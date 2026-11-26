El debate en la Cámara alta despierta tensión y debates cruzados sobre el impacto de la medida y el futuro de la próxima contienda electoral

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, afirmaron que La Libertad Avanza cuenta con los respaldos necesarios en el Senado para aprobar la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. "Vamos a estar arriba de los 37 votos necesarios", sostuvo el jefe de Gabinete.

Santilli defendió el proyecto de reforma electoral impulsado por Javier Milei y consideró que la suspensión de las primarias constituye un cambio en el sistema de elecciones. En una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, planteó tres argumentos para justificar la medida: reducir la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a las urnas, disminuir el gasto electoral y limitar la exposición publicitaria de los partidos políticos.

Según los cálculos que presentó el jefe de gabinete, el sistema de primarias representa un costo de u$s200 millones. También señaló que, con el esquema actual, los argentinos podrían tener que votar hasta seis veces durante un año electoral, entre las distintas instancias nacionales, provinciales y municipales.

"Es una reforma hacia la sociedad, no hacia la dirigencia", afirmó el jefe de Gabinete, quien también cuestionó la cantidad de publicidad política que se difunde durante los períodos electorales.

En tanto, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, dijo antes de la sesión en el Congreso que La Libertad Avanza tiene "arriba de 37 votos" para aprobar la reforma electoral y agregó que "el Gobierno y la ciudadanía pueden estar tranquilos y no vivir de elección en elección. Ojalá en la Argentina se vote en un solo día en todas las provincias. Ya en febrero comienzan las primeras elecciones".

Al ser consultada sobre por qué no se eliminan definitivamente las PASO, la senadora consideró: "Para eliminarlas tiene que haber un mecanismo sustituto, es decir de qué manera los partidos van a organizar su democracia interna. Eso nos va a llevar mas tiempo, en el medio se suspenden, y esperamos el año que viene ya para otra elección discutir cómo se organizan los partidos con un mecanismo que no sea tan duro como las PASO".

La iniciativa será tratada este jueves por la Cámara alta y necesita al menos 37 votos afirmativos para obtener la media sanción. Si supera esa instancia, deberá pasar a Diputados, donde el oficialismo buscará completar su aprobación durante las sesiones extraordinarias.

Qué cambios incluye la reforma electoral además de suspender las PASO

Aunque la suspensión de las primarias para 2027 es el eje principal del proyecto, el texto que obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales incorpora modificaciones permanentes al régimen electoral, al funcionamiento de los partidos políticos y a las reglas de las campañas.

La versión que llegará al recinto quedó reducida a 25 artículos, luego de las modificaciones introducidas durante las negociaciones con los bloques aliados. Entre los cambios se encuentran los siguientes:

PASO suspendidas durante 2027: la iniciativa establece una suspensión excepcional para las elecciones nacionales del próximo año. Los partidos deberán definir sus candidatos mediante sus mecanismos internos, de acuerdo con sus cartas orgánicas y reglamentos. No implica la eliminación definitiva de las primarias.

la iniciativa establece una suspensión excepcional para las elecciones nacionales del próximo año. Ficha Limpia: incorpora restricciones para que personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia puedan presentarse como candidatos a cargos electivos nacionales. La propuesta también contempla limitaciones para ocupar determinados puestos jerárquicos en la administración pública.

incorpora restricciones para que personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia puedan presentarse como candidatos a cargos electivos nacionales. La propuesta también contempla limitaciones para ocupar determinados puestos jerárquicos en la administración pública. Cambios en el financiamiento político: modifica el régimen de aportes privados y elimina el tope general de gastos de campaña. También reduce del 5% al 2,5% el espacio de programación que los medios audiovisuales deben ceder gratuitamente para publicidad electoral.

modifica el régimen de aportes privados y elimina el tope general de gastos de campaña. También reduce que los medios audiovisuales deben ceder gratuitamente para publicidad electoral. Campañas electorales: elimina los plazos formales que limitan la difusión de publicidad política paga o gratuita en radio, televisión e internet. De esta manera, las agrupaciones podrían realizar actividades de difusión por fuera del período oficial de campaña.

elimina los plazos formales que limitan la difusión de publicidad política paga o gratuita en radio, televisión e internet. De esta manera, las agrupaciones podrían realizar actividades de difusión por fuera del período oficial de campaña. Boleta Única de Papel: incorpora un casillero para votar por lista completa, que permitirá seleccionar en una sola marca a todos los candidatos de una misma agrupación. Se mantiene la posibilidad de elegir candidatos de distintos partidos por categoría.

incorpora un casillero para votar por lista completa, que permitirá seleccionar en una sola marca a todos los candidatos de una misma agrupación. Se mantiene la posibilidad de elegir candidatos de distintos partidos por categoría. Debates presidenciales: elimina la obligatoriedad de los debates antes de la primera vuelta electoral. Se mantiene un debate obligatorio entre los dos candidatos que compitan en un eventual balotaje, organizado por la Cámara Nacional Electoral.

elimina la obligatoriedad de los debates antes de la primera vuelta electoral. Se mantiene un debate obligatorio entre los dos candidatos que compitan en un eventual balotaje, organizado por la Cámara Nacional Electoral. Veda electoral: modifica las restricciones que rigen durante la jornada de votación. Entre otros puntos, habilita espectáculos públicos, actividades deportivas y teatrales, reuniones no electorales y la apertura de comercios que venden bebidas alcohólicas.

modifica las restricciones que rigen durante la jornada de votación. Entre otros puntos, habilita espectáculos públicos, actividades deportivas y teatrales, reuniones no electorales y la apertura de comercios que venden bebidas alcohólicas. Parlamentarios del Mercosur: reemplaza la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlasur por un mecanismo de designación a través del Congreso nacional y las legislaturas provinciales.

reemplaza la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlasur por un mecanismo de designación a través del Congreso nacional y las legislaturas provinciales. Afiliación partidaria digital: habilita la posibilidad de realizar afiliaciones a partidos políticos mediante procedimientos electrónicos, con mecanismos de validación de identidad. Se mantiene la alternativa presencial.

Qué necesita el Gobierno para aprobar el proyecto

El Senado necesita reunir 37 votos afirmativos para darle media sanción a la reforma. Santilli anticipó que el oficialismo superará ese número, aunque la definición dependerá del resultado de la votación en el recinto.

Si el proyecto obtiene la aprobación de los senadores, será girado a la Cámara de Diputados. Allí necesitará 129 votos para alcanzar la sanción definitiva.

El texto que se debate es el resultado de las modificaciones acordadas durante el tratamiento en comisión. Entre ellas figura la eliminación de las listas colectoras, uno de los puntos que había generado diferencias con los bloques aliados.

La discusión de este jueves definirá si el Gobierno consigue avanzar con la modificación del régimen electoral antes de que comience el calendario de elecciones nacionales de 2027.