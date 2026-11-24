En medio de la escalada del dólar y el riesgo país, el vocero presidencial descartó rumores sobre una posible salida del ministro de Economía

El Gobierno descartó rumores de posible salida y confirmó que Luis Caputo sigue al frente del Ministerio de Economía. El vocero presidencial, Adrián Ravier, lo confirmó este martes en conferencia de prensa y descartó de lleno las versiones que circulaban sobre una posible salida del funcionario.

Las declaraciones llegaron en un momento de alta tensión económica. El dólar oficial pegó un salto y superó los $1.600, marcando el nuevo valor más alto del año. Fue el cuarto aumento consecutivo.

El riesgo país también volvió a subir y alcanzó los 1.106 puntos, otro récord del año que encendió las alarmas en los mercados.

"No es la primera vez que desmentimos estas versiones y lo volvemos a hacer. Caputo es uno de los ministros más importantes de este Gobierno", afirmó Ravier en su habitual conferencia de prensa.

El vocero fue tajante al referirse a los rumores. Los calificó como "especulación mediática" sin sustento.

"Su tarea habla de lo importante que es para este proyecto", agregó el funcionario. La defensa llegó justo cuando el mercado cambiario mostraba su peor cara.

Un contexto económico que complica la narrativa oficial

Las versiones sobre Caputo no surgieron en el vacío. El dólar oficial viene subiendo hace cuatro ruedas consecutivas, impulsado por una mayor demanda de cobertura cambiaria.

Los inversores buscan refugio en dólares. El tipo de cambio oficial ya superó los $1.600, una marca que no se veía en lo que va del año.

El riesgo país suma presión. Con 1.106 puntos, está en su nivel más alto del año y muy lejos de los mínimos que el Gobierno celebraba hace apenas unas semanas.

Esta tarde se conocerá el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). Es el indicador que anticipa cómo evoluciona el PBI.

La expectativa es tensa. Existe la posibilidad de que se confirmen dos trimestres consecutivos de caída, la definición técnica de una recesión.

La defensa del plan de estabilización

Ravier no se quedó solo en desmentir los rumores. Dedicó buena parte de su intervención a defender lo que llamó un "programa de estabilización exitoso".

"Este gobierno recibió el riesgo país arriba de los 2.500 puntos. Se ha ordenado la macroeconomía y llegamos a una fortaleza que se representó en una baja de 500 puntos del riesgo país hasta hace poco", justificó el vocero.

La comparación con el inicio de la gestión es el principal argumento oficial. Desde Casa Rosada insisten en que el punto de partida era catastrófico.

Ravier también apuntó al contexto internacional. Mencionó la devaluación en Brasil y las correcciones a la baja en las proyecciones de crecimiento de Uruguay y Chile.

"Estamos ante un impacto del precio del petróleo que se duplicó", agregó el funcionario. El mensaje: los problemas no son solo locales.

Sobre la inflación, el vocero se mostró optimista pero con matices. "El plan de estabilización hará que el índice de precios siga bajando", aseguró.

Pero aclaró: "Quizás no todos los meses, pero sí seguirá en un sendero a la baja". Reconoció que la batalla contra la inflación no será lineal.

La recesión técnica: un debate que se extiende hasta diciembre

La posible confirmación de una recesión técnica es otro frente abierto para el Gobierno. Ravier intentó bajarle el tono al dato del EMAE que se conocerá esta tarde.

"Estamos en un contexto más complejo. En el mes de julio fue de caída de actividad. Agosto fue positivo en actividad económica. Y septiembre también parece un dato positivo", enumeró el vocero.

Según Ravier, la definición de recesión técnica no es tan simple. "¿Hay recesión técnica? No lo podemos confirmar porque hay muchas definiciones", argumentó.

El funcionario mencionó que algunos analistas sostienen que el EMAE "subestima la economía informal". La Argentina heredada tenía mucha informalidad, recordó.

"Puede ser que cuando llegue el dato de PBI del tercer trimestre no sea negativo. Veremos si en diciembre se confirma la recesión técnica que algunos esperan que se confirme hoy", señaló Ravier. Y agregó: "Todos los analistas coinciden que 2026 va a ser un año de crecimiento".

El mensaje final del vocero fue claro: en un contexto global complicado, que la Argentina todavía esté de pie es un logro. Y Caputo seguirá al frente de esa batalla económica.