La compra permitirá actualizar los radares de tres corbetas de la Flota de Mar, incorporadas a la Armada Argentina durante la década de 1980

La renovación tecnológica de tres corbetas de la Armada Argentina demandará una inversión de u$s621.000. Ese es el monto por el que se adjudicó la provisión de nuevos radares para las unidades ARA Espora, ARA Rosales y ARA Spiro, que integran la Flota de Mar y fueron incorporadas a la fuerza durante la década de 1980.

La firma elegida fue Servicios Técnicos y Marítimos S.A., cuya propuesta resultó la más conveniente entre las tres presentadas. Las otras cotizaciones ascendieron a u$s695.130 y u$s698.367, por lo que la oferta seleccionada quedó por debajo de ambas.

El acuerdo contempla la entrega de tres dispositivos de Sperry Marine, uno para cada embarcación. La operación se encuadra en un programa de actualización de los sistemas de navegación de las corbetas MEKO 140, con el propósito de sostener sus condiciones de funcionamiento después de casi 40 años de servicio.

Qué tecnología incorporarán los buques de la Armada

Los radares deberán operar en banda X, contar con antenas de seis pies y disponer de pantallas de, al menos, 25 pulgadas. Esas son algunas de las especificaciones técnicas que deberán cumplir los equipos adquiridos.

Su función será aportar información sobre lo que sucede alrededor de cada buque:

Permitirán detectar otras embarcaciones

Reconocer objetos

Advertir obstáculos durante la navegación

Estas prestaciones adquieren relevancia en situaciones de visibilidad limitada, con mal tiempo o en áreas donde circula una gran cantidad de barcos.

La elección del fabricante también tiene un antecedente dentro de la fuerza. La Armada utiliza tecnología de Sperry Marine desde hace más de dos décadas, una continuidad que permitirá mantener compatibilidad con los sistemas existentes y facilitar el mantenimiento de los nuevos dispositivos.

Tres corbetas con casi cuatro décadas en servicio

Las unidades alcanzadas por la compra pertenecen a la clase MEKO 140. Se trata de buques construidos en los Astilleros y Fabricaciones Navales del Estado (AFNE), ubicados en Río Santiago, a partir de un diseño alemán.

La primera en incorporarse a la Flota de Mar fue la ARA Espora (P-41), en 1985. Dos años después se sumó la ARA Rosales (P-42) y, en 1988, ingresó la ARA Spiro (P-43). Las tres continúan dentro de la estructura operativa de la Armada.

Cada embarcación tiene aproximadamente 91 metros de eslora, puede desplazar hasta 1.790 toneladas y alcanzar una velocidad máxima de 27 nudos. Su dotación ronda las 100 personas.

El diseño de las MEKO 140 contempla distintas tareas en el ámbito naval. Pueden intervenir en misiones de vigilancia y patrullaje, así como en operaciones de combate. Para ello cuentan con armamento y sensores que les permiten desempeñarse junto con otras unidades de la fuerza.

Cuándo se completará la adquisición de los radares

El trámite de compra comenzó en julio de 2026 y el contrato fija un período de 13 meses para su ejecución, entre noviembre de ese año y diciembre de 2027. Por ese motivo, la adjudicación no supone que los dispositivos ya hayan sido entregados ni que estén instalados en las corbetas.

La provisión se integra a una iniciativa de mayor alcance orientada a recuperar y actualizar las capacidades de navegación y operación de los buques MEKO 140. La incorporación de los radares constituye una de las medidas previstas para mantener estas unidades en actividad y mejorar la seguridad de sus desplazamientos marítimos.

Los otros proyectos de reequipamiento de la Armada Argentina

La agenda de adquisiciones de la Armada incluye iniciativas que exceden la renovación de los equipos de navegación. Entre las necesidades pendientes figura la recuperación de la capacidad submarina, que la Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan en noviembre de 2017. Para revertir esa situación, el Gobierno analiza la compra de tres submarinos con financiación de Francia y Alemania.

Entre las alternativas consideradas aparecen las propuestas de Naval Group, de Francia, y ThyssenKrupp Marine Systems, de Alemania. La operación podría demandar hasta u$s2.300 millones y forma parte de un plan de reequipamiento militar que supera los u$s5.000 millones.

El programa también contempla la posible compra de dos fragatas multimisión. Según informó iProfesional, el Presupuesto 2027 incluye autorizaciones de financiamiento de hasta u$s2.300 millones para los submarinos y otros u$s1.200 millones para las fragatas. Estos proyectos forman parte de las operaciones de financiamiento previstas en el Presupuesto 2027 para la defensa.

De todos modos, estas previsiones presupuestarias no equivalen a contratos de compra ya adjudicados. Se trata de iniciativas que forman parte de una agenda de reequipamiento todavía en desarrollo.