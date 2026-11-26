El proyecto del Gobierno tiene media sanción y se tratará en sesiones extraordinarias en Diputados. En caso de aprobarse, saldría Ficha Limpia

El Gobierno se anotó un importante triunfo este jueves en el Congreso. El Senado aprobó y dio media sanción al proyecto de reforma electoral impulsado por el gobierno de Javier Milei, que tiene como principal objetivo suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027. La iniciativa también introduce modificaciones en la Boleta Única de Papel, incorpora el régimen de Ficha Limpia, cambia las reglas de financiamiento de los partidos políticos y modifica las condiciones para realizar campañas y debates presidenciales.

La votación en general fue aprobada por 43 votos a 29 y ahora pasará a Diputados, donde el Gobierno buscará convertirlo en ley durante el período de sesiones extraordinarias.

Si bien el planteo central del proyecto es la suspensión de las PASO, hay otros aspectos clave como el de Ficha Limpia.

Quiénes no podrán ser candidatos si se aprueba la reforma electoral

La propuesta establece que no podrán presentarse como candidatos a cargos electivos nacionales ni ejercer determinados cargos partidarios las personas condenadas por delitos dolosos cuya sentencia haya sido confirmada en segunda instancia.

Para que la inhabilitación se aplique en una elección, la confirmación judicial deberá haberse producido antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral. Si ocurre durante el año de los comicios, la restricción comenzará a regir una vez finalizada esa elección.

La prohibición se mantendría hasta que la condena sea revocada o se cumpla la pena. Además, el proyecto contempla la creación de un registro público de personas alcanzadas por esta condición bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral.

Qué gana el Gobierno con la suspensión de las PASO

El mecanismo también extiende las restricciones a determinadas designaciones en ministerios, secretarías, organismos públicos y empresas con participación estatal.

La incorporación de este capítulo responde a uno de los pedidos planteados durante las negociaciones entre el oficialismo y sus aliados para avanzar con el proyecto.

Suspensión de las PASO, la clave de la reforma electoral

El punto central de la iniciativa es la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales de 2027. El proyecto no plantea eliminarlas definitivamente, sino establecer una excepción para el próximo calendario electoral.

De esta manera, los partidos políticos y las alianzas electorales deberán definir sus candidatos mediante los mecanismos previstos en sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos internos, sin recurrir a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que establece el régimen actual.

La suspensión alcanzaría a las elecciones primarias que debían realizarse para definir las candidaturas a presidente, vicepresidente y legisladores nacionales.

Para ese proceso, cada agrupación podrá presentar una sola lista por categoría. Además, los candidatos no podrán postularse simultáneamente por distintas fuerzas políticas ni competir por más de un cargo electivo.

La iniciativa mantiene la obligación de respetar la paridad de género en las listas legislativas, con alternancia entre mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último suplente.

La diferencia entre suspender y eliminar las PASO es relevante: si el proyecto se convierte en ley en los términos del dictamen, las primarias seguirán formando parte de la legislación electoral y podrían volver a aplicarse en los siguientes procesos nacionales.

Boleta Única de Papel: qué cambios habría al momento de votar

La reforma también introduce modificaciones en el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), utilizado en las elecciones legislativas nacionales de 2025.

Uno de los cambios consiste en incorporar una opción para votar por lista completa, de manera que el elector podrá marcar un único casillero para elegir a todos los candidatos de una misma agrupación política en las distintas categorías.

El mecanismo no eliminará la posibilidad de votar por candidatos de diferentes fuerzas políticas. Quienes quieran combinar opciones para presidente, diputados o senadores podrán seguir seleccionando cada categoría por separado.

El proyecto también establece reglas para resolver situaciones en las que se marque la opción de lista completa y, al mismo tiempo, se seleccione un candidato de otra agrupación. En ese caso, el voto será nulo únicamente para la categoría en la que exista la contradicción.

Se mantiene, además, el sistema proporcional D'Hondt para la distribución de las bancas legislativas.

Financiamiento político y publicidad electoral

Otro aspecto de la reforma comprende cambios en el financiamiento de las campañas y en la distribución de los espacios de publicidad electoral.

El dictamen reduce del 5% al 2,5% el porcentaje de programación que los servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción deben destinar gratuitamente a la publicidad electoral.

También modifica las reglas de distribución de los recursos públicos destinados a los partidos políticos y mantiene mecanismos de financiamiento privado, con condiciones y límites para los aportes.

En paralelo, contempla cambios en las disposiciones sobre difusión de publicidad electoral en distintos medios y plataformas.

Estas modificaciones forman parte de la revisión del régimen de financiamiento partidario y de las reglas que regulan la exposición de las agrupaciones políticas durante las campañas.

Debates presidenciales: dejarían de ser obligatorios en primera vuelta

El proyecto también modifica el régimen de debates presidenciales establecido por la Ley 27.337.

La propuesta elimina la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales antes de las elecciones generales. En cambio, mantiene la obligación de realizar un encuentro entre los dos candidatos que compitan en una eventual segunda vuelta electoral.

En ese escenario, la Cámara Nacional Electoral tendrá a su cargo la organización del debate, que deberá realizarse dentro de los diez días anteriores al balotaje.

Veda electoral: qué actividades se permitirían

La reforma modifica las restricciones que rigen durante la jornada electoral. Entre los cambios previstos figura la posibilidad de realizar espectáculos populares, actividades teatrales y deportivas, reuniones públicas no electorales y mantener abiertos los establecimientos destinados a la venta de bebidas alcohólicas.

La iniciativa modifica así algunas de las prohibiciones del Código Electoral Nacional vinculadas con las actividades comerciales, sociales y culturales durante los comicios.

Parlamentarios del Mercosur: cómo se elegirían

El proyecto también modifica el mecanismo de selección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur).

Actualmente, los 43 representantes argentinos se eligen mediante el voto popular. La reforma propone reemplazar ese mecanismo por un sistema de designación legislativa.

De acuerdo con el texto acordado en comisión, 24 representantes serán designados entre integrantes de las legislaturas provinciales, mientras que los otros 19 surgirán del Congreso nacional: 12 diputados y siete senadores.

Los representantes no percibirán una remuneración adicional por esa función. El mecanismo se mantendría hasta que se establezca un sistema de elección directa y simultánea para esos cargos.

Afiliación digital y otros cambios en los partidos políticos

La reforma habilita la afiliación a partidos políticos mediante procedimientos electrónicos, con mecanismos de verificación de identidad. El trámite presencial en papel continuará disponible.

La iniciativa también modifica disposiciones vinculadas con el funcionamiento de las agrupaciones políticas, la presentación de candidaturas y los requisitos para participar en las elecciones nacionales.

Uno de los cambios que había generado diferencias durante las negociaciones fue la posibilidad de incorporar listas colectoras o adhesiones electorales. Sin embargo, ese mecanismo quedó afuera del dictamen que finalmente obtuvo mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales.