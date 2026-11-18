Senadores aceleran cambios en el sistema electoral y el debate se intensifica ante el avance de un dictamen clave para el proceso democrático

"Las PASO se suspenden, ya es un hecho". La frase provino de la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. La legisladora sostuvo esta frase este miércoles en "El País que se Viene", el evento organizado por Somos Pymes en La Rural.

El oficialismo logró más temprano ocho firmas para dictaminar en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado y por la noche consiguió las últimas firmas para el dictamen, con el objetivo de votarlo en el recinto la próxima semana.

Pero el avance en comisión marca un punto de inflexión. El proyecto de reforma política pasó a firmas tras negociaciones con bloques aliados.

Qué cambia en el sistema electoral además de las PASO

La reforma no se limita a suspender las primarias. El texto incorpora otras modificaciones al sistema electoral que apuntan a ordenar el mecanismo de votación y evitar las llamadas listas colectoras.

Bullrich fue categórica al respecto. "Siempre estuve en contra de las listas colectoras, listas de acople", afirmó. La senadora puso como ejemplo los sistemas electorales de provincias como Formosa o Santa Cruz. Allí, la multiplicidad de boletas puede generar confusión al momento de elegir.

El descarte del mecanismo de adhesiones entre listas fue un punto central de las negociaciones. Para el oficialismo, eliminar ese artículo permitió recuperar un esquema más transparente.

El Gobierno mantiene vigente la representación proporcional D'Hondt. Se vuelve al principio básico: un ciudadano, un voto.

La lección de 2019 que Bullrich no olvida

La senadora aprovechó el evento para hacer una reflexión sobre la derrota electoral que sufrió Juntos por el Cambio en 2019.

Aquella noche, el espacio perdió frente al Frente de Todos por una diferencia de 15 puntos. Bullrich recordó el momento en que se enteraron del resultado.

"Uno no puede vivir encerrado, tiene que caminar y hablar con todos", planteó. Para ella, el contacto directo con la sociedad es clave para registrar el clima social.

Según la senadora, ese diálogo permanente permite advertir los cambios en las expectativas de los ciudadanos y evitar sorpresas electorales como la de 2019.

Y lanzó una advertencia hacia el oficialismo. Si el objetivo es evitar un regreso al pasado, la única condición es ganar las elecciones.

Ficha Limpia se mantiene en el proyecto de reforma

Otro punto que celebró Bullrich fue la permanencia de Ficha Limpia en el texto del proyecto.

La iniciativa establece restricciones para candidaturas de personas con condenas confirmadas en dos instancias. El mecanismo busca evitar que dirigentes con sentencias firmes accedan a cargos públicos.

"Ficha Limpia gana terreno", ratificó la senadora, y destacó que esa disposición se conservó pese a las negociaciones con otros bloques en el Congreso.

El proyecto ahora espera las dos firmas faltantes para avanzar al recinto del Senado. Con el dictamen conseguido, el oficialismo da un paso clave hacia la modificación del sistema electoral vigente.