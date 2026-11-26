Pichetto impulsó un pedido para que la Cámara trate la citación del canciller tras la polémica por los dichos sobre política internacional

Miguel Ángel Pichetto apuntó directo contra el canciller Pablo Quirno este jueves al arrancar la sesión en Diputados. El legislador de Encuentro Federal pidió que el recinto votara la interpelación del funcionario y lo acusó de profundizar la crisis diplomática con Brasil.

Las críticas fueron durísimas. Pichetto calificó a Quirno como "el peor canciller de la historia argentina" y dijo que sus declaraciones pusieron el último clavo en el ataúd de la relación bilateral.

"No se puede dejar de analizar la crisis que tenemos con la República hermana de Brasil, que impacta de lleno en el Mercosur", arrancó el diputado cuando tomó la palabra. Después fue más allá: "Este personaje, mediocre, limitado, es el peor canciller de la historia argentina".

El conflicto escaló después de que Quirno cuestionara en la mesa de Mirtha Legrand la legitimidad de la elección presidencial que consagró a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

Qué dijo Quirno que desató la crisis con Brasil

En el programa de Mirtha Legrand, el canciller había puesto en duda el proceso electoral brasileño. "Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación", dijo Quirno ante las cámaras.

Y siguió: "O sea, no hay que reconocer y nadie y el que reconoce el resultado de la elección es el propio tribunal electoral brasileño". Esas declaraciones generaron una reacción inmediata desde Brasilia.

El gobierno de Lula decidió retirar a su embajador. Julio Bitelli, que representaba a Brasil en Buenos Aires, no volverá a sus funciones. La cancillería brasileña confirmó que se trata de una medida indefinida.

Pero no fue la única consecuencia. Desde Brasil también informaron que el presidente Javier Milei no será invitado a la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Lula, prevista para los próximos meses.

Las acusaciones de Pichetto contra el canciller argentino

El diputado de Encuentro Federal no se guardó nada. Recordó que el proceso electoral brasileño fue reconocido hasta por Estados Unidos y por Donald Trump, quien ahora convocará a Lula a una bilateral.

"Asiste a programas donde tiene actitudes tilingas y habla tonterías de un proceso electoral que ha sido reconocido hasta por EE.UU. y por Trump", disparó Pichetto. El contraste fue demoledor: Trump va a recibir a Lula, pero nunca convocó a Milei.

"Clavamos el último clavo en el ataúd en el proceso de integración económica con Brasil", advirtió el legislador sobre las consecuencias que tendrá esta crisis para el Mercosur y para la economía argentina.

Después, Pichetto formalizó su pedido ante el recinto completo. Quería que los diputados votaran la interpelación del canciller para que viniera a dar explicaciones sobre sus declaraciones.

"Voy a plantear un pedido de interpelación al señor canciller Quirno para que venga a dar explicaciones de lo que acaba de hacer, para que no asista a programas televisivos a decir tonterías", pidió con dureza.

Cómo terminó el pedido de interpelación en Diputados

El presidente de la Cámara, Martín Menem, le respondió que no podía avanzar con el pedido porque no había un proyecto presentado formalmente. "Preséntelo por mesa de entrada", le dijo desde la presidencia del recinto.

Pichetto insistió con su planteo. "Estoy pidiendo una interpelación, que la Cámara vote si interpela a este canciller mediocre, el peor de la Argentina, que profundizó la ruptura con Brasil. Se lo pido al recinto para que se vote".

Menem le contestó: "Usted sabe que no corresponde". El intercambio se extendió hasta que intervino el diputado Martínez y finalmente el recinto decidió votar la moción.

El pedido de interpelación obtuvo mayoría en la votación, pero no alcanzó los tres cuartos de los votos que necesitaba para ser aprobado según el reglamento de la Cámara.

La crisis diplomática con Brasil sigue abierta. Las declaraciones de Quirno dejaron heridas que el gobierno argentino intentará cerrar en las próximas semanas, mientras Pichetto seguirá presionando para que el canciller dé explicaciones sobre lo que calificó como el peor momento de la relación bilateral en décadas.