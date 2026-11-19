La inciativa para regular juegos en internet se estancó entre intensas discusiones políticas y protestas por los plazos previstos de votación

El proyecto contra la ludopatía quedó atrapado en medio de una pelea política que dividió al oficialismo en el Senado. La sesión arrancó a las 11.25 con temas en agenda como Discapacidad, Propiedad Privada y Cooperación en Patentes. Pero la iniciativa contra las apuestas en línea se coló en el debate y destapó una grieta interna.

El jefe del interbloque peronista, José Mayans, pidió tratarlo sobre tablas, sin dictamen previo. La moción cayó con 28 votos a favor y 40 en contra. El oficialismo bloqueó la movida, pero no sin fisuras.

Después, la Cámara alta aprobó con 70 votos una moción de preferencia del radical Eduardo Vischi. El proyecto se votará el próximo jueves 26, con o sin dictamen, en la última sesión del año y la última oportunidad para evitar que pierda estado parlamentario el 30 de noviembre, cuando termina el período ordinario.

La preferencia le da tiempo a la reunión de comisiones que prometió la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, para el martes. El objetivo es que el proyecto llegue al recinto con dictamen.

"No vamos a votar exprés sin dictamen porque tenemos cosas para aportar en el proyecto valiosísimas", sostuvo la senadora. Reconoció que el tema "preocupa y ocupa" y que el proyecto lleva dos años en el Congreso.

No todo su bloque la acompañó en el planteo. El libertario Luis Juez anticipó que respaldaría el pedido del peronismo. Una ruptura interna que expuso las diferencias dentro de las filas oficialistas.

Las acusaciones cruzadas entre Mayans y Bullrich

Mayans defendió el proyecto con una descripción dura del fenómeno. Habló de una "explosión del tema de plataforma de juego en las redes" y acusó a personajes, deportistas e influencers de funcionar como un "cebo para los jóvenes".

Más tarde, al responderle a Eduardo Vischi, calificó a las apuestas en línea como "un negocio de hijos de puta". Aseguró que el peronismo las apoya "con toda nuestra fuerza".

La senadora peronista Lucía Corpacci fue más lejos y pidió aprobarlo ya, sin más demoras. "Dejen de pensar en los negocios que hace cada uno y asuman la responsabilidad", dijo.

Bullrich le respondió con dureza. "No le voy a aceptar a la senadora Corpacci que diga que atrás de esto hay negocios", afirmó. Y agregó: "Es una falta total y absoluta de respeto".

Luis Juez rompió filas y advirtió sobre el tiempo que se agota

Juez fue el primero en diferenciarse del oficialismo. "No es un tema partidario, es un tema de conciencia", afirmó. Dijo acompañar "la idea del presidente de la bancada de la oposición" porque "algo es mejor que nada".

Consideró que el Gobierno podría reglamentar la norma y que el Congreso tendría la posibilidad de endurecerla más adelante. El senador cordobés advirtió que, si el tratamiento se posterga, "el año legislativo va a terminar sin tener una ley".

Le puso crudeza al problema: "Los pibes hoy salen a robar para pagar al narco que les presta plata para hacer apuestas ilegales", y sostuvo que es un tema "poderoso" que "banca campañas, banca dirigentes, banca estructuras políticas".

El radical Vischi, en cambio, quiere cambios antes de votar. "Si hace dos años está acá y no se aprobó, es porque hay reparos respecto a esta ley", planteó.

Propuso que las comisiones lo discutan el martes y que el Senado lo trate en la próxima sesión, una salida que terminó imponiéndose. "Yo prefiero que se reforme y que sea una mejor ley antes de aprobar una mala ley", afirmó.

La diferencia es de fondo: si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, se convierte en ley. Si introduce cambios, tiene que volver a Diputados.

Qué prohíbe y qué exige el proyecto contra las apuestas en línea

Según Mayans, la ley tiene 54 artículos y 13 capítulos. El artículo 8 fija los límites para las empresas de apuestas en línea.

Prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio en plataformas y redes sociales, medios gráficos, radio, televisión, vía pública, indumentaria deportiva y camisetas de fútbol. Solo la permite dentro de casinos, bingos, hipódromos y agencias de lotería.

Ese artículo se aprobó en Diputados por 134 votos contra 32.

El texto también prohíbe el acceso de menores a las plataformas. Exige verificación biométrica al ingresar, durante la sesión y antes de cobrar premios.

Obliga a pagar con tarjeta de débito o billetera virtual. Prohíbe las tarjetas de crédito.

Prevé penas de tres a ocho años para quien organice o administre sistemas de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente.

El debate sobre los alcances de la norma y la urgencia del tiempo

Ese carácter restrictivo abrió el debate sobre los alcances del Congreso. Algunas cuestiones pueden considerarse de competencia provincial.

Quienes impulsaron el proyecto en Diputados responden que puede avanzar porque la regulación está vinculada a un problema de salud pública, lo que habilita la intervención del Congreso nacional.

Según distintos informes que citó Mayans, 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que ingresó a sitios o aplicaciones de apuestas en línea en el último año.

El 37% de ellos entra muy seguido o todos los días. Las cifras dibujan un panorama que el peronismo califica de "explosión".

El reloj corre en contra. Si el Senado no lo vota el jueves 26, la iniciativa pierde estado parlamentario el 30 de noviembre. Dos años de trabajo caerían en la nada.