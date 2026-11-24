El Gobierno detalló los recortes estatales y calculó que la reducción de personal genera un ahorro anual de u$s3.491 millones desde diciembre de 202

El ajuste de las plantillas estatales tuvo un impacto muy desigual entre los organismos públicos y las empresas controladas por el Estado. Desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2026, las mayores reducciones se concentraron en el Ministerio de Capital Humano, Correo Argentino y Trenes Argentinos Operaciones, según los datos que el Gobierno presentó ante el Congreso.

El relevamiento forma parte del informe de gestión que Diego Santilli llevará este miércoles al Senado. El jefe de Gabinete responderá allí las 4.539 preguntas enviadas por los legisladores, en su primera presentación ante esa Cámara desde que asumió el cargo.

Uno de los puntos consultados fue el alcance de la denominada motosierra sobre el empleo público y la reducción de puestos desde la llegada de Milei al Gobierno. La administración de Javier Milei sostuvo que la disminución de la nómina estatal representa un ahorro anual de u$s3.491 millones y la vinculó con la eliminación de 46.502 puestos respecto de diciembre de 2023.

Los senadores, además, reclamaron información sobre la naturaleza de esas salidas y sus consecuencias para el funcionamiento de las dependencias públicas. En concreto, preguntaron: "¿Cuántas de esas bajas fueron despidos, retiros voluntarios o contratos no renovados? ¿Cuál fue el ahorro fiscal real y qué servicios se discontinuaron?".

La documentación oficial incluyó comparaciones entre las dotaciones de la Administración Pública Nacional y las de las empresas y sociedades estatales. También incorporó un detalle de las modalidades de contratación y una explicación sobre los mecanismos utilizados para reducir el personal.

Motosierra de Milei: qué organismos y empresas estatales redujeron más su personal

En la estructura central de la Administración Pública Nacional, el Ministerio de Capital Humano fue la dependencia que más redujo su cantidad de trabajadores. El organismo que conduce Sandra Pettovello pasó de 18.172 empleados en diciembre de 2023 a 7.599 en septiembre de 2026. La diferencia es de 10.573 personas.

La segunda mayor caída se registró en ARCA, la entidad que reemplazó a la AFIP. Su dotación se redujo de 22.000 a 18.591 trabajadores, es decir, 3.409 menos.

ANSES completa los tres organismos con mayores bajas. De acuerdo con el informe, tenía 13.629 empleados al inicio del período y pasó a contar con 10.830. En este caso, la disminución fue de 2.799 puestos.

En el universo de las compañías estatales, el primer lugar corresponde a Correo Argentino. La empresa tenía 16.879 trabajadores en diciembre de 2023 y registraba 11.234 en septiembre de 2026.

Trenes Argentinos Operaciones aparece a continuación. Su plantilla se achicó en 4.414 empleados, al pasar de 23.875 a 19.461.

También sobresale el caso de Corredores Viales: la compañía pasó de 4.001 trabajadores a 1.854, una reducción de 2.147 puestos.

Aerolíneas Argentinas registró otra de las bajas relevantes entre las empresas públicas. Durante el último mes de la presidencia de Alberto Fernández contaba con 11.617 empleados. Para septiembre de 2026, el número informado era de 9.709, lo que implica una diferencia de 1.908 trabajadores.

Cómo cambió la composición del empleo estatal

Más allá de las diferencias entre organismos, el informe permite observar qué ocurrió con los trabajadores según su vínculo laboral con el Estado.

La planta permanente y transitoria reunía a 128.583 personas en diciembre de 2023. Para septiembre de 2026, el registro descendió a 105.049. En el primer relevamiento se consignaron 64.631 hombres y 64.222 mujeres; en el segundo, 53.091 hombres y 51.956 mujeres.

La reducción también alcanzó al personal contratado. Esa categoría pasó de 70.157 trabajadores a 50.474 en el período analizado. El dato de diciembre de 2023 se desglosaba en 37.056 mujeres, 33.098 hombres y tres personas cuya información de género figuraba como "no informados". En septiembre de 2026, el registro estaba compuesto por 25.930 mujeres y 24.544 hombres.

Por último, las personas incluidas en la modalidad de Locaciones de Servicio bajaron de 6.810 a 3.525.

Qué mecanismos utilizó el Gobierno para reducir la nómina

La Jefatura de Gabinete atribuyó la mayor parte de las bajas a la finalización de contratos y a salidas habituales de la administración pública, como jubilaciones y renuncias. En su respuesta, negó que los despidos hayan sido el mecanismo generalizado para concretar el ajuste.

"Como se informó anteriormente, en líneas generales no se llevaron a cabo despidos. El Estado, en uso de sus facultades de administración, optó por no renovar contratos por tiempo determinado cuya vigencia había finalizado. A ello se suman los egresos por causales ordinarias, como jubilaciones y renuncias, cuya reposición está restringida por el Decreto N° 934/25", afirmaron.

La documentación también dio cuenta de un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados públicos nacionales instrumentado mediante la Resolución Conjunta N° 50/25. Según el Gobierno, 5.413 agentes se adhirieron a ese mecanismo.

"En cuanto a los retiros voluntarios, en el marco de la Resolución Conjunta N° 50/25 se registran 5.413 agentes adheridos", explicaron y señalaron dónde se produjo cada una de esas desafectaciones acordadas o despidos.

A ese esquema se sumó otro régimen destinado al personal de la Administración Pública Nacional centralizada. La Jefatura de Gabinete informó que todavía se encontraba abierto el período para incorporarse.

"Además, se encuentra en etapa de adhesión el régimen de retiro voluntario aprobado por el Decreto N° 1203/26 para la APN centralizada".

El Gobierno calculó un ahorro de u$s3.491 millones por año

El Ejecutivo también puso una cifra al efecto presupuestario de la reducción de personal. La estimación contempla no solo los salarios que dejan de pagarse, sino también los costos vinculados con cada puesto de trabajo.

"Respecto del impacto fiscal, este Ministerio estima que la reducción de dotaciones genera un ahorro anual de aproximadamente u$s3.491 millones, considerando salarios y costos asociados a cada puesto", señalaron en el informe 146 de la Jefatura de Gabinete.

La explicación oficial agrega que el ahorro no se limita al ejercicio en el que se producen las bajas. Según el documento, los puestos vacantes se eliminan y su cobertura queda restringida, en línea con las nuevas limitaciones para cubrir vacantes en el Estado previstas en el Presupuesto 2027.

"Ese ahorro es permanente, ya que los cargos de quienes se retiran se suprimen y su reposición está restringida". De todos modos, quedó pendiente una parte de la consulta parlamentaria: el informe cuantificó la reducción de personal y estimó su impacto fiscal, pero no precisó qué servicios públicos se discontinuaron a raíz de los recortes.