Los votos clave para bajar las PASO los tiene la UCR y el Gobierno presiona a gobernadores

Diego Santilli confía en tener los votos, pero en el Senado son escépticos. Todos miran a los radicales, cuyo bloque tiene peso. El conteo preliminar

La reforma electoral para la eliminación o suspensión de las PASO es el objetivo más urgente para el gobierno de Javier Milei. Si bien el debate del Senado está cruzado por la interna oficialista y por los reparos de los bloques aliados, la llave para la aprobación del proyecto la tienen los senadores y gobernadores de la UCR.

A través de jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (alfil de Karina Milei), la Casa Rosada apuró a la bancada oficialista que encabeza Patricia Bullrich para reunir el próximo martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la intención de firmar el dictamen para el proyecto.

En paralelo, Santilli y el asesor Eduardo "Lule" Menem mantienen abierto el diálogo con los gobernadores para asegurar el apoyo de sus senadores. El jefe de Gabinete confía en que ya están los 37 votos para aprobar el proyecto pero en el Senado no lo ven tan claro. Bullrich lo repite puertas adentro, pero se desligó y dejó el tema en manos del ministro coordinador.

Santilli consiguió en los últimos meses el apoyo de varios gobernadores, en algunos casos de forma pública. En su entorno ratifican a iProfesional que "hay 10 u 11 que ya están para acordar". No obstante, en el Senado deslizan que esos respaldos no alcanzarían para garantizar una mayoría y todos miran al bloque de la UCR, que tiene los siete votos clave para aprobar el proyecto pero hasta ahora no le dan garantías al Gobierno.

¿Por qué los votos de la UCR son clave para que la suspensión de las PASO avance en el Senado?

Hace pocos meses el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó su apoyo a la eliminación de las PASO tras una reunión con el jefe de Gabinete, que también confía en el apoyo de Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y de Ignacio Torres (Chubut). En Casa Rosada resaltan que todos dieron señales a favor de una suspensión, que es la alternativa más viable a la eliminación total planteada por el proyecto de Milei.

En tanto, el senador correntino Carlos "Camau" Espínola -que no tiene jefe político directo y es un aliado de LLA- también apoyaría una suspensión, según indicaron cerca suyo a iProfesional. Está por verse qué hará el bloque del PRO, que tiene tres senadores y reclama como condición que se trate aparte Ficha Limpia, un tema que se frustró dos veces.

La bancada oficialista cuenta con 21 votos propios y con el apoyo de aquel grupo de gobernadores más el PRO llegaría a 30. Los siete que faltan están en el bloque de la UCR que encabeza el correntino Eduardo Vischi y que cuenta con 10 senadores.

En el bloque influyen los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), que podrían aportar esas siete voluntades. Sin embargo, la relación entre los mandatarios y los senadores radicales de sus provincias no es vertical en todos los casos.

El peso de los gobernadores radicales y el motivo de las dudas en el bloque LLA

El chaqueño Zdero maneja un voto en el Senado (el de la exvicegobernadora Silvana Schneider) y tiene una alianza bastante sólida con LLA en su provincia. Ya hizo un guiño al Gobierno este año al suspender las PASO locales de 2027.

Cornejo tiene dos senadores: Rodolfo Suárez y Mariana Jury. Ambos presentaron hace dos años una iniciativa propia para eliminar las PASO a nivel nacional, lo que podría ser tomado como una señal favorable para el objetivo del Gobierno. No obstante, en el radicalismo apuntan que Suárez también fue gobernador y su relación con Cornejo es "de pares", no de subordinado.

Valdés maneja otros dos votos. Uno es el de Vischi, quien sin embargo planteó como alternativa a la reforma electoral de Milei un proyecto para que las primarias dejen de ser obligatorias (se llamarían PAS, sin la O) y solo se usen cuando hay competencia interna. En su entorno deslizaron a este medio que, por ahora, mantiene esa posición.

En tanto, Pullaro tiene otros dos votos pero la senadora Carolina Losada no siempre le responde. La experiodista lo enfrentó por la candidatura a gobenador en las primarias provinciales de 2023 y suele moverse con cierta autonomía en la Cámara alta.

En la bancada oficialista conocen estos matices. El escepticismo de Bullrich frente a la confianza que expresa Santilli es compartido por otros. "No todos los senadores responden a los gobernadores", advirtió una fuente libertaria a iProfesional tras conocer el llamado a la comsión del martes, en alusión al bloque radical.

La centralidad del bloque UCR en este caso es mayor porque LLA no tiene el apoyo de los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo -quien ya rechazó la eliminación de las PASO- y los misioneros alineados con Hugo Passalacqua por ahora no adelantaron posición.

La presión a los gobernadores para bajar las PASO y el primer desafío para el Gobierno

Santilli necesita que los gobernadores radicales presionen a los senadores para que la reforma electoral avance. Tiene previsto encontrarse con Cornejo la próxima semana con motivo de la Cumbre de Minería Sostenible que se realizará en Mendoza. Sin embargo, el evento empieza el jueves y el debate sobre la reforma electoral se retomará el martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

En el oficialismo afirman que durante los próximos días seguirán las conversaciones entre Santilli y los jefes provinciales con vista a esa reunión. También apuestan a sumar a alguno de los tres díscolos del bloque UCR, que son Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa).

"La convocatoria (a la comisión) también es un poco para presionar a los aliados y definir", señaló una de las fuentes de LLA consultadas por este medio. En efecto, la reunión del martes le dará al Gobierno al menos un panorama inicial más concreto.

La comisión que preside Agustín Coto (LLA) tiene 19 miembros. El oficialismo necesita 10 firmas para alzarse con el dictamen de mayoría. Los libertarios son seis, al igual que los peronistas -que se oponen a suspender las PASO- y los siete restantes son los que definirán si habrá o no dictamen.

Entre ellos están los radicales Suárez, Vischi y Fama. También el aliado correntino Espínola. En la comisión también tiene un asiento la jujeña Carolina Moisés, muy cercana al gobernador Sáenz. Es decir que para el oficialismo no es imposible lograr dictamen, pero depende de la voluntad de esos legisladores y en especial de los radicales.

La Justicia Electoral ya avisó públicamente al Poder Ejecutivo y al Congreso que cualquier reforma del sistema debería aprobarse antes de que termine el año. Santilli se mueve en función de ese deadline pero en Casa Rosada saben que están con lo justo.

Si el gobierno de Javier Milei logra alzarse con el despacho de mayoría el martes, el plan sería llevar la reforma electoral al recinto el jueves 26 de noviembre, un día después del informe de gestión irá a dar Santilli al Senado. Si la firma se demora, el tema quedaría para diciembre. La Casa Rosada convocará a sesiones extraordinarias, para tener tiempo de avanzar con la suspensión de las PASO.