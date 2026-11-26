El Presidente se hizo eco de un posteo del ministro de Desregulación y cargó contra la oposición: "Los kukas son estafadores para gobernar"

El presidente Javier Milei afirmó que la "falta de empleo es otro relato que se cae" y acusó al kirchnerismo de construir "grandes relatos" sobre la situación laboral.

"Los kukas son estafadores que ante su incapacidad para gobernar, construyen grandes relatos con una prensa adicta a sus mentiras socialistas", escribió Milei en su cuenta de X.

El gráfico que compartió Sturzenegger y replicó Milei

El mandatario agregó: "Si la PEA hubiera estado constante, hoy, la tasa de desempleo estaría por debajo del 5%. VLLC!".

Milei compartió un mensaje de Federico Sturzenegger, quien planteó: "El mercado laboral de Argentina en perspectiva. El rojo es el dato oficial (correcto excepto en CFK II donde manipularon los datos). El verde asume una tasa de participación constante. La baja pronunciada en los últimos años es la contracara de un fuerte aumento en la participación laboral".

El mensaje de Javier Milei sobre uno de Sturzenegger

Qué dicen los últimos datos oficiales de desempleo

El desempleo aumentó al 7,9% en el segundo trimestre del año. Además, el mercado laboral argentino cerró el segundo trimestre de 2026 con un aumento de la informalidad, en un contexto en el que las principales tasas de empleo mostraron movimientos acotados. Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), informados en septiembre, la informalidad laboral alcanzó el 45%, con un incremento estadísticamente significativo de 1 punto porcentual (p.p.) frente al mismo período de 2025.

El resultado vuelve a poner el foco sobre la capacidad de la economía para generar puestos de trabajo registrados. Aunque no hubo cambios bruscos en términos intertrimestrales en indicadores como la tasa de actividad y la de empleo, la composición del mercado laboral mostró un avance de las modalidades informales.

Un año antes, la cantidad de trabajadores informales era del 43,2%. En cantidades, el relevamiento contabilizó 6,10 millones de personas con empleo informal dentro de los 31 aglomerados, unas 348.000 más que en el segundo trimestre de 2025.

De acuerdo con el informe del organismo estadístico, la tasa de actividad fue de 48,9% y la tasa de empleo se ubicó en 45%. La desocupación alcanzó el 7,9% y afectó a 1,7 millones de argentinos.

Registró un incremento del 0,3% frente al mismo período del año pasado, mientras que una suba del 0,1% frente al primer trimestre de 2026.

Sin embargo, el comportamiento no fue uniforme en todo el país. En los aglomerados urbanos del interior, la tasa de desocupación aumentó 0,8 p.p. frente al trimestre previo, al pasar de 6,8% a 7,6%.

Mercado laboral: qué sectores perdieron más empleos y por qué cuesta recuperar el trabajo

Uno de los principales límites para que la mejora llegue a más sectores está en el empleo. Los registros del SIPA procesados por Ficonomics muestran que, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, el sector privado perdió 274.300 puestos asalariados registrados, una reducción del 4,3%.

La industria y la construcción concentraron buena parte de ese retroceso. En la primera desaparecieron alrededor de 94.200 empleos, mientras que en la segunda se contabilizaron unos 64.100 puestos menos. En conjunto, ambas actividades explicaron más de la mitad de la pérdida.

El deterioro laboral convive con una utilización de las fábricas inferior a la de dos años atrás. En septiembre, la industria operó al 60,1% de su capacidad instalada, cuando en el mismo mes de 2023 había alcanzado el 67,9%, según los datos recopilados por Ficonomics. Esa diferencia implica que, ante una eventual mejora de la producción, las empresas podrían responder inicialmente con los recursos disponibles, sin incorporar trabajadores en la misma proporción.

Los ingresos también siguen lejos de una recomposición plena. Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, indicó que los salarios reales del sector privado registrado no variaron en septiembre, pero continúan 2,3% por debajo de noviembre de 2023. Para la consultora, sostener la desaceleración de los precios será indispensable para que los trabajadores recuperen poder adquisitivo.

El financiamiento representa otro obstáculo. SBS detectó una mejora real incipiente en el volumen de préstamos privados en pesos durante octubre, aunque advirtió que la morosidad y las limitaciones de los bancos para ampliar su capacidad prestable restringen el alcance de esa recuperación. ACM también señala que el costo del dinero y las posibilidades de acceder al crédito serán variables centrales para la evolución del mercado interno.

A esto se suma un dilema para la política económica: si las presiones cambiarias obligan a mantener o elevar las tasas, el encarecimiento del financiamiento podría frenar decisiones de consumo e inversión. SBS considera que los tipos de interés serán el primer recurso para contener las presiones nominales durante 2027.