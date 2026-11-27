El avance en el Congreso por el incremento de fondos para las casas de altos estudios abre una nueva discusión sobre la educación pública

La oposición consiguió modificar las partidas destinadas a las universidades públicas en el proyecto de Presupuesto 2027 y elevar los fondos previstos por el Gobierno de $7,3 billones a $11 billones. El cambio se aprobó durante la votación en particular en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo no logró sostener el monto original y quedó expuesta una mayoría transversal entre el peronismo, el radicalismo crítico y otros bloques opositores.

La modificación se convirtió en uno de los principales resultados de la sesión, luego de que el proyecto presupuestario consiguiera aprobación en general por 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones. En la votación específica sobre el financiamiento universitario, la oposición reunió 138 votos a favor, frente a 109 en contra y cuatro abstenciones.

Tras conocerse el resultado, distintos legisladores opositores reivindicaron la modificación y la vincularon con el reclamo de las autoridades universitarias, docentes, no docentes y estudiantes para garantizar los recursos del sistema público de educación superior.

El diputado nacional Agustín Rossi sostuvo que la oposición consiguió incorporar al Presupuesto 2027 las partidas necesarias para financiar a las universidades públicas. También reclamó que el presidente Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que todavía resta conseguir la aprobación del Senado y garantizar la ejecución de los recursos.

En la misma línea, Itaí Hagman afirmó que el resultado representa una respuesta del Congreso al reclamo de la comunidad educativa. El legislador cuestionó la postura del Gobierno frente a la Ley de Financiamiento Universitario y señaló que la modificación presupuestaria obliga a contemplar los fondos necesarios para el funcionamiento de las instituciones durante el próximo año.

Por su parte, Cecilia Moreau destacó que la incorporación de las partidas responde al reclamo de la comunidad universitaria y consideró que permitirá garantizar los recursos previstos en la legislación vigente.

Desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño sostuvo que el Gobierno perdió la votación sobre el presupuesto universitario y reclamó que se cumpla la ley, además de una recomposición salarial para docentes y no docentes. Myriam Bregman también se refirió al resultado y señaló que el oficialismo no consiguió imponer su propuesta frente a la mayoría que respaldó el financiamiento universitario.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también celebró la votación. Según expresó, la modificación permitirá contemplar los recursos que necesitan las universidades para garantizar su funcionamiento, actualizar los salarios y comenzar a recomponer la situación presupuestaria que atraviesan las instituciones.

En tanto, el diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la votación puso fin al bloqueo del financiamiento universitario y destacó el respaldo parlamentario a la educación pública y gratuita.

La diputada Julia Strada, de Unión por la Patria, también reivindicó el resultado y afirmó que la oposición consiguió rechazar el artículo impulsado por el Gobierno e incorporar los fondos necesarios para cumplir con la ley y garantizar el funcionamiento de las universidades durante 2027.

Cuánto dinero había previsto el Gobierno para las universidades en 2027

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo contemplaba originalmente $7,3 billones para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.

La cifra quedó por debajo de los $11 billones que reclamaba el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a las autoridades de las universidades públicas del país.

La diferencia entre ambas propuestas es de aproximadamente $3,7 billones, lo que representa un incremento cercano al 50% respecto de la partida original.

Durante las negociaciones parlamentarias, el Gobierno había intentado acercar posiciones mediante una propuesta de incremento adicional de $1,5 billones. Sin embargo, la oferta no consiguió el respaldo necesario para evitar que avanzara la modificación impulsada por la oposición.

Finalmente, los bloques opositores consiguieron incorporar el monto reclamado por los rectores y modificar la previsión presupuestaria para el próximo ejercicio.

Por qué las universidades reclamaban $11 billones

El pedido del Consejo Interuniversitario Nacional fue definido durante su 96° Plenario de Rectoras y Rectores y presentado ante legisladores nacionales.

Según el organismo, los $11 billones constituyen una base de financiamiento necesaria para garantizar el funcionamiento de las instituciones y cumplir con las disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario.

El cálculo contempla las necesidades de funcionamiento, los salarios del personal docente y no docente, la inversión en infraestructura, los hospitales universitarios, la investigación científica y los programas de extensión.

Los rectores también advirtieron que el presupuesto debe contemplar la evolución de los salarios y los precios durante el ejercicio, debido al impacto que tienen sobre los gastos cotidianos de las instituciones.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

La discusión presupuestaria está vinculada con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La norma fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025, vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei mediante el Decreto 647/2025 y posteriormente ratificada por ambas cámaras con la mayoría de dos tercios que exige la Constitución. Finalmente, fue promulgada mediante el Decreto 759/2025.

La legislación establece mecanismos de financiamiento para las universidades nacionales y contempla la recomposición de los salarios docentes y no docentes, el sostenimiento de las actividades académicas y científicas y la actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.

Entre sus principales disposiciones, establece que el Poder Ejecutivo debe convocar obligatoriamente a negociaciones paritarias para el personal docente y no docente, con una periodicidad que no puede superar los tres meses calendario.

También dispone que las actualizaciones salariales mensuales no sean inferiores a la inflación publicada por el INDEC y que los incrementos tengan carácter remunerativo y bonificable.

Qué falta para que se concrete el aumento del presupuesto universitario

La modificación aprobada en Diputados todavía debe superar el tratamiento en el Senado para quedar incorporada definitivamente al Presupuesto 2027.

El oficialismo buscará negociar con los bloques de la Cámara alta para intentar modificar los cambios introducidos por la oposición. Si el Senado aprueba el proyecto con las modificaciones incorporadas por Diputados, el texto quedará en condiciones de ser enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

En caso de que la Cámara alta introduzca cambios, el proyecto deberá regresar a Diputados para que se defina cuál será la redacción definitiva.

Por eso, aunque la oposición consiguió elevar las partidas universitarias a $11 billones en la Cámara baja, todavía resta completar el trámite legislativo y conocer cómo se instrumentarán los recursos durante el próximo ejercicio.