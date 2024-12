En una sesión especial solicitada por la Coalición Cívica Radical, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de prevención de la ludopatía, regulación de juegos y apuestas online. La iniciativa fue presentada como de carácter urgente debido al avance de la ciberludopatía, especialmente entre niños y adolescentes.

A mediados de este año se dio a conocer un relevamiento realizado por la Defensoría del Pueblo de provincia de Buenos Aires que advirtió sobre la participación masiva de niños en las apuestas online, pese a que está prohibido. Las cifras indicaron que el 8,20% de los argentinos apostó online en algún momento de sus vidas; ese mismo porcentaje crece a 12,5% entre los jóvenes de 15 a 24 años, y asciende a 15,5% en adultos de 25 a 34 años.

Para mitigar este problema y reducir la adicción al juego y las apuestas, Diputados avanzó con un proyecto que propone regular la divulgación de las apuestas online, siguiendo el ejemplo de otros países que ya implementaron medidas similares. ¿Cuáles son esos países?

Reino Unido: Una de las pioneras en la regulación

En 2005, el Reino Unido marcó un precedente al aprobar la Gambling Act 2005, una de las primeras normativas modernas sobre juegos de azar. Esta ley estableció la creación de la Gambling Commission, una entidad independiente encargada de supervisar las actividades de la industria. Entre sus principales logros se destacan los controles estrictos para evitar la participación de menores y la regulación de la publicidad, diseñada para que no resulte estéticamente atractiva a niños y adolescentes.

En 2021, la normativa fue revisada y fortalecida para adaptarse a la creciente presencia de juegos en línea, incorporando restricciones adicionales a las plataformas digitales y reforzando las medidas de autoexclusión como pedidos de ayuda profesional para los usuarios que reconocieran su problema con el juego.

Francia: Ley 2010-476

En 2010, Francia avanzó con la implementación de controles estrictos para proteger a los menores en los juegos de azar y apuestas deportivas, a través de la Ley 2010-476. La norma exige que los operadores cuenten con licencias emitidas por el Estado y prohíbe completamente la participación de menores. Además, obliga a las empresas a incluir advertencias claras sobre los riesgos de la ludopatía en sus plataformas y materiales promocionales, pero no prohíbe la publicidad del mismo.

Al igual que en Reino Unido, esta legislación también incluye un sistema de autoexclusión, permitiendo a los ciudadanos bloquear su acceso a plataformas de juego si perciben que tienen problemas con el juego compulsivo.

España: Una regulación en constante actualización

En 2011, España aprobó la Ley 13/2011 de Regulación del Juego, que sentó las bases para combatir la ludopatía en el país. Similar a las normativas de Reino Unido y Francia, esta ley prohíbe la participación de menores y establece controles para evitar que las empresas promuevan las apuestas como una actividad accesible para niños y adolescentes.

No obstante, se diferenció en que en 2020, España reforzó estas medidas mediante la limitación de la publicidad de juegos de azar. Se prohibió la emisión de anuncios en horarios de alta audiencia infantil y se restringieron las promociones de bonos de bienvenida, utilizadas para captar nuevos jugadores.

Italia: Una postura radical contra la publicidad

En 2018, Italia aprobó el Decreto Dignità, convirtiéndose en uno de los países con las políticas más estrictas contra la ludopatía. En este caso, se prohíbe toda publicidad relacionada con juegos de azar en medios tradicionales y digitales, con el objetivo de evitar que estos contenidos lleguen a menores y personas vulnerables.

Además de eso, Italia implementó campañas educativas en escuelas para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos del juego compulsivo, y estableció un sistema de monitoreo para evaluar la efectividad de estas políticas en la salud pública.

Australia: Barreras contra el juego en línea

Australia se sumó a la lucha contra la ludopatía en 2017, reformando su marco regulatorio mediante la Interactive Gambling Amendment Act 2017. En este país se establecieron barreras tecnológicas para evitar que menores ingresen a plataformas de apuestas, y se reforzaron los controles sobre los operadores internacionales que ofrecen sus servicios en el país.

Al igual que en Italia, el gobierno australiano desarrolló programas educativos dirigidos a las escuelas, enfocados en alertar a los jóvenes sobre los riesgos asociados al juego y las apuestas.

Ahora, Argentina pretende avanzar con una ley similar a la de Italia que restringe de manera unilateral todo el contenido relacionado con la promoción del juego online para evitar que los menores con acceso a internet puedan apostar sin el consentimiento previo de sus padres y someterse así a un ambiente de adicción al juego.

Por qué el Gobierno adelantó que vetará la ley

Sin embargo, al obtener la media sanción en la Cámara de Diputados, el Gobierno informó que, de llegar a aprobarse la normativa, la vetará. Según se dio a conocer en los últimos días, el Ejecutivo está trabajando en la contrainiciativa de esta ley debido a que la consideran "antiliberal" y "comunista".

Esta apreciación estaría ligada a que el proyecto establece un marco regulatorio contra la publicidades de las casas de apuestas bajo el argumento de defender a los niños y adolescentes del juego, pero la normativa no discrimina a quiénes se aplicarán esas restricciones. Además de ello, también incluye un artículo donde prohíbe que figuras como influencers, deportistas o personajes de la farándula publiciten estos juegos, ya sea en sus redes sociales o campañas impresas, radiales o televisivas. Lo que podría considerarse como una limitación o restricción en las libertades laborales de los implicados.

Uno de los artículos que sí esclarece su enfoque hacia los jóvenes adolescentes es el que menciona la creación de jornadas educativas en los niveles primarios hasta terciarios sobre los peligros de la ludopatía y ciberludopatía. En otro, sugiere implementar un límite diario equivalente al máximo de extracción establecido por la entidad bancaria para los cajeros automáticos, optando así como el único método de pago a las tarjetas de débito y apartando a las billeteras virtuales.

Esto último se debe a que el 81,5% de quienes participan en apuestas online utilizan billeteras virtuales. De acuerdo al informe que hizo la Defensoría del Pueblo de provincia de Buenos Aires, en 2023 se realizaron 13 millones de habilitaciones de CVU, un 500% más que en el mismo período del 2022.

Por estos motivos y algunas imprecisiones, a percepción del Ejecutivo, es que desde el Gobierno adelantaron que no avalarán la aprobación de esta ley y que no avanzarán con la quita de publicidad a la casa de apuestas. No obstante, sí afirmaron estar a favor del cuidado de los niños y adolescentes en el ámbito de los juegos y apuestas; por lo que no se descarta que avancen con un contraproyecto adecuado y orientado únicamente a este público.