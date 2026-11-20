Massa impulsa a Zamora y De la Sota como referentes para renovar el peronismo y liderar la oposición de cara a 2027.

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial del peronismo, Sergio Massa, comenzó a mover sus fichas para la reorganización del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Aunque todavía evita hablar de candidaturas propias, empezó a apostar fuerte por dos figuras que podrían integrar una eventual fórmula presidencial: la diputada cordobesa Natalia de la Sota y el senador nacional y exgobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora.

"Los dos estaban sentados a cada lado de Massa y eso no es un dato casual. Sergio piensa en ambos, aunque todavía no está definido el orden o si irían los dos en la fórmula", señaló a iProfesional un allegado del líder del Frente Renovador. En el acto se cantó dos veces la marcha peronista. Suben así las acciones de Zamora y de De la Sota.

El diputado Guillermo Michel parece haber quedado relegado en esa disputa, aunque originalmente había sido tenido en cuenta por Massa. Le atribuyen a Michel una personalidad más técnica y rígida en el manejo de sus vínculos partidarios. Pero podría ser candidato a gobernador de Entre Ríos, que es su intención.

Esos son algunos de los nombres que quedaron sobre la mesa después del encuentro por el Día de la Militancia realizado el martes 17 de noviembre en el Teatro Otamendi de San Fernando. Allí confluyeron dirigentes del Frente Renovador, sectores del kirchnerismo, representantes del peronismo federal, intendentes bonaerenses, sindicalistas y gobernadores provinciales.

La convocatoria tuvo una particularidad política: buscó mostrar una foto de unidad del peronismo, pero sin Axel Kicillof ni los principales dirigentes de su espacio. Tampoco estuvo Juan Grabois. "Fue un acto para aislar a Kicillof", señalaron fuentes massistas.

La lectura que hacen cerca de Massa es que el peronismo necesita encontrar una figura que pueda representar una renovación electoral, pero que también garantice estructura territorial, acuerdos políticos y capacidad de construcción nacional. En esa búsqueda aparecen dos perfiles diferentes, aunque complementarios para una negociación interna.

"Si se eliminan las PASO hay que encontrar otras iniciativas y estamos hablando con los gobernadores a ver cómo seguimos", dijo una fuente de estrecha confianza de Massa. Podría haber internas partidarias cerradas o semiabiertas o mediante dispositivos electrónicos.

Zamora y De la Sota: los dos perfiles que Massa pone en juego

Si la decisión pasa por elegir un candidato del interior, con experiencia de gestión, un aparato político consolidado y capacidad para articular con los gobernadores, el nombre es Gerardo Zamora. El santiagueño podría concitar el interés de varios mandatarios provinciales que no quieren quedar subordinados a una candidatura definida exclusivamente desde Buenos Aires o por el kirchnerismo.

Si, en cambio, la apuesta es por una mujer, con un discurso político renovador, inserción en el peronismo del interior y una trayectoria familiar de peso, la alternativa sería Natalia de la Sota. La diputada cordobesa tiene como principal capital político la identidad heredada de su padre, el exgobernador José Manuel de la Sota, una figura que conservó influencia en el peronismo cordobés y que mantuvo una relación históricamente distante del kirchnerismo.

La incógnita es qué lugar ocuparían ambos dirigentes en una eventual fórmula y qué concesiones estarían dispuestos a realizar los distintos sectores para llegar a un acuerdo. Por ahora, Massa se descarta a sí mismo de la carrera presidencial debido a los datos de las últimas encuestas electorales y a la dificultad para imponerse en un balotaje. Su prioridad sería convertirse en uno de los principales organizadores de la oposición y encontrar un candidato capaz de derrotar a Javier Milei.

El arrepentimiento de Massa por haber ayudado a construir a Milei

Pero hay también una cuestión personal y política detrás de esa decisión. Massa está arrepentido de haber contribuido, en 2023, a la construcción electoral del ahora presidente Javier Milei. En aquel momento, el líder libertario era visto por el massismo como una figura útil para fragmentar el voto opositor y quitarle sufragios a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, mientras el entonces candidato de Unión por la Patria apostaba a superar los 40 puntos y ganar en primera vuelta.

La ingeniería electoral no salió como estaba prevista. Massa obtuvo el 37% de los votos en la primera vuelta y Milei consiguió el 30%. Después, el libertario capitalizó el respaldo de buena parte del electorado de Juntos por el Cambio y selló una alianza política con Patricia Bullrich y, en menor medida, Mauricio Macri que terminó siendo decisiva para imponerse en el balotaje.

En el entorno del exministro de Economía recuerdan aquella etapa como un error de cálculo. Massa había imaginado que Milei podía funcionar como un factor de división de la oposición tradicional, pero terminó convirtiéndose en el principal adversario político del peronismo y en presidente de la Nación. La frase que sintetiza ese arrepentimiento es que el monstruo terminó venciendo a su inventor. "Me parece que se me fue la mano", le confesó Massa a sus allegados luego de las PASO donde Milei fue el más votado, con más de 30 puntos.

También recuerdan una conversación posterior al triunfo electoral de Milei, en la que el actual Presidente habría transmitido a Massa que Patricia Bullrich integraría su gobierno, pero que con Mauricio Macri no había que preocuparse porque, según la frase que le atribuyen, "lo voy a cagar en todo". La relación entre Milei y Macri terminó atravesada por tensiones y desencuentros, como anticipaba aquella conversación. Massa tenía un enfrentamiento personal con Macri.

Todavía hoy subsiste un acuerdo político: un pacto de no agresión en el cual Milei no habla mal de Massa ni éste habla mal del Presidente. De hecho, compartieron muchos funcionarios de segundas y terceras líneas en el gobierno de Milei.

La operación para aislar a Kicillof de la carrera presidencial

Ahora Massa busca aprovechar esas fracturas. Su estrategia contempla la posibilidad de que la ruptura entre Milei y Bullrich se profundice y termine abriendo una oportunidad para captar una porción del electorado de centroderecha que acompañó al libertario y hoy podría sentirse decepcionado y así votar a una tercera alternativa que termine bajándole votos a Milei.

La idea es que el peronismo no se limite a reconstruir su base electoral tradicional, sino que pueda ofrecer una alternativa más amplia, con un discurso económico y político capaz de seducir a sectores independientes, empresarios, votantes moderados y antiguos electores de Juntos por el Cambio.

En esa construcción de una tercera fuerza que se lleve votos libertarios o del macrismo aparecen también nombres como Emilio Monzó y Nicolás Massot, dos dirigentes con vínculos en el peronismo no kirchnerista y en sectores del antiguo macrismo.

Ambos mantienen conversaciones con distintos actores del mundo político y empresario, entre ellos Jorge Brito. La hipótesis es que puedan contribuir a tender puentes con un electorado que no necesariamente volvería a votar al kirchnerismo, pero que tampoco se siente representado por la evolución del gobierno libertario.

Sin embargo, la discusión más delicada no está solamente en quién será el candidato presidencial, sino en quién tendrá derecho a competir por esa candidatura dentro del peronismo.

Cerca de Massa sostienen que, si finalmente se suspenden o eliminan las PASO, el acuerdo político entre el Frente Renovador y Cristina Kirchner podría orientarse a construir un mecanismo que deje a Axel Kicillof fuera de la competencia presidencial. Las alternativas que se analizan van desde una interna cerrada o semiabierta hasta un acuerdo político entre los principales sectores del PJ que termine consagrando una candidatura de consenso. Sin embargo, Kicillof no cederá y se presentará como candidato por dentro o por fuera del frente del peronismo, aunque eso sería dividir el voto peronista, lo cual favorecería a Milei.

El dato central es que el Partido Justicialista continúa bajo la influencia política de Cristina Kirchner, que conserva capacidad para ordenar una parte importante de la estructura partidaria. Su enfrentamiento con Kicillof es irreversible. Esa situación podría convertirse en una herramienta decisiva para condicionar las aspiraciones presidenciales del gobernador bonaerense.

La ausencia de Kicillof en el encuentro de San Fernando no fue interpretada como un detalle menor. El acto fue organizado para reunir a dirigentes que comparten la necesidad de construir una alternativa a Milei, pero también para mostrar que existe un peronismo dispuesto a reorganizarse sin esperar las decisiones del gobernador bonaerense.

Quiénes participaron del acto y qué mensaje dejó la foto sin Kicillof

Desde el entorno de Kicillof sostuvieron que no habían recibido una invitación para participar, mientras que desde el massismo aseguraron que hubo convocatorias a dirigentes de ese espacio. La discusión sobre las invitaciones dejó al descubierto una disputa política mucho más profunda: quién conduce el proceso de reconstrucción del peronismo y quién define las reglas de la sucesión.

Tampoco estuvo presente el gobernador riojano Ricardo Quintela, que habría preferido evitar una fotografía que pudiera profundizar las divisiones internas. En paralelo, Máximo Kirchner encabezó otra actividad por el Día de la Militancia en La Pampa, una señal de que el kirchnerismo mantiene sus propios espacios de construcción y no resigna su capacidad de intervención en la interna.

El encuentro del martes 17 reunió a una cantidad significativa de dirigentes de distintas vertientes del peronismo. Además de Massa, participaron:

Miguel Ángel Pichetto, Juan Manuel Urtubey, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Juan Manzur

Juan Manuel Olmos, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel

Mayra Mendoza, Malena y Sebastián Galmarini

Intendentes como Federico Otermín, Federico Achával y Mariel Fernández

Referentes sindicales de distintas centrales obreras

El mensaje público fue el de la unidad y la necesidad de ampliar la convocatoria más allá de las fronteras tradicionales del peronismo. Massa evitó presentar el encuentro como un lanzamiento presidencial propio y buscó instalar la idea de que primero debe construirse un espacio político competitivo y después discutir los nombres.

Pero la lectura de la foto también dejó una conclusión menos explícita: la reorganización del peronismo puede avanzar sin Kicillof como protagonista central.

La discusión sobre el futuro de las PASO agrega un componente decisivo. Si se mantienen, el gobernador bonaerense podría encontrar una vía institucional para disputar la candidatura presidencial. Si se suspenden o eliminan, la definición podría trasladarse a una negociación partidaria en la que Cristina Kirchner y Massa tendrían un peso considerable.

En ese escenario, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora aparecen como alternativas posibles para una fórmula que combine renovación, representación federal y acuerdos territoriales. Ninguno tiene todavía un lugar definido, pero ambos reúnen atributos que pueden resultar atractivos para una coalición que busca ampliar su base electoral.

Massa, mientras tanto, parece haber aprendido una lección de 2023: no alcanza con ayudar a construir una candidatura para debilitar a un adversario. Esta vez quiere participar desde el comienzo en el armado de una alternativa que tenga posibilidades reales de llegar al poder y manejar los hilos desde las bambalinas.

El desafío será doble. Primero, construir una oposición capaz de disputarle a Milei el voto de los sectores moderados y desencantados. Después, evitar que la interna peronista termine dinamitando esa construcción antes de que llegue a las urnas.

La paradoja es que el peronismo habla de unidad mientras ensaya una operación de exclusión. Y el primer dirigente que podría quedar afuera de esa reconstrucción es, precisamente, el gobernador de la provincia que concentra la mayor cantidad de votos del país.