El Central responsabiliza a los impuestos provinciales por el elevado costo de los préstamos, con un consumo en retroceso y una morosidad en 12%

Sugiere reducir esos tributos para abaratar el crédito, presionando a los gobernadores.

El BCRA culpa a impuestos provinciales y municipales (27-28% del costo) por encarecer préstamos.

El alto costo del crédito frena el consumo y la recuperación económica.

En la antesala de la pelea electoral de 2027, el Banco Central se metió de lleno en la discusión por el encarecimiento y la falta de créditos para las familias. Una variable clave, que dificulta la recuperación del consumo en una economía que no consigue despegar.

El encargado de ponerle números a la controversia fue Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA.

El funcionario elaboró un informe para demostrar que una porción importante de las tasas que pagan las familias responde a la presión impositiva de las provincias y, en menor medida, de los municipios.

El planteo tiene una evidente lectura política. Y coincide con un escenario delicado: los préstamos destinados al consumo acumulan seis meses consecutivos de caída y la morosidad de las familias se mantiene en niveles elevados desde hace más de un año.

La pregunta que queda abierta es cuánto de ese problema se explica por los impuestos y cuánto por las dificultades que atraviesan los hogares para afrontar sus deudas.

El BCRA apunta contra los gobernadores

Según el Banco Central, los impuestos representan el 27,1% del costo financiero total de un préstamo personal y el 28,2% en el caso de las tarjetas de crédito.

Para los préstamos personales, el BCRA calcula una tasa nominal anual del 63%, una tasa efectiva anual del 84% y un costo financiero total efectivo del 117%.

Se trata de un costo que multiplica prácticamente por cuatro la inflación interanual.

De ese último porcentaje, 32 puntos corresponden a impuestos. Los tributos provinciales explican 16,5 puntos, el IVA nacional otros 8,2 puntos y las tasas municipales aportan 2,4 puntos, según el desglose presentado por la autoridad monetaria.

En las tarjetas de crédito, el panorama es todavía más exigente para los consumidores.

Con una tasa nominal anual del 80%, el costo financiero total efectivo asciende al 163%. De ese total, 46 puntos porcentuales corresponden a impuestos.

Los tributos provinciales explican 17,4 puntos porcentuales, mientras que el IVA representa 8,3 puntos y las tasas municipales otros 2,5 puntos.

La conclusión oficial es que la presión tributaria provincial y municipal sobre la intermediación financiera termina trasladándose al costo de los préstamos.

El Banco Central pone la lupa en la política

Werning sostiene que los bancos soportan una carga de Ingresos Brutos y tasas municipales aproximadamente cuatro veces superior al promedio de otras actividades económicas.

Desde esa perspectiva, una reducción de impuestos permitiría abaratar el crédito sin necesidad de modificar la política monetaria.

El mensaje hacia los gobernadores resulta evidente: para el Banco Central, las provincias también tienen en sus manos una herramienta para reducir las tasas de interés.

El crédito al consumo en mala racha: ¿Quién es responsable?

La controversia aparece cuando el financiamiento de las familias muestra señales persistentes de debilidad.

De acuerdo con un relevamiento de Equilibra, elaborado sobre estadísticas oficiales, los préstamos destinados al consumo retrocedieron 1,1% real durante octubre, descontando la inflación y los factores estacionales.

Fuie e sexto mes consecutivo de contracción.

El deterioro más marcado se registró en las tarjetas de crédito, cuyos saldos financiados disminuyeron 2,1% real. Los préstamos personales también retrocedieron, aunque en una proporción menor, del 0,1%.

El dato adquiere relevancia porque refleja las dificultades que enfrenta la economía para recuperar uno de sus principales motores: el consumo de las familias.

La estabilidad cambiaria no alcanzó para reactivar el financiamiento. Y aunque las tasas de interés retrocedieron respecto de los momentos de mayor tensión financiera, continúan siendo elevadas para numerosos consumidores.

La evolución del crédito también muestra diferencias entre segmentos.

Mientras los préstamos hipotecarios avanzaron 2,3% real durante octubre, el financiamiento destinado al consumo cotidiano continuó en retroceso.

Para el Gobierno, se trata de una señal incómoda: sin una recuperación de los ingresos y del crédito, resulta difícil imaginar una mejora sostenida de las ventas y de la actividad económica.

La morosidad, el otro problema que enfrentan los bancos

El diagnóstico del Banco Central deja abierta otra discusión: el impacto de la morosidad sobre los costos que cobran las entidades financieras.

Los últimos datos disponibles muestran que el porcentaje de préstamos a familias con atrasos superiores a 90 días pasó del 12,81% en agosto al 12,20% en septiembre.

Aunque hubo una mejora mensual, la proporción de deudores con dificultades para cumplir sus obligaciones continúa siendo elevada.

Werning, sin embargo, pone el acento en otra explicación.

Reconoce que, después de las turbulencias financieras, las tasas para las empresas se normalizaron, pero el costo de los préstamos personales permaneció elevado.

Su argumento es que la política monetaria no constituye actualmente una restricción para el crédito, la demanda doméstica o la actividad económica.

La carga tributaria aparece, en esa interpretación, como uno de los principales obstáculos para que las menores tasas de fondeo lleguen a los consumidores.

Werning sostiene que la política fiscal puede resultar hoy más eficiente que la monetaria para reducir las tasas de los préstamos. En otras palabras, que una rebaja de los impuestos provinciales y municipales podría contribuir a abaratar el crédito sin modificar las condiciones monetarias.

Es un argumento que coloca a los gobernadores frente a una discusión incómoda, especialmente porque las familias necesitan financiamiento más accesible para sostener sus consumos.