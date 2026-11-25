Tras intensos debates y controversias, la casa de estudios decidió reemplazar el acto especial por una actividad académica en diciembre

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió suspender el homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y exjefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), que estaba previsto para el próximo 10 de diciembre. La decisión se tomó este martes durante una sesión extraordinaria del Consejo Directivo, que aprobó dejar sin efecto la resolución que había autorizado el reconocimiento, por 15 votos a favor y uno en contra.

En lugar del acto conmemorativo y la colocación de una escultura con el rostro del dirigente guerrillero en el patio interno Indio Solari, la facultad organizará una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970, con especialistas de distintas disciplinas y perspectivas ideológicas.

La decisión se produjo después de varios días de controversia, que incluyeron el rechazo del Gobierno de Javier Milei, cuestionamientos de las autoridades centrales de la UBA y presentaciones judiciales para impedir la actividad. La decana de Sociales, Ana Josefina Arias, había defendido públicamente la autorización del homenaje y sostenido que la propuesta se enmarcaba en la política institucional de Memoria, Verdad y Justicia.

Por qué la Facultad de Sociales dio marcha atrás con el homenaje a Santucho

La nueva resolución del Consejo Directivo dejó sin efecto en todos sus términos la decisión adoptada el 27 de octubre, que había sido formalizada mediante la resolución CD 524 del 3 de noviembre. También dispuso que no se realicen acciones derivadas de aquella autorización.

Entre los fundamentos, las autoridades señalaron que la iniciativa había sido incorporada para su tratamiento sobre tablas y que la cuestión "no fue objeto de debate suficiente" dentro del cuerpo. Por ese motivo, consideraron necesario revisar lo resuelto.

El documento también hizo referencia a la repercusión pública que tuvo la convocatoria y a las controversias académicas, políticas y sociales que genera la trayectoria de Santucho, quien encabezó una organización que utilizó la lucha armada tanto durante gobiernos dictatoriales como durante administraciones constitucionales, entre 1973 y 1976.

En reemplazo del homenaje, la facultad convocará a una jornada académica que abordará los procesos políticos, económicos y sociales de las décadas de 1960 y 1970.

La resolución aclaró que el análisis histórico de una figura o una organización política no implica necesariamente una adhesión institucional a sus objetivos o prácticas. En ese sentido, estableció una distinción entre un homenaje institucional y la organización de espacios académicos para estudiar y debatir esas trayectorias.

Además, reafirmó el "compromiso inclaudicable e irrestricto de la facultad con los valores y el sistema democrático, así como con las políticas de memoria, verdad y justicia".

El texto también recordó que el Estatuto Universitario garantiza la libertad de investigación y expresión, y sostuvo que el abordaje de los acontecimientos de los años sesenta y setenta requiere contemplar la diversidad de factores y perspectivas que atravesaron ese período.

Qué había dicho la decana Ana Arias sobre el reconocimiento

La suspensión modifica la posición que había defendido públicamente la decana Ana Josefina Arias. En declaraciones a Urbana Play, la funcionaria había explicado que la iniciativa surgió del Colectivo Cultural Contramuro y fue presentada por una agrupación estudiantil durante una reunión del Consejo Directivo.

"Yo no soy la autora del proyecto", había aclarado Arias, quien explicó que la propuesta fue sometida a votación por los representantes de estudiantes, docentes y graduados que integran ese órgano de gobierno.

El proyecto contemplaba colocar un cuadro-escultura con el rostro de Santucho en el patio interno Indio Solari de la sede ubicada en Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución.

La propuesta había sido impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, a cargo de Pablo Bonavena. También participaban en la organización la agrupación estudiantil La Mella, vinculada a Patria Grande, y el Espacio de Unidad de los Revolucionarios. Para el cierre del encuentro estaba previsto un discurso de Mario Santucho, hijo del dirigente del ERP.

Al defender la iniciativa, Arias había sostenido que la facultad tiene una política histórica de reconocimiento de las trayectorias militantes de los años setenta.

"El homenaje no busca discutir la participación del PRT entre 1973 y 1976. Lo que está reivindicando es una figura, una trayectoria militante reivindicada por un conjunto importante de personas", había afirmado.

También había aclarado que la convocatoria no suponía un análisis acrítico de las organizaciones armadas ni de sus decisiones políticas.

"Santucho engloba un conjunto mayor de apuestas entre las cuales la lucha armada fue una opción, que no es extrapolable a la actualidad", había señalado.

La decana, que conduce la facultad desde 2022 y fue candidata a senadora por Fuerza Patria en las elecciones legislativas de 2025, había defendido la posibilidad de que los estudiantes pudieran expresar su reconocimiento a una figura histórica, aunque sus posiciones fueran discutidas.

El reclamo del Gobierno y el rechazo del rectorado de la UBA

La controversia se profundizó cuando el Gobierno nacional reclamó formalmente la suspensión del homenaje. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, envió una nota al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, en la que pidió impedir la actividad y aplicar sanciones a quienes promovieron la convocatoria.

El funcionario, dependiente del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, calificó a Santucho como "líder terrorista" y cuestionó que se utilizaran instalaciones y recursos públicos para realizar un reconocimiento a quien encabezó una organización que recurrió a asesinatos, secuestros y acciones armadas.

"Exijo a usted que, como responsable máximo de la Universidad de Buenos Aires, adopte las medidas administrativas necesarias a fin de evitar se realice este repudiable acto de homenaje en la institución a su cargo y que se impongan las sanciones que correspondan a quienes promovieron esta convocatoria", sostuvo Álvarez.

El Gobierno también solicitó que la universidad informara sobre las actuaciones administrativas y las eventuales medidas disciplinarias.

Desde el Ejecutivo habían aclarado que no tenían previsto presentar una denuncia propia por considerar que la autonomía y la autarquía universitaria reservan a las autoridades de la institución las decisiones disciplinarias internas.

Por su parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti había expresado su rechazo al reconocimiento y anticipado que impulsaría un pronunciamiento del Consejo Superior.

"La Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático", había manifestado.

Tras conocerse la suspensión, el Rectorado de la UBA respaldó la decisión de la Facultad de Ciencias Sociales.

"La conducción de esta casa de altos estudios manifestó en reiteradas oportunidades su oposición a dicho acto, el cual consideramos en todo momento contrario a los valores democráticos que defendemos y respetamos siempre", expresó en un comunicado.

Además, celebró que la situación se hubiera resuelto mediante el diálogo y las decisiones de los propios órganos de gobierno universitarios.

Las denuncias judiciales por el homenaje a Santucho

El conflicto también llegó a los tribunales. El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó que se investigara la autorización del homenaje y pidió una medida cautelar de no innovar para suspender provisoriamente el acto y la instalación de la escultura.

En su presentación, cuestionó la resolución del Consejo Directivo, su difusión a través de los canales oficiales de la facultad y el eventual uso de fondos, bienes y personal universitario para organizar la actividad. También solicitó determinar las responsabilidades de los integrantes del Consejo que aprobaron la iniciativa e incluyó una referencia preliminar a una posible apología del delito.

A esa presentación se sumaron otras denuncias penales:

El exjuez federal Guillermo Juan Tiscornia apuntó contra las autoridades que habilitaron la resolución, los integrantes del Consejo Directivo y los responsables de la cátedra y del colectivo cultural que impulsaron el reconocimiento

El diputado nacional Sergio Capozzi denunció a la decana Arias por presunta apología del crimen e incitación a la violencia colectiva

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal cuestionó el reconocimiento y sostuvo que Santucho encabezó una organización que recurrió a secuestros, asesinatos y violencia armada para alcanzar sus objetivos políticos, incluso durante gobiernos constitucionales

Con la nueva resolución de la Facultad de Ciencias Sociales, el homenaje previsto para el 10 de diciembre quedó suspendido. En su lugar habrá una actividad académica sobre las décadas de 1960 y 1970, en una discusión que puso en primer plano las diferencias sobre el tratamiento institucional de las organizaciones armadas y sus protagonistas.

Quién fue Mario Roberto Santucho y qué acciones encabezó el ERP

Santucho participó en la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en 1965 y promovió la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1970. La organización desarrolló acciones armadas durante gobiernos militares y constitucionales.

Entre los hechos atribuidos al ERP durante el período democrático de 1973 a 1976 se encuentran:

El ataque al Comando de Sanidad del Ejército, en septiembre de 1973

El asalto a la guarnición militar de Azul, en enero de 1974

El secuestro del coronel Argentino del Valle Larrabure, quien murió durante su cautiverio en 1975

El atentado ocurrido en diciembre de 1974 en Tucumán, en el que murieron el capitán Humberto Viola y su hija María Cristina, mientras que su otra hija, María Fernanda, resultó gravemente herida

Santucho murió el 19 de julio de 1976 durante un operativo militar en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, cuando el país ya estaba bajo la última dictadura militar. Su cuerpo nunca fue encontrado y permanece desaparecido.

La convocatoria original al homenaje había sido planteada para el 10 de diciembre de 2026, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la recuperación de la democracia en la Argentina, en el marco de los 50 años de la muerte de Santucho.