirigentes del PRO a quienes el Gobierno considera aliados sólidos, como Ritondo y los gobernadores IgnacioTorres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

No obstante, en la Casa Rosada deslizan que las conversaciones con el PRO se dificultan por el cortocircuito entre Maucirio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El armado electoral de la Ciudad de Buenos Aires es un punto clave para el entendimiento entre ambos partidos y en LLA deslizan que las diferencias entre los primos complican el diálogo.

¿Qué reclama el PRO al Gobierno en el Presupuesto 2027?

En cualquier caso, mientras patea las definiciones concretas sobre una alianza electoral con el gobierno de Milei el PRO poner la mira en la agenda parlamentaria. Durante la cumbre Ritondo y Goerling Lara hicieron un repaso sobre los temas pendientes en las dos Cámaras del Congreso de aquí a la finalización de las sesiones ordinarias.

Allí ocupó un lugar central el Presupuesto 2027. Los dirigentes del partido amarillo insistieron en los puntos que pidieron modificar en el proyecto la semana pasada. Es algo que parece desconectado de la negociación electoral, pero que en realidad tiene que ver con "la confianza" que siempre menciona Macri como condición para un acuerdo más amplio.

En primer lugar, el PRO le pide al Gobierno que incluya en el Presupuesto el pago de los fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y que se reconozca una deuda acumulada desde abril que ronda los $ 628.196 millones.

A su vez, reclama una rebaja del IVA en algunos productos de economías regionales y también una reducción del componente vial en el impuesto a los combustibles, que sea proporcional a la cantidad de rutas nacionales cuyo mantenimiento deja de estar en manos del Estado. En ese aspecto, también piden "mayor control y definiciones sobre las concesiones viales".

De esta forma, la cumbre del PRO encabezada por Mauricio Macri resultó en una continuidad del diálogo con el gobierno de Javier Milei, pero sin apresuramiento para concretar una alianza electoral que, según sugieren, depende de que se resuelvan primero otros temas más urgentes como el Presupuesto y sobre todo la reforma electoral, cuya suerte definirá el escenario y también las condiciones de base para ese acuerdo.