Movilización a la Superintendencia de Salud. Críticas a Lugones por no dar soluciones. Para Ravier, el diálogo está abierto. Cómo será el paro

La CGT busca un cese de actividades por dos o tres horas y que "se paralice todo, incluido el transporte".

La demora del Gobierno en la liquidación de fondos de las obras sociales disparó la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) a una movilización para este jueves a las 15, a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), ubicada en Diagonal Norte y Bartolomé Mitre.

La protesta se inscribe en un fin de año donde la central obrera también prevé acelerar el plan de lucha, con un cese de actividades por 2 o 3 horas donde "se paralice todo, incluido el transporte".

En tanto, el vocero presidencial Adrián Ravier, admitió la posibilidad de abrir un canal de diálogo con la CGT, al tiempo que el secretario Adjunto de la central, Andrés Rodríguez, reveló que el ministro de Salud, Mario Lugones, "nos dijo que a partir de octubre no iba a haber más plata para las obras sociales", aseguró y confirmó que la marcha "no va a ser algo masivo, sino cuerpo de delegados y militancia para presentar un petitorio por el desfinanciamiento brutal a las obras sociales".

La mesa chica cegetista mantuvo un encuentro con Lugones donde no se llegó a ninguna solución, aunque el funcionario admitió que llevaría el reclamo al ministro de Economía, Luis Caputo, denunciado por unas 50 organizaciones gremiales por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

Sostienen que hay unos $288.000 millones en un plazo fijo en el Banco Nación, que corresponden al Fondo Solidario de Redistribución (FSR, que paga los reintegros a las obras sociales) y, por otro lado, unos 400 mil millones de una deuda que tenía OSDE con el sistema de obras sociales y que el Gobierno, en lugar de transferirlos, depositó en fondos FIMA (fondos de inversión). Las acusaciones son encabezadas por dos "pesos pesados" como Luis Barrionuevo (Gastronómicos) y Armando Cavalieri (Comercio).

¿Cambia la relación de la Casa Rosada con la CGT?

Quizás por el complejo escenario que atraviesa el gobierno fue que Ravier admitió la demanda de la CGT. Expresó: "El diálogo siempre está abierto. Nosotros defendemos el derecho a reclamo, el derecho de los gremios y los sindicalistas a plantear todo tipo de cuestionamientos" y admitió que "por supuesto que se respeta el reclamo. Y por supuesto que la mesa de diálogo está siempre abierta para escuchar lo que los gremialistas quieran plantear".

El vocero presidencial espera que durante la marcha de mañana no se produzcan hechos de violencia como los que, según denunció, protagonizaron sindicalistas del Hospital Garrahan el martes pasado. "Rechazamos es la violencia, que no digo que ocurra en este caso. Tratamos de que haya paz en la Argentina, de que los reclamos sean pacíficos. Lo que ha pasado cantidad de veces en el Congreso, con toneladas de piedras no es lo que queremos, y eso hay que sancionarlo", planteó.

Un referente de central obrera manifestó a iProfesional que "en estos tres años de Javier Milei el deterioro de las obras sociales es contundente, sostenido financieramente por los sindicatos, porque somos solidariamente responsables frente a los afiliados y sus familias" y remarcó: "El Gobierno se queda con los fondos que son de los trabajadores para atender su salud; el envío de fondos tendría que ser en forma automática".

Sola afirmó que Lugones no dio ninguna solución

Quien también se refirió al encuentro con Lugones fue uno de los integrantes del triunviro cegetista, Jorge Sola, quien detalló que le llevaron diez temas. "Algunas medidas podían resolverse por vía administrativa y otras requerían cambios por ley, pero tuvimos respuesta negativa de todo", reveló y cuestionó la falta de una mesa formal de diálogo, a la que ahora parece convocar Ravier.

Sola exigió que el Estado intervenga cuando los recursos de las obras sociales resultan insuficientes para sostener las prestaciones, al tiempo que señaló el cierre de pymes como el principal problema laboral y dijo que la pérdida de puestos registrados empuja a trabajadores a la informalidad o al desempleo. "Cuando un trabajador pasa a ser monotributista, no tiene un salario sino un ingreso" indicó, al referirse a la pérdida de protecciones asociadas al empleo en relación de dependencia.

Sobre las futuras medidas de fuerza, el también titular del Sindicato del Seguro declaró que "vamos a hacer un cese de actividades. Técnicamente no es un paro, pero sí" y agregó que "la idea es que incluya transporte". Entre las demandas, figuran el cierre de empresas, los despidos y la recesión. "Lo que ha hecho este programa económico es poner un ancla para que la inflación no se dispare, y eso es el salario", dijo.

Crítica situación financiera de las obras sociales

En tanto, Barrionuevo comparó la actual situación de las obras sociales con la crisis de los años noventa, advirtiendo que los fondos que los sindicatos destinan hoy a cubrir baches sanitarios restan recursos fundamentales para sostener escuelas, campings, vacaciones y otras prestaciones sociales.

Uno de los ejes centrales de la demanda sindical se concentra en el Fondo Solidario de Redistribución, que nutre de aportes de trabajadores y empleadores para compensar gastos médicos. Según un informe de la central obrera, cerca del 90 por ciento de los recursos de este fondo se destinan actualmente a prestaciones de discapacidad, lo que demanda un costo mensual estimado en 160.000 millones de pesos.

Apuntó además sobre el fuerte desajuste entre los ingresos y los costos operativos de la atención médica. Más de 11 millones de beneficiarios (equivalentes al 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales) no generan los recursos suficientes para solventar el Programa Médico Obligatorio (PMO). El problema se profundiza con la caída del poder adquisitivo de los salarios, estimado en un 30 por ciento, y el encarecimiento de los medicamentos, cuya accesibilidad se redujo en un promedio del 40 por ciento.

A esto se debe sumar que los aportes de los monotributistas se ubican un 78 por ciento por debajo del costo estimado del PMO, mientras que en el caso de los jubilados adheridos se registra una transferencia de unos 53.000 millones de pesos por persona frente a una recaudación cercana a 159.000 millones de pesos. A esto se le deben sumar los valores de facturación de ciertos hospitales públicos y la falta de autorización previa en prácticas programadas completan un cuadro crítico.