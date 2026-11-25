La reforma incluye la pérdida de rango de un ministerio, la eliminación de una secretaría y nuevos movimientos de funcionarios en el Ejecutivo de CABA

La reducción de la estructura estatal que impulsa Jorge Macri tendrá una nueva etapa en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno anunció una reorganización que incluye la desaparición del Ministerio de Espacio Público, la eliminación de la Secretaría de Medios y la supresión de otros 118 puestos jerárquicos.

Los cambios anunciados se suman a una reducción de personal que, según los registros oficiales, dejó 8.954 puestos menos en la administración porteña. El número representa el 15% de la planta estatal y responde a dos mecanismos: los programas de retiros voluntarios y la eliminación de posiciones dentro de las estructuras de conducción. La cifra se enmarca en el plan de reducción de la estructura administrativa que impulsa Jorge Macri.

La medida se incorpora a un proceso de ajuste administrativo que comenzó con su llegada a la gestión, en diciembre de 2023, y que durante 2025 avanzó sobre la cantidad de empleados y las dependencias del Ejecutivo. El nuevo esquema también redefine las responsabilidades de algunos funcionarios y redistribuye áreas que hasta ahora tenían una conducción propia.

El mandatario presentó la decisión como parte de su política de reducción de gastos. "Desde el primer día tomamos la decisión de ordenar las cuentas, reducir estructuras burocráticas y cuidar la plata de los porteños. Por eso decidimos eliminar el Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y dar de baja 118 cargos jerárquicos", comunicó a través de sus redes sociales.

Empleo público en CABA: Jorge Macri ya recortó el 15% de la planta estatal

Los cambios anunciados se suman a una reducción de personal que, según los registros oficiales, dejó 8.954 puestos menos en la administración porteña. El número representa el 15% de la planta estatal y responde a dos mecanismos: los programas de retiros voluntarios y la eliminación de posiciones dentro de las estructuras de conducción.

El achicamiento también se refleja en la proporción del presupuesto destinada a salarios. En 2023, las remuneraciones absorbían el 44% del gasto total de la Ciudad. Actualmente, esa participación se ubica en el 41%.

El dato fue presentado por el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, durante su exposición ante la Legislatura en octubre, cuando defendió el proyecto de Presupuesto 2027. "Es un mínimo histórico sobre el total del Presupuesto", señaló al referirse al peso del gasto salarial. En paralelo, la Ciudad también avanzó con una reforma que eliminó más del 20% de su estructura gerencial.

Con la eliminación de otras 118 posiciones jerárquicas, la administración busca profundizar esa política. La reforma no se limita a reducir puestos: también modifica el nivel de dependencia de determinadas áreas y concentra atribuciones en otras reparticiones.

Qué funcionarios dejan sus cargos y dónde quedarán las áreas

Uno de los movimientos centrales será el cambio de categoría de Espacio Público. La cartera dejará de integrar el Gabinete como ministerio y sus competencias pasarán a una secretaría que dependerá de la Secretaría de Gobierno, encabezada por Francisco Quintana.

La modificación no supone la interrupción de los servicios que presta el área. Seguirán bajo su responsabilidad el alumbrado, el mantenimiento fluvial, las veredas y el bacheo, entre otras tareas vinculadas con la infraestructura y el espacio urbano.

El cambio sí tendrá consecuencias en la conducción: Ignacio Baistrochi, actual responsable del ministerio, no continuará en el Ejecutivo.

Otra dependencia que perderá su lugar en el organigrama es la Secretaría de Medios. Sus funciones quedarán integradas a la Secretaría General, aunque habrá una modificación en la conducción de esta última.

Fulvio Pompeo dejará la Secretaría General para ocupar el puesto de secretario de Relaciones Internacionales. Su reemplazante será Gustavo Gago, quien hasta ahora estaba al frente de Medios.

Gago conservará la interlocución con la prensa y sumará la asistencia directa al jefe de Gobierno en la coordinación de las actividades diarias de la administración. De esta manera, las tareas de comunicación continuarán dentro del Ejecutivo, pero ya no tendrán una secretaría independiente.

En paralelo, la Jefatura de Gabinete que conduce Gabriel Sánchez Zinny mantendrá las funciones de Higiene Urbana. Esa responsabilidad había quedado bajo su estructura en marzo pasado, cuando se modificó la dependencia administrativa del área.

El respaldo de La Libertad Avanza a la reorganización de Jorge Macri

El anuncio también dejó expuesta la participación de La Libertad Avanza en algunas de las iniciativas para reducir la estructura gubernamental. Macri mencionó especialmente a Pilar Ramírez, titular de la bancada libertaria en la Legislatura porteña, y le atribuyó propuestas vinculadas con los cambios ahora anunciados.

"Seguimos achicando la estructura del Estado", expresó el jefe de Gobierno. Luego precisó: "Me gustaría aclarar, a fin de ser justo, que muchas de las propuestas de achicamiento de estructura que hemos implementado son aportes de @PilarRamirezmpr como presidenta del Bloque de LLA. En particular la eliminación del Ministerio de Espacio Público, la Secretaría de Medios y la baja de los 118 cargos jerárquicos".

La referencia política aparece mientras el PRO y La Libertad Avanza mantienen conversaciones para reunir los apoyos necesarios para aprobar el Presupuesto 2027.

Ramírez ya mantuvo reuniones con representantes del Gobierno porteño para discutir la hoja de ruta económica de la administración. Las negociaciones cobran relevancia porque el próximo ejercicio presupuestario será el último año del actual mandato de Jorge Macri.

La reorganización del Gabinete se suma así a una agenda que combina reducción de gastos, cambios en la administración y acuerdos legislativos para definir el funcionamiento económico de la Ciudad durante 2027.