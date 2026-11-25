Es una iniciativa de diputados peronistas. Plantean medidas de reconversión, prioridad para la reubicación y penalidades para empresas que no cumplan

El avance de la inteligencia artificial (IA) genera debate a nivel mundial y el Congreso no quiere quedarse al margen. Cada vez se presentan más proyectos vinculados al tema y uno de los más recientes, impulsado por la oposición, apunta a generar un marco para la "protección y transición laboral".

La iniciativa lleva ese título: "Ley de Protección y Transición Laboral frente a la Inteligencia Artificial y la Automatización". Fue presentada por el diputado Santiago Cafiero y lleva las firmas de otros legisladores de la bancada Unión por la Patria. Cafiero tiene vínculo con la Iglesia y no parece casual que el proyecto aparezca tras la visita al país del papa León XIV, quien puso a los desafíos de la IA en el centro de su agenda.

Entre sus puntos principales, el proyecto plantea que las empresas tendrán que informar a los empleados cuando prevean incorporar sistemas de IA que puedan afectar sus puestos de trabajo, aplicar programas de reconversión profesional y pagar doble indemnización cuando no cumplan con esas condiciones y el trabajador sea despedido sin causa debido a la incorporación de estas tecnologías.

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados reconocen que "la inteligencia artificial está produciendo una transformación acelerada de los procesos productivos, de la organización empresarial y de las características del empleo" y que la discusión "no debe plantearse en términos de tecnología versus trabajo" sino girar en torno a "cómo se distribuyen los beneficios y los costos derivados de esa transformación".

¿Cuáles son los puntos principales del proyecto sobre "protección laboral" frente a la IA?

En su primer artículo el proyecto declara como objeto "proteger el empleo y garantizar mecanismos de anticipación, reconversión y reubicación laboral frente a procesos de transformación productiva que incorporen sistemas de inteligencia artificial, automatización u otras tecnologías que puedan provocar la supresión o transformación sustancial de puestos de trabajo".

Con esa finalidad, el artículo 3 establece que "cuando un empleador proyecte incorporar sistemas de inteligencia artificial o automatización y prevea que dicha incorporación pueda producir la supresión o transformación sustancial de puestos de trabajo, deberá informar previamente a los trabajadores afectados, a sus representantes sindicales y a la autoridad laboral competente".

La información deberá contener las tecnologías o sistemas a incorporar; las tareas que serán automatizadas o sustancialmente modificadas; la cantidad de trabajadores potencialmente afectados; el cronograma previsto y las medidas para "morigerar o reducir la pérdida de puestos de trabajo". El plazo mínimo para informar no porá ser menor a treinta días.

A su vez, el proyecto obliga a las empresas a crear un "Plan de Transición Laboral" destinado a los trabajadores afectados por la incorporación de IA o mecanismos de automatización, que deberá contemplar tres aspectos:

A) programas de reconversión profesional vinculados a las nuevas tecnologías incorporadas;

B) identificación de puestos disponibles dentro de la empresa para los cuales el trabajador pueda ser capacitado, si los hubiere;

C) asistencia para la reinserción laboral cuando la continuidad dentro de la empresa no resulte posible.

Como refuerzo de ese punto, el artículo 5 del proyecto señala que antes de disponer la extinción de una relación laboral fundada directa o indirectamente en la incorporación de IA, el empleador deberá evaluar las posibilidad de reubicación del trabajador en otro puesto dentro de la empresa para los cuales reúna las condiciones o pueda ser capacitado. Esas personas tendrán "prioridad" para cubrir puestos vacantes similares.

Doble indemnización e intervención humana obligatoria: temas clave frente a posibles despidos

A su vez el proyecto de los diputados opositores establece que si la empresa no cumple con lo dispuesto en esos artículos (información previa, Plan de Transición laboral y prioridad para la reubicación) la indemnización del trabajador despedido sin causa por la incorporación de IA "deberá ser duplicada".

Se trata de un punto central porque tiene que ver con el espíritu del proyecto, que reconoce la capacidad de mejorar la IA y otras tecnologías de automatizacón para mejorar la productividad y busca que esto reporte un beneficio directo o indirecto para los empleados que se vean afectados.

Por otro lado, la iniciativa prohíbe las "decisiones automatizadas" respecto de los vínculos laborales. En ese aspecto, señala que el despido de un empleado no podrá fundarse en una recomendación o evaluación de un sistema de inteligencia artificial. "Toda decisión de esta naturaleza deberá contar con intervención humana efectiva y deberá poder ser explicada al trabajador afectado".

Además, el proyecto también crea un Observatorio de Inteligencia Artificial, Tecnología y Empleo en el ámbito de la autoridad de aplicación de la ley (a defnir por el Ejecutivo, si se aprueba). Ese organismo tendrá por objetivo identificar sectores y ocupaciones expuestos a procesos de automatización y monitorear la creación, transformación y desaparición de puestos de trabajo en relación a nuevas tecnologías, entre otras funciones.

Distribuir beneficios y costos del avance de la IA en el mundo laboral: los fundamentos del proyecto

En el texto que fundamenta el proyecto, Cafiero y los diputados firmantes busca aclarar que la propusta no pretende ir en contra de la incorporación de la IA y mecanismos de automatización al mundo laboral, sino anticiparse a sus posibles consecuencias.

Señalan en ese sentido que "puede generar importantes aumentos de productividad, mejorar procesos, reducir costos, crear nuevas actividades y modificar sustancialmente tareas que hasta hace pocos años requerían necesariamente intervención humana".

"Argentina necesita incorporar tecnología, mejorar su productividad y desarrollar capacidades vinculadas con la inteligencia artificial. El desafío consiste en establecer cómo se distribuyen los beneficios y los costos derivados de esa transformación", señalan los legisladores.

En esa línea, indicaron que "el objetivo de este proyecto parte del reconocimiento de que se trata de transformaciones inevitables y potencialmente beneficiosas para el desarrollo económico" y que "lo que se propone es incorporar mecanismos que permitan anticipar sus consecuencias sobre el empleo y generar instancias de capacitación, reconversión y reubicación antes de que la transformación tecnológica se traduzca directamente en desempleo".

Tras señalar que la Ley Nacional de Empleo (24.013) ya contempla que los cambios tecnológicos pueden tener consecuencias en las relaciones laborales, los diputados remarcan que "sin embargo, aquella legislación fue sancionada en 1991, en un contexto tecnológico profundamente diferente del actual".

Al respecto agregaron que la IA generativa, los algoritmos y otras formas de automatización "permiten sustituir o transformar tareas cognitivas, administrativas, profesionales y de servicios a una velocidad y una escala" superiores a lo conocido hasta ahora y que, por eso, el proyecto busca "cubrir ese vacío" que deja el marco laboral actual del país frente a estas nuevas tecnologías.