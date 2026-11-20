El último sondeo de CB Global Data comparó a los tres en las 23 provincias y CABA. El Presidente se impuso en 11 y el peronista lo siguió de cerca

La disputa se centra entre Milei y Kicillof. Bullrich comparte electorado con el presidente.

Con la campaña electoral para 2027 cada vez más cerca, una nueva encuesta a nivel nacional arrojó que el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, polarizan la carrera al ser los dos dirigentes con mayor nivel de aceptación, mientras que la senadora Patricia Bullrich los sigue desde atrás.

La encuesta es de la consultora CB Global Data, que todos los meses realiza mediciones en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En esta ocasión, comparó el nivel de imagen positiva del Presidente, de su socia política y del referente peronista distrito por distrito y el resultado fue contundente.

Milei se impuso como la figura con mayor aceptación en 11 de las 24 jurisdicciones, mientras que Kicillof ganó en 9 y Bullrich se ubicó primera en los 4 restantes. De esta manera, la dirigente a la que un sector del establishment empresarial ve como alternativa al líder libertario aparece relegada.

El sondeo se llevó a cabo entre el 8 y el 13 de noviembre con 24.625 casos (entre 884 y 1.171 por provincia) y como dato principal arrojó que Milei se impone hoy a nivel nacional en términos de imagen sobre las otras dos figuras relevantes de la escena política, a pesar de tener un alto nivel de rechazo.

Encuesta provincia por provincia: qué resultado cosecharon Milei, Kicillof y Bullrich

Los cinco distritos con mayor peso electoral en el padrón nacional son la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y Mendoza. En ese sentido, Milei, Bullrich y Kicillof se reparten la popularidad en estos territorios estratégicos.

En la comparación realizada por el trabajo de CB Global Data, se destaca que Milei se impone sobre Bullrich y Kicillof en dos de esas cinco jurisdicciones: Córdoba (53,8%) y Mendoza (52,6%).

Milei se impuso en 11 de las 24 provincias y polarizó con Kicillof

Bullrich, en tanto, les gana al Presidente y al gobernador bonaerense en Santa Fe (44,2%) y en CABA (47,2%). Por suparte, Kicillof se beneficia de su cargo de gobernador y se impone en la populosa Buenos Aires (43,7%).

En tanto, Milei también presentó la mayor imagen positiva en Neuquén (48,5%); Chubut (39,1%); Corrientes (35,5%); Entre Ríos (35,8%); Jujuy (35,7%); Misiones (31,8%); San Juan (35,3%); San Luis (40,5%) y Santa Cruz (31,6%).

Kicillof dominó el ranking de imagen en Catamarca (40,8%); Chaco (37,4%); Formosa (47,3%); La Pampa (36,7%); La Rioja (38,8%); Santiago del Estero (51,9%); Tierra del Fuego (39,6%) y Tucumán (40%), además de Buenos Aires.

Por último, además de CABA y Santa Fe los distritos donde Bullrich se impuso sobre el líder libertario y el referente peronista fueron Salta (43,6%) y Río Negro (37,2%).

¿En qué provincias Milei presenta sus niveles más altos de imagen positiva?

Las provincias de Córdoba y Mendoza no solo fueron dos de las "grandes" donde Milei registra mayor aceptación que Kicilof y Bullrich, en lo que representa una ventaja estratégica, sino que es donde presentó sus mejores valores a nivel nacional junto con Neuquén.

Los tres distritos son, además, los únicos en los que el Presidente tiene más apoyo que rechazo: en las otras 21 jurisdicciones, su imagen negativa supera el 50%.

El Presidente presenta su mayor imagen positiva en dos distritos clave del tablero electoral

En Salta el líder libertario presenta 42,3% de imagen positiva; en San Luis el 40,5% y en la Ciudad de Buenos Aires el 40%. En tanto, en Chubut y en Santa Fe registró un 39%. Junto a Córdoba, Mendoza y Neuquén, estas 8 provincias son los lugares donde Milei tiene sus mejores niveles de imagen.

En el extremo opuesto, sus valores más bajos se observan en Santiago del Estero (19,8%), Formosa (22,5%) y Tierra del Fuego (31,4%). No por casualidad, en esas tres quedó detrás de Kicillof en la comparación.

Junto con Santa Cruz (31,6%); Misiones (31,8%); Chaco (33,1%); Río Negro (34,1%) y Buenos Aires (34,6%), son los 8 distritos donde el Presidente está peor posicionado y su imagen negativa supera el 60%.

Los mejores y los peores números de Kicillof en la encuesta

Por su parte, Kicillof alcanza sus mayores niveles de imagen positiva en Santiago del Estero (51,9%), Formosa (47,3%) y provincia de Buenos Aires (43,7%). No obstante, en la encuesta sobresale que en el distrito donde gobierna su imagen negativa es del 51,5%. Al igual que Milei, en casi todo el país presenta más rechazo que aceptación.

Kicillof registró sus peores números en los distritos donde Milei está más fuerte

Después de esos tres distritos, los mejores números de Kicillof se registran en Catmarca (40,8%); Tucumán (40,4%); Tierra del Fuego (39,6%); La Rioja (38,8%) y San Luis (38,3%). Con la excepción de ésta última, en todos el bonaerense superó a Milei y Kicillof.

En tanto, sus registros más bajos se presentan en Córdoba (20,6%) y Mendoza (21,0%), donde Milei parece imbatible en términos de imagen positiva.

Le siguen Entre Ríos (23,1%); Corrientes (24,3%); Santa Fe (26,5%); Salta (27,4%); Neuquén (28,4%) y CABA (28,7%), como las jurisdicciones donde el referente peronista que se prepara para lanzarse a la carrera presidencial está peor parado.

Bullrich, en tercer puesto: ¿dónde le fue mejor a la socia política de Milei?

Finalmente, Bullrich presentó sus valores más altos de imagen positiva en la encuesta en Mendoza (48,1%), CABA (47,2%) y Neuquén (46,1%). Es notable que su niveles más altos de aceptación se den en dos distritos donde Milei la superó. Esto demuestra que, pese a sus gestos recurrentes de diferenciación frente al Presidente, comparte electorado con él.

La encuesta mostró que Bullrich comparte apoyo territorial con Milei, pese a la interna

En un sentido similar, la jefa del bloque de senadores oficialista también presentó altos niveles de imagen positiva en Córdoba (45,7%), Santa Fe (44,2%); Salta (43,6%); San Luis (40,3%) y provincia de Buenos Aires (38,8%). Nuevamente, casos como el de Córdoba y el de San Luis muestran su coincidenca con Milei en términos de electorado.

Por el contrario, sus niveles más bajos de imagen positiva se encuentran en Formosa (23,1%), Santiago del Estero (25,6%) y Misiones (26,4%). En las dos primeras el favorito fue Kicillof, lo que le da sentido a que la senadora -al igual que el Presidente- se encuentra allí peor posicionada.

De todas formas, en la comparación entre los tres Bullrich perdió con claridad. El resultado de la encuesta es significativo por la tensión que atraviesa actualmente su relación con Milei. El mandatario le bajó el tono a la interna y ratificó que la senadora es su socia política. El rival elegido por el libertario es Kicillof y el sondeo muestra que, en efecto, la disputa rumbo a 2027 hoy se concentra hoy entre ellos.